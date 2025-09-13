Sếp Mercedes-Benz: 'Không có chuyện chúng tôi dùng động cơ BMW'

Giám đốc Công nghệ Mercedes-Benz khẳng định hãng xe Đức sẽ không dùng động cơ của bên thứ ba, đặc biệt là từ BMW.

Sau nhiều tuần xuất hiện tin đồn về một thỏa thuận lịch sử giữa Mercedes-Benz và BMW trong việc cung ứng động cơ, tập đoàn Mercedes-Benz đã lên tiếng phủ nhận. Markus Schaefer, Giám đốc Công nghệ (CTO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Mercedes-Benz, khẳng định hãng xe Đức sẽ không dùng động cơ từ bên ngoài, đặc biệt là của một đối thủ trực tiếp như BMW.

Ông Markus Schaefer, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Mercedes-Benz, bác bỏ tin đồn rằng hãng xe này sẽ sử dụng động cơ 2.0L từ BMW trên các mẫu xe tương lai.

Một số nguồn tin cho biết Mercedes-Benz đang đàm phán để sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0L (B48) của BMW cho một số mẫu xe tương lai, đặc biệt là các dòng xe cỡ nhỏ cùng phiên bản PHEV của C-Class và E-Class. Mục tiêu được cho là nhằm cắt giảm chi phí phát triển và dễ dàng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 sắp được áp dụng.

Tuy nhiên, tại IAA Mobility 2025, ông Markus Schaefer đã thẳng thắn phủ nhận: "Không có gì là sự thật cả. Chúng tôi đã phát triển một thế hệ động cơ module mới – FAME (Family of Modular Engines) – bao phủ toàn bộ dải dung tích xy-lanh và đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn EU7, China 7 và Mỹ".

Mercedes-Benz đã phát triển nền tảng động cơ FAME với các biến thể 4 xy-lanh, 6 xy-lanh, V8 và V12, vốn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và khí thải trong giai đoạn điện hóa.

Ra mắt khoảng 4 năm trước, nền tảng động cơ FAME bao gồm các biến thể 4 xy-lanh, 6 xy-lanh, V8 và V12, được thiết kế để vẫn phù hợp trong kỷ nguyên chuyển đổi điện hóa. Ông Schaefer tiết lộ thêm rằng động cơ V8 hiệu suất cao, đáp ứng các quy định khí thải khắt khe nhất, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện; trong khi đó, động cơ V12 vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong danh mục sản phẩm.

Trước đó, một số tin đồn cho rằng từ năm 2027, Mercedes-Benz có thể thay thế các động cơ dung tích nhỏ, ví dụ loại 1.5L tăng áp (sản xuất cùng đối tác Geely/Horse), bằng động cơ BMW 2.0L. Song đến nay, cả Mercedes-Benz lẫn BMW đều chưa từng xác nhận chính thức. Với tuyên bố rõ ràng lần này, Mercedes-Benz khẳng định sẽ không giao phó bộ phận quan trọng nhất trong DNA thương hiệu – động cơ – cho bất kỳ nhà cung cấp bên ngoài nào, càng không phải là đối thủ trực tiếp.

Trong tương lai, Mercedes-Benz vẫn sẽ tiếp tục phát triển động cơ đốt trong song song với động cơ điện, và đặc biệt vẫn tuân theo triết lý "Made in Stuttgart" của thương hiệu.

Lời phủ nhận đến vào thời điểm Mercedes-Benz đang tăng tốc chiến lược điện hóa, nhưng không hoàn toàn từ bỏ động cơ đốt trong. Một minh chứng điển hình là mẫu GLC thế hệ mới, sẽ có phiên bản thuần điện với mức giá tương đương bản động cơ đốt trong, cho thấy sự cân bằng giữa hai công nghệ. Mercedes-Benz đã khẳng định rõ lập trường: động cơ của hãng sẽ tiếp tục là sản phẩm "Made in Stuttgart", mang trọn vẹn bản sắc cơ khí đặc trưng của thương hiệu ngôi sao ba cánh.