Sếp mới của Jaguar 'phản pháo' Tổng thống Trump

Ông PB Balaji ra sức bảo vệ chiến lược thay đổi hình ảnh mới của thương hiệu trước nhiều luồng ý kiến chê bai của công chúng, đặc biệt có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông PB Balaji, người sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành Jaguar Land Rover (JLR) vào tháng 11/2025, đã lên tiếng bảo vệ chiến lược tái định vị thương hiệu gây tranh cãi của hãng. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc tái thương hiệu của Jaguar là "một thảm họa toàn diện".

Ông PB Balaji, doanh nhân người Ấn Độ, sẽ nắm giữ vị trí "thuyền trưởng" của Jaguar - Land Rover kể từ tháng 11/2025. Hiện tại, ông đang là Giám đốc tài chính của Tata Motors – tập đoàn mẹ của JLR.

Ông Balaji cho biết hãng đã nhận được phản hồi tích cực sau loạt thay đổi táo bạo, bao gồm bỏ biểu tượng Báo đốm châu Mỹ (Jaguar) "The Leaper" vốn gắn liền với thương hiệu, và thay vào đó là một tông màu hồng phi truyền thống. Ông Balaji nói với báo giới: "Chúng tôi đã lên kế hoạch, các mẫu xe mới được ra mắt và nhận phản ứng hào hứng từ khách hàng. Đó chính là chiến lược".

Trước đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Jaguar đã tung ra một quảng cáo ngu ngốc và đầy tính WOKE, ĐÚNG LÀ THẢM HỌA TOÀN DIỆN! CEO vừa từ chức trong ô nhục và công ty đang rối loạn hoàn toàn. Ai lại muốn mua xe Jaguar sau khi xem quảng cáo nhục nhã đó chứ?".

Là một người yêu các giá trị Mỹ, kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã "lật lại" các chính sách mà ông xem là "chủ nghĩa thức tỉnh" (woke) vốn từng được chính quyền cựu tổng thống Biden phổ biến.

Ông Balaji, Giám đốc tài chính của Tata Motors – công ty mẹ của JLR, sẽ kế nhiệm Adrian Mardell, 64 tuổi, người đã tuyên bố nghỉ hưu vào cuối năm nay. Ông Balaji đã có mặt trong ban lãnh đạo JLR từ năm 2017.

Chiến dịch tái thương hiệu của Jaguar, được công bố hồi tháng 11/2024, bao gồm quảng cáo với khung cảnh hồng rực như sao Hỏa và dàn người mẫu mặc trang phục lòe loẹt. Sau đó, hãng tiếp tục trình làng mẫu Jaguar Type 00 Concept màu hồng.

Theo chiến lược "Reimagine", Jaguar sẽ không còn cạnh tranh với Mercedes-Benz, BMW hay Audi. Thay vào đó, thương hiệu này sẽ đối đầu với Bentley, Porsche hay Maserati thông qua các mẫu xe thuần điện.

Tuy nhiên, hình ảnh mới của Jaguar nhanh chóng bị chế giễu trên mạng xã hội. Elon Musk – CEO Tesla – và Nigel Farage – lãnh đạo đảng Reform UK – đều chỉ trích gay gắt, gọi thương hiệu này là "mất trí hoàn toàn… trưng bày một nhóm dở người".

Khi được hỏi về lời chỉ trích của ông Trump, ông Balaji cho rằng ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang trải qua giai đoạn khó khăn và cần so sánh kết quả của JLR với các đối thủ. JLR cho biết thuế quan của Mỹ đã "tác động trực tiếp và đáng kể" tới lợi nhuận và dòng tiền trong kỳ, nhưng khẳng định thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh sắp tới sẽ "giảm đáng kể tác động tài chính" từ các mức thuế này.

Thiết kế của Jaguar Type 00 Concept bị phần lớn khách hàng phản đối trên nhiều nền tảng. Thậm chí, hãng còn phải khóa toàn bộ tính năng "Like/Dislike" trên Youtube sau đoạn quảng cáo gây tranh cãi.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận cơ bản của JLR trong quý kết thúc cuối tháng 6/2025 đã giảm 49,4% xuống còn 351 triệu bảng, doanh thu giảm 9,2% xuống 6,6 tỷ bảng. Nguyên nhân đến từ việc tạm ngừng xuất khẩu sang Mỹ sau khi Washington áp thuế nhập khẩu ôtô, cùng với quyết định dừng bán xe Jaguar tại thị trường Anh để chuyển hướng hoàn toàn sang xe điện.

Dưới bài báo của Telegraph, không ít độc giả đã ủng hộ ý kiến của Tổng thống Trump, đồng thời lên án kịch liệt chiến lược "woke" của Jaguar. Một bài đăng chỉ trích gay gắt viết: "Sự thật là thế này. Quan điểm của ông CEO chẳng có nghĩa lý gì hết! Luôn luôn là ý kiến của KHÁCH HÀNG mới quan trọng và quyết định số phận của một thương hiệu sau tái định vị".

Với quá trình làm mới thương hiệu, hình ảnh chú báo đốm Nam Mỹ "The Leaper" sẽ bị lược bỏ trên các dòng xe của Jaguar. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là chủ sở hữu hiện tại của các mẫu Jaguar, cảm thấy tức giận.

"Và họ đã RẤT rõ ràng, bằng cách mạnh mẽ nhất có thể, đồng loạt quay lưng và nói 'hãy biến đi' với cái trò 'woke' này. Doanh thu sụt 98% là một thảm họa… Toàn bộ ban lãnh đạo đáng lẽ phải bị buộc từ chức và tước sạch mọi khoản lương hưu họ có – vì trò hề lố bịch này! Việc phá hủy một thương hiệu mang tính biểu tượng, được xây dựng qua hàng thập kỷ, thật sự vượt xa cả mức châm biếm…".

Một số người còn bình luận, việc rũ bỏ đi di sản của thương hiệu, đặc biệt là hình ảnh chú báo đốm, là điều khiến họ chắc chắn không bao giờ muốn quay trở lại với Jaguar. Một số người chê bai thiết kế của mẫu concept mới. Thậm chí, một người còn bình luận hài hước rằng: "Ông (PB Balaji) có thể cố gắng bênh vực cho điều không thể bênh nổi, nhưng cũng chỉ như tô son cho con heo mà thôi".

Từng được phân phối chính hãng, Jaguar đã âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam do chính sách định vị mức giá quá cao so với các đối thủ, đồng thời độ nhận diện thương hiệu chưa sâu rộng.

Tại Việt Nam, Jaguar từng được phân phối chính hãng cùng Land Rover. Tuy nhiên, thương hiệu này có độ nhận diện khá kém tại thị trường, cũng như mức định giá cao hơn rất nhiều so với những đối thủ cùng phân khúc như Mercedes-Benz, BMW, Lexus hay Audi. Hiện tại, đại lý chính hãng của JLR chỉ phân phối dòng xe Land Rover, tập trung ở 2 dải sản phẩm Range Rover và Defender và chưa có kế hoạch mang về các mẫu Jaguar mới trong tương lai.