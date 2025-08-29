Shipper TQ lỡ lời nói 'anh yêu em', 5 tháng sau cưới luôn cô giáo Mỹ

Một chuyện tình bất ngờ nở rộ ở Liêu Ninh, Trung Quốc khi nam shipper gặp gỡ cô giáo mầm non người Mỹ trong thang máy và buột miệng nói “anh yêu em”. 5 tháng sau, họ thành vợ chồng.

Cơ duyên gặp gỡ tình cờ trong thang máy đã mở ra chuyện tình lãng mạn của Liu và Harris, dẫn đến hôn nhân chỉ sau nửa năm.

Mới đây, chàng trai họ Liu (27 tuổi, quê Thẩm Dương, Liêu Ninh) chia sẻ chuyện tình trên mạng xã hội. Trong video, anh giới thiệu vợ mình là Hannah Harris (30 tuổi, đến từ bang Alabama, Mỹ), chuyển tới Thẩm Dương từ tháng 8 năm ngoái để dạy tiếng Anh tại một trường mầm non.

Tháng 11 năm ngoái, Harris gọi một phần mì qua ứng dụng. Khi giao đồ, Liu và cô gặp nhau trong thang máy.

“Tiếng Anh của tôi không tốt, nên chỉ nói ‘Hello, I love you’ (tạm dịch: Xin chào, anh yêu em). Cô ấy bật cười khi nghe vậy”, Liu nhớ lại.

Sau lần đó, cả hai trao đổi liên lạc. Harris muốn học tiếng Trung và giúp Liu cải thiện tiếng Anh. Liu thường gửi ảnh hai con mèo, clip nấu ăn hoặc trượt patin cho cô. Họ nhanh chóng nhận ra nhiều sở thích chung: yêu động vật, thích ẩm thực và thể thao.

Khi bắt đầu hẹn hò, Harris thường đi giao đồ cùng Liu và cuối tuần cả hai khám phá những ngôi làng ven Thẩm Dương. Tháng 1 năm nay, Liu mua nhẫn kim cương và cầu hôn Harris ở ga tàu điện ngầm.

“Quen nhau chưa lâu nhưng tôi cảm nhận cô ấy là người tử tế. Đây chính là người tôi tìm kiếm”, anh nói với Jimu News.

Hai tháng sau, họ tổ chức đám cưới tại quê Liu, bố mẹ Harris ở Mỹ gửi lời chúc phúc qua video. Liu xuất thân nghèo khó, không nhà, không xe, nhưng Harris không bận tâm. Cô nói tình yêu không thể đo bằng vật chất. “Chúng tôi là tri kỷ”, Liu khẳng định.

Harris cùng nửa kia đi giao hàng, không chê anh không nhà, không xe.

Hiện cả hai dùng ứng dụng dịch thuật để trò chuyện, buổi tối học ngôn ngữ của nhau. Họ cùng nuôi một chú chó tên Pudding, thay nhau nấu món ăn truyền thống và đạp xe dạo phố.

Lưu mơ một ngày đưa vợ đi khắp Trung Quốc, còn Harris, vốn yêu viết lách, hy vọng trở thành tác giả sách. “Dù không đọc được tiểu thuyết tiếng Anh, tôi mong cô ấy sẽ có sách xuất bản”, Liu nói. Anh cũng nhắn nhủ: “Nếu yêu ai đó, hãy nói ra thành lời”.

Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Một người bình luận: “Đa số người Trung Quốc chỉ biết ba câu tiếng Anh: Hello, I love you, thank you (Xin chào, tôi yêu bạn, cảm ơn). Liu đã chọn đúng câu chạm tim nhất vào khoảnh khắc hoàn hảo”.

Người khác viết: “Kết hôn chưa đầy nửa năm có thể hơi nhanh, nhưng mong họ luôn đồng hành và yêu thương nhau trong cuộc sống thường ngày”.