Showroom ôtô bị lên án vì dàn dựng clip 'sửa cần số Mercedes' phản cảm

Sau khi đoạn video ghi lại hình ảnh nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, chủ tài khoản đăng tải lên tiếng đính chính, xin lỗi song vẫn nhận nhiều bình luận chỉ trích.

Hình ảnh nhạy cảm của hai người trên xe Mercedes lan truyền trên mạng là dàn dựng. Ảnh cắt từ clip.

Tối 11/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh của một chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang lưu thông trên đường. Theo góc máy giống như quay lén, clip dài 19 giây ghi lại cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm giữa nam tài xế và một phụ nữ ngồi cạnh.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, đặc biệt thu hút lượt xem khi kèm nhiều chú thích ám chỉ hai người trên xe có quan hệ bất chính.

Tuy nhiên vào sáng 12/8, tài khoản đăng tải video này nhanh chóng lên tiếng đính chính, cho biết tất cả hình ảnh chỉ là dàn dựng. Theo đó trong video mới nhất chia sẻ, một thanh niên tự nhận là người quen của chủ xe, nói đã mượn xe để "quay clip vui vui".

Nam thanh niên tự nhận là người mượn xe của anh, đem đi quay video dàn dựng. Ảnh cắt từ clip.

"Không ngờ nó (clip - PV) lại nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Hiện tại clip đang rất ảnh hưởng đến ông anh của em, đến cuộc sống đời tư. Em khẳng định clip chỉ là content thôi", người này nói, công khai một số bức ảnh chụp nhân vật chính trong trong video để chứng minh.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ chủ kênh TikTok đăng tải video, người này lấy lý do bận và từ chối chia sẻ.

Theo ghi nhận, đây là kênh video của một showroom buôn bán ôtô đã qua sử dụng ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Hiện video cũng đã được gỡ khỏi kênh.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi dàn dựng nội dung bẩn để câu view của showroom này, thậm chí kêu gọi đánh giá 1 sao.

"Không cần biết content gì hết. Thiếu cái để quay hay sao. Quay và đăng tải video như thế này sẽ gây ảnh hưởng xấu. Đề nghị cơ quan chức năng phạt và răn đe để làm gương cho người khác", tài khoản Phượng Lùn bình luận.

"Diễn kiểu này giới trẻ lại học theo, đi đường gây nguy hiểm cho người khác", tài khoản Trang Trang viết. Tài khoản Xuan Cuong bức xúc: "Giờ thấy tự do quay chụp quá mức nên nhiều người làm trò như thế này... Cần có những hình thức kiểm soát hạn chế những hành vi tương tự để tạo bài học, đừng xem thiên hạ là trò vui".

