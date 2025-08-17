Shipper khẩu chiến với khách vì đặt 30 ly chè, đòi ghi tên từng người

Bức xúc vì yêu cầu của vị khách ở Hà Nội, nam shipper công khai vụ việc cùng thông tin cá nhân của khách, thổi bùng cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Câu chuyện tranh cãi giữa shipper và vị khách đặt 30 cốc chè đang gây bàn luận. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Ngày 17/8, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một shipper tên V.Đ. "bóc phốt" vị khách hàng đặt đơn 30 cốc chè, giao về một địa chỉ ở Long Biên với quãng đường khoảng 4 km. Theo bài đăng, vị khách nhắn tin riêng cho nam shipper nhờ ghi tên từng người lên cốc, đính kèm ảnh ghi danh sách từng người tương ứng với loại chè đã gọi.

"Ghi tên hộ mình ngoài cốc chè với ạ", vị khách nữ tên T.T. nhắn. Tuy nhiên, V.Đ. tỏ ra khó chịu, đề nghị khách lần sau chia nhỏ đơn ra thay vì gọi số lượng lớn như vậy: "Ship ngấy nhất đơn thế này đó".

T.T. cũng không hài lòng trước thái độ của người giao hàng, cho rằng nếu anh không đi được thì không nên nhận đơn. Đáp lại, shipper cho biết người giao hàng không hề biết số lượng đồ trước khi nhận giao.

Sau khi đôi bên lời qua tiếng lại, nam shipper đăng tải câu chuyện lên một nhóm kín trên Facebook dành cho các tài xế giao hàng, công khai cả số điện thoại, địa chỉ của vị khách nữ khiến cô bị quấy rầy.

Vị khách yêu cầu ghi tên 30 người lên từng cốc chè theo danh sách.

Nhiều người còn tìm ra nơi cô làm việc và tấn công fanpage công ty, liên tục thả phẫn nộ và bình luận mạt sát.

Sự việc khiến fanpage công ty này phải khóa bình luận công khai, T.T. cũng bật chế độ bảo vệ trang cá nhân. Tri Thức - Znews liên hệ với vị khách song chưa nhận được phản hồi.

Sau khi bị tấn công, T.T. lên tiếng thông qua một bài đăng. Cô cho biết việc ghi tên từng người lên cốc là muốn nhờ quán thực hiện, không phải yêu cầu người giao hàng.

"Do biết đơn to, mình còn nhờ quán đóng thùng cho bạn đi cho dễ", cô viết, cho hay không có lý do gì để làm khó dễ tài xế. Sau khi hủy đơn, có một tài xế khác nhận đơn và đã giao thành công.

T.T. cũng cho biết cô không muốn đẩy mọi chuyện đi xa, song vì shipper là người khơi mào sự việc, khiến cô bị tấn công nên cô đã khiếu nại lên ứng dụng giao hàng và đang chờ phản hồi.

Hiện, sự việc được nhiều trang mạng chia sẻ và vẫn tiếp tục gây tranh luận. Trong khi một số lên án hành động công khai thông tin khách hàng của nam shipper, số khác cho rằng vị khách nên ghi chú luôn khi đặt đơn để không tốn thêm thời gian của quán lẫn người giao hàng như vậy.