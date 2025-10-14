Shipper lén ăn gà rán trước khi giao cho khách gây phẫn nộ ở Hàn Quốc

Một nhân viên giao hàng ở Hàn Quốc đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi bị bắt gặp ăn phần thức ăn của khách hàng trước khi giao.

Cảnh người giao hàng ăn đồ của khách ngay trên phố. Ảnh: chụp màn hình.

Vụ việc bắt đầu khi một khách hàng phàn nàn với tiệm gà rán ở Hàn Quốc rằng con gà được giao "trông như ai đó đã ăn rồi". Sau khi kiểm tra camera an ninh, nhà hàng nhận thấy số lượng thức ăn và nước sốt từ ảnh chụp của khách khác biệt rõ rệt so với những gì đã được đóng gói ban đầu.

Trước khi giao, phần gà và nước dùng được để riêng. Khi đến tay khách, tất cả lại trộn lẫn như thức ăn "dùng rồi". Nhận ra vấn đề ở khâu giao hàng, chủ tiệm liên hệ với nhà điều hành ứng dụng giao đồ ăn. Song, đơn vị này cho biết "không thể bồi thường nếu không có bằng chứng nhân viên giao hàng đã ăn".

"Người giao hàng được ăn thức ăn miễn phí nhờ 'ăn trộm', tiết kiệm tiền và vẫn nhận được thù lao. Đó là một món hời cho họ", chủ nhà hàng bức xúc nói với Korea JoongAng Daily và cho biết thêm đã cử một người quen theo dõi nhân viên giao hàng bị tình nghi (được cho là nữ giới).

Theo lời người này, nhân viên giao hàng được đề cập bị bắt gặp khi dùng phương thức "chôm đồ ăn" tương tự với đơn đặt hàng khác. Cảnh quay từ video cho thấy cô đeo găng tay vệ sinh và dùng đũa để ăn malatang - một món lẩu cay kiểu Trung Quốc.

Chủ nhà hàng lập tức chất vấn hành động sai lệch này của người giao hàng nhưng nhận lại thái độ thách thức. "Khách hàng đã hủy đơn nên tôi mới ăn", nữ nhân viên nói. Sau nhiều lần bắt gặp ăn đồ của khách, nhân viên này chỉ thừa nhận khi đến đồn cảnh sát. Bị cáo cho biết cô hành xử như vậy do "khó khăn về tài chính".

Tuy nhiên, lý do này không được chấp nhận. Ông chủ quán ăn nói: "Tất cả chúng ta đều đang cố gắng kiếm sống. Chỉ nghĩ đến việc khách hàng ăn lại thức ăn dù đặt mới đã thật kinh tởm. Cô bóc băng dính trên hộp và dán lại 'một cách nguyên vẹn' chứng tỏ không phải lần đầu tiên".

Sau khi làm việc với cảnh sát, chủ cửa hàng đăng tải bài viết trên mạng xã hội chia sẻ kinh nghiệm với tiêu đề "phương pháp mới để ăn cắp thức ăn khi giao hàng". Sự việc được cộng động giao hàng quan tâm.