Sĩ tử trượt đại học vì tổ hợp xét tuyển 'biến mất', trường lên tiếng

Một tổ hợp xét tuyển bị thay thế môn thi và chỉ dành cho thí sinh tự do, các học sinh tốt nghiệp năm 2025 bất ngờ trượt và cho rằng trường không thông báo rõ ràng.

Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhanh chóng phản hồi để bảo vệ quyền lợi cho thí sinh. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi Đại học Khoa học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo, nhiều thí sinh đăng ký bằng tổ hợp D66 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế Pháp luật) bất ngờ trượt nguyện vọng vì tổ hợp này đã bị đổi thành Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân và chỉ dành cho thí sinh tự do.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều thí sinh bất bình và kể rằng khi phụ huynh và thí sinh thắc mắc, nhà trường phản hồi tổ hợp D66 chỉ dành cho thí sinh tự do.

"Vấn đề là thông tin này không hề được công bố rộng rãi trên fanpage mà chỉ lặng lẽ đăng trên web trường", một người dùng bức xúc.

Thí sinh đưa ra bằng chứng cho thấy trường không thống nhất trong việc thông báo các môn thuộc tổ hợp D66. Ảnh: @nhyeens.

Người dùng này còn nêu dẫn chứng bằng ảnh chụp màn hình. Cụ thể, trong bài viết được đăng trên website vào ngày 7/6, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tổ hợp D66 chuyển môn Giáo dục Kinh tế Pháp luật thành môn Giáo dục công dân.

Nhưng trong bài viết được đăng trên Facebook chính thức vào ngày 8/6, trường vẫn để tổ hợp D66 là môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục Kinh tế Pháp luật.

Hiện, bài đăng ngày 8/6 đã được gỡ khỏi trang Facebook của trường.

Trong thông báo mới nhất vào sáng 24/8, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết nhà trường đã nhận được thông tin phản hồi của thí sinh về việc nhầm lẫn 2 môn thi trong tổ hợp D66. Hiện, nhà trường đang phối hợp với cơ quan hữu quan để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Nhà trường cũng thông báo thí sinh liên quan tổ hợp D66 và X78 phản hồi thông tin theo đường link trước 17h ngày 26/8 để được hỗ trợ.

Năm 2025, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh cho 28 ngành ở 10 tổ hợp xét tuyển.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Tâm lý học (tổ hợp C00) lấy mức cao nhất với 29 điểm, theo sau đó là Báo chí (tổ hợp C00) với 28,2 điểm và Đông phương học (tổ hợp C00) với 28 điểm.

Một số ngành cũng lấy trên 27 điểm như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (27,87 điểm), Quản trị khách sạn (28,49 điểm)...