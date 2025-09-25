Siêu môtô Ducati Panigale V4 R hoàn toàn mới mạnh 240,5 mã lực

Ducati Panigale V4 R sẽ chính thức có mặt tại thị trường châu Âu vào tháng 11/2025, và các thị trường còn lại sau đó một tháng. Tại Mỹ, mẫu superbike này có giá từ 49.995 USD và được sản xuất với số lượng giới hạn.