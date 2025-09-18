Siêu môtô Yamaha YZR-M1 được nâng cấp động cơ V4 hoàn toàn mới

Tại San Marino GP 2025, tay đua Marc Márquez tiếp tục về nhất lần thứ 11 trong tổng số 16 chặng đua đã qua của mùa giải 2025. Kể từ khi đầu quân cho Ducati vào năm 2024 và trở thành tay đua nhà máy vào năm 2025, nhà vô địch thế giới 8 lần đã cho thấy sự trở lại ấn tượng sau chấn thương nghiêm trọng vào năm 2020.