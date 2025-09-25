Siêu môtô Ducati Panigale V4 R hoàn toàn mới mạnh 240,5 mã lực

|
Sau hơn 1 năm ra mắt dòng Panigale V4 thế hệ mới, Ducati đã chính thức trình làng chiếc Panigale V4 R thế hệ thứ hai. Như phiên bản trước, mẫu superbike này được phát triển dựa trên chiếc Panigale V4 R tham gia giải đua WorldSBK.
Ducati Panigale V4 R thế hệ mới được nâng cấp mạnh mẽ về khí động học, khung gầm, động cơ và hệ thống điện tử. Xe có chiều cao yên 855 mm và khối lượng 187 kg.
Về mặt khí động học, xe được bổ sung hốc lấy gió thân xe mới lấy cảm hứng từ chiếc Desmosedici GP25 thi đấu tại MotoGP. Cánh gió lớn hơn, giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 25% so với trước đây.
Tại thời điểm ra mắt, mẫu superbike này chỉ có duy nhất phối màu R Livery đỏ Ducati Red/bạc. Tuy nhiên, chủ xe có thể nâng cấp nhiều phụ kiện bằng sợi carbon.
Phuộc trước là loại Öhlins NPX hành trình 43 mm có khả năng nén áp suất và điều chỉnh được. Giảm xóc sau là phiên bản Öhlins TTX36, điều chỉnh hồi, nén và tiền tải lò xo.
Bánh trước và sau tiêu chuẩn có kích thước 17 inch, đi kèm lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4. Đặc biệt, xe có thể nâng cấp mâm bằng sợi carbon để giảm trọng lượng không tải.
Đi kèm là hệ thống phanh Brembo 4 piston, 2 đĩa đường kính 330 mm ở bánh trước hỗ trợ ABS vào cua và eCBS. Cùm phanh phía sau 2 piston, kết hợp đĩa phanh 245 mm.
Ducati Panigale V4 R 2025 được trang bị động cơ V4 Desmosedici Stradale R dung tích chỉ đạt 998 cc với cơ cấu trục khuỷu quay ngược. Đây là quy tắc được kế thừa từ giải đua WorldSBK thay vì dung tích 1.103 cc như Panigale V4 hay V4 S.
Cơ cấu này sản sinh công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 111 Nm. Nếu được trang bị tùy chọn hệ thống ống xả đua bằng titanium của Akrapovic và sử dụng nhớt chuyên dụng Shell/Ducati Corse, con số này có thể lên đến 240,5 mã lực.
Xe vẫn được trang bị hộp số 6 cấp, ly hợp khô chống trượt, hệ thống phanh động cơ EVO 2, các chế độ công suất gồm Full, High, Medium và Low...
Ducati Panigale V4 R sẽ chính thức có mặt tại thị trường châu Âu vào tháng 11/2025, và các thị trường còn lại sau đó một tháng. Tại Mỹ, mẫu superbike này có giá từ 49.995 USD và được sản xuất với số lượng giới hạn.
