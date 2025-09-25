Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Siêu môtô Ducati Panigale V4 R hoàn toàn mới mạnh 240,5 mã lực

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:35 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Được thiết kế dựa trên mẫu xe đua tại WorldSBK, Ducati Panigale V4 R được nâng cấp toàn diện về thiết kế và công nghệ với mức giá gần 50.000 USD.

sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 1

Sau hơn 1 năm ra mắt dòng Panigale V4 thế hệ mới, Ducati đã chính thức trình làng chiếc Panigale V4 R thế hệ thứ hai. Như phiên bản trước, mẫu superbike này được phát triển dựa trên chiếc Panigale V4 R tham gia giải đua WorldSBK.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 2

Ducati Panigale V4 R thế hệ mới được nâng cấp mạnh mẽ về khí động học, khung gầm, động cơ và hệ thống điện tử. Xe có chiều cao yên 855 mm và khối lượng 187 kg.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 3

Về mặt khí động học, xe được bổ sung hốc lấy gió thân xe mới lấy cảm hứng từ chiếc Desmosedici GP25 thi đấu tại MotoGP. Cánh gió lớn hơn, giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 25% so với trước đây.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 4

Tại thời điểm ra mắt, mẫu superbike này chỉ có duy nhất phối màu R Livery đỏ Ducati Red/bạc. Tuy nhiên, chủ xe có thể nâng cấp nhiều phụ kiện bằng sợi carbon.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 5

Phuộc trước là loại Öhlins NPX hành trình 43 mm có khả năng nén áp suất và điều chỉnh được. Giảm xóc sau là phiên bản Öhlins TTX36, điều chỉnh hồi, nén và tiền tải lò xo.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 6

Bánh trước và sau tiêu chuẩn có kích thước 17 inch, đi kèm lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4. Đặc biệt, xe có thể nâng cấp mâm bằng sợi carbon để giảm trọng lượng không tải.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 7

Đi kèm là hệ thống phanh Brembo 4 piston, 2 đĩa đường kính 330 mm ở bánh trước hỗ trợ ABS vào cua và eCBS. Cùm phanh phía sau 2 piston, kết hợp đĩa phanh 245 mm.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 8

Ducati Panigale V4 R 2025 được trang bị động cơ V4 Desmosedici Stradale R dung tích chỉ đạt 998 cc với cơ cấu trục khuỷu quay ngược. Đây là quy tắc được kế thừa từ giải đua WorldSBK thay vì dung tích 1.103 cc như Panigale V4 hay V4 S.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 9

Cơ cấu này sản sinh công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 111 Nm. Nếu được trang bị tùy chọn hệ thống ống xả đua bằng titanium của Akrapovic và sử dụng nhớt chuyên dụng Shell/Ducati Corse, con số này có thể lên đến 240,5 mã lực.
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 10

Xe vẫn được trang bị hộp số 6 cấp, ly hợp khô chống trượt, hệ thống phanh động cơ EVO 2, các chế độ công suất gồm Full, High, Medium và Low...
sieu moto, moto, ducati, panigale, panigale v4, panigale v4 r, v4r, motogp, worldsbk, superbike anh 11

Ducati Panigale V4 R sẽ chính thức có mặt tại thị trường châu Âu vào tháng 11/2025, và các thị trường còn lại sau đó một tháng. Tại Mỹ, mẫu superbike này có giá từ 49.995 USD và được sản xuất với số lượng giới hạn.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu môtô Yamaha YZR-M1 được nâng cấp động cơ V4 hoàn toàn mới

Mẫu xe đua biểu tượng Yamaha YZR-M1 vừa sở hữu nâng cấp động cơ V4 hoàn toàn mới, vốn có thể được đưa vào thi đấu kể từ mùa giải MotoGP vào năm sau.

14:07 18/9/2025

Cận cảnh siêu môtô BMW Motorrad Concept RR, thế hệ mới của S 1000 RR

Dựa trên mẫu concept mới Motorrad Concept RR, BMW sẽ phát triển thế hệ tiếp theo của mẫu siêu môtô BMW S 1000 RR.

17:30 28/5/2025

Chi tiết Ducati Panigale V4 thế hệ mới mạnh 228 mã lực

Ducati Panigale V4 được giới thiệu với 2 phiên bản V4 và V4 S, trang bị kết cấu khí động học mới cùng nhiều nâng cấp kỹ thuật

18:08 27/7/2024

Việt Hà

Ảnh: Ducati

siêu môtô môtô ducati panigale panigale v4 panigale v4 r v4r motogp worldsbk superbike siêu môtô môtô ducati panigale panigale v4 panigale v4 r v4r motogp worldsbk superbike

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý