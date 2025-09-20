Shipper nhặt được thỏi vàng hơn 2,2 kg ở Trung Quốc

Nhìn thấy thỏi vàng lớn "như thanh bột chiên" trên đường, Xiao Xie (17 tuổi) lập tức báo cho cảnh sát và trả lại người bị mất.

Mới đây, câu chuyện shipper ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) nhặt được thỏi vàng nặng hơn 2,2 kg trên đường phố và trả lại cho người mất khiến mạng xã hội dậy sóng, Sina đưa tin.

Người nhặt được là Xiao Xie (17 tuổi), chuyên làm công việc giao hàng. Theo lời kể của anh, khoảng 16h30 chiều 13/9, khi nhìn thấy thỏi vàng "lớn như thanh bột chiên", anh đã lập tức báo tin và giao nộp cho cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó.

Cùng ngày xảy ra sự việc, bức ảnh chụp một nam cảnh sát cầm thỏi vàng lớn khi làm nhiệm vụ được người dân chụp lại cũng lan truyền trên mạng. Hou Guodong, cảnh sát được Xiao báo tin, nói rằng "đã rất ngạc nhiên khi có người nói nhặt được thỏi vàng trên đường".

Xiao Xie nhặt được thỏi vàng và giao cho cảnh sát.

Thảo luận về "cảnh sát cầm vàng làm nhiệm vụ" đã trở thành từ khóa gây sốt, thu hút hàng chục nghìn thảo luận. Thỏi vàng nặng chính xác 2.267 gram, có khắc số trên đó.

Cảnh sát sau đó đã phát loa thông báo, chỉ vài giờ sau có người đến nhận, cung cấp đủ thông tin, hóa đơn mua hàng. "Tôi đã kiểm tra biên lai và cân thỏi vàng. Quả thực là 2.267 gram như ghi trên biên lai. Cuối cùng, tôi trả lại thỏi vàng cho chủ sở hữu ban đầu của nó", cảnh sát Hou nói.

Người mất đề nghị gửi Xiao 1.000 nhân dân tệ ( 140 USD ) như lời hậu tạ, tuy nhiên nam shipper từ chối. Anh nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thỏi vàng lớn như vậy. Giúp đỡ được người khác, tôi rất vui và coi đó là cái duyên".

Xiao từ chối nhận tiền cảm ơn, cho rằng đó là việc mình nên làm.

Khu phố Shuibe, nơi Xiao nhặt được thỏi vàng, là trung tâm giao dịch và chế tác vàng bạc lớn nhất Trung Quốc. Theo giá vàng vào thời điểm anh nhặt được, giá trị của thỏi vàng là hơn 1,88 triệu nhân dân tệ ( 264.000 USD ).

Xiao Xie quê Triều Sán (tỉnh Quảng Đông), là nhân viên giao hàng cho một công ty ở Thâm Quyến. Đại diện công ty cho biết sẽ tuyên dương và khen thưởng hành động đẹp của anh. Vị quản lý đồng thời đánh giá rằng dù mới đi làm, Xiao luôn trách nhiệm, giao hàng đúng hẹn.

Khi câu chuyện lan truyền trên mạng, nhiều người đã dành lời khen cho sự thật thà, nghĩa hiệp của Xiao: "Xiao mới chính là một thỏi vàng 9999 khổng lồ, tấm lòng đáng quý", "Tôi nhìn thấy chắc cũng bỏ đi chứ không nghĩ có thỏi vàng nào lớn thế", "Hy vọng ai cũng sẽ có lòng tốt như cậu thanh niên này".