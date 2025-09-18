Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Xe máy

Siêu môtô Yamaha YZR-M1 được nâng cấp động cơ V4 hoàn toàn mới

  • Thứ năm, 18/9/2025 14:07 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Mẫu xe đua biểu tượng Yamaha YZR-M1 vừa sở hữu nâng cấp động cơ V4 hoàn toàn mới, vốn có thể được đưa vào thi đấu kể từ mùa giải MotoGP vào năm sau.

xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 1

Tại chặng đua San Marino GP 2025, Yamaha Racing đã chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm của chiếc Yamaha YZR-M1 sử dụng động cơ V4, vốn có thể được đưa vào thi đấu kể từ mùa giải MotoGP 2026 - 2027.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 2

Sau chức vô địch gần nhất của Jorge Lorenzo vào năm 2015 và Fabio Quartararo vào năm 2021, đội đua đến từ Nhật Bản luôn có thành tích kém hơn đồng hương Honda hay "thế lực" mới nổi kể từ năm 2022 tới nay - Ducati.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 3

Từ khi ra mắt từ năm 2002, Yamaha YZR-M1 luôn được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng với trục khuỷu crossplane, khác với các đối thủ như Ducati, Honda hay KTM, vốn sử dụng động cơ V4.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 4

Tuy có sự ổn định về công suất tại nhiều dải vòng tua và khi ra vào cua, cơ cấu 4 xy-lanh thẳng hàng lại thiếu đi khả năng bức tốc mạnh mẽ, nhất là trên những đoạn đường thẳng.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 5

Ngoài ra, chiếc Yamaha YZR-M1 sử dụng động cơ V4 mới cũng được tinh chỉnh nhẹ về dàn áo hai bên cũng như cánh gió khí động học ở đầu xe.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 6

Cánh gió khí động học sau cũng được nâng cấp đồng bộ với các chi tiết còn lại. Phiên bản thử nghiệm được sơn màu xanh đặc trưng Yamaha thay vì bộ tem Monster Energy.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 7

Mẫu siêu môtô đua vẫn sử dụng hệ thống ống xả của thương hiệu Akrapovic, tuy nhiên phiên bản thử nghiệm được bổ sung cửa ống xả phụ trợ nằm bên dưới vị trí đuôi xe.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 8

Phiên bản prototype này được thử nghiệm bởi tay đua thử và cố vấn kỹ thuật của Yamaha Andrea Dovizioso và tay đua thử nghiệm chính thức của đội đua Monster Energy Yamaha MotoGP Augusto Fernández.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 9

Chiếc Yamaha YZR-M1 sử dụng động cơ V4 cũng tham gia thi đấu tại San Marino GP với suất đua "wild-card" của tay đua Augusto Fernández. Sau 27 vòng đua tại Misano World Circuit Marco Simoncelli, chiếc xe về thứ 14 và đạt 2 điểm.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 10

Sau ngày đua chính thức, các tay đua MotoGP sử dụng chiếc Yamaha YZR-M1 cũng có buổi thử nghiệm với phiên bản mới sử dụng động cơ V4.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 11

Nhà vô địch MotoGP 2021 Fabio Quartararo nói đây mới chỉ là giai đoạn đầu với động cơ V4, anh không gặp khó khăn trong việc thích nghi nhưng cần tối ưu thêm cài đặt và điện tử chứ không thể trông chờ động cơ giải quyết tất cả.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 12

Tay đua người Tây Ban Nha Álex Rins cho biết anh hài lòng với chiếc xe mới, dù còn nhiều việc phải cải thiện nhưng nguyên mẫu V4 đã cho thấy độ bám tốt và đội ngũ sản xuất của Yamaha đi đúng định hướng mà các tay đua yêu cầu.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 13

Tay đua của Prima Pramac Yamaha MotoGP Jack Miller đánh giá việc thử nghiệm V4 rất hữu ích, chiếc xe đã tiến bộ so với M1 ở vài điểm và giờ đội ngũ đang tìm lại sự cân bằng mới về bố trí hình học và phân bổ trọng lượng.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 14

Huyền thoại Valentino Rossi cũng đến chiêm ngưỡng "chiến mã" mới của Yamaha. Nhiều người nói vui "The Doctor" có thể trở lại thể thức MotoGP với cỗ máy mới, giúp anh bổ sung chức vô địch thế giới lần thứ 10 với chiếc YZR-M1 V4.
xe dua, motogp, moto, sieu moto, moto, yamaha, yamaha m1, Yamaha YZR-M1, YZR-M1, ducati, honda, Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller, Valentino Rossi, Marc Marquez anh 15

Tại San Marino GP 2025, tay đua Marc Márquez tiếp tục về nhất lần thứ 11 trong tổng số 16 chặng đua đã qua của mùa giải 2025. Kể từ khi đầu quân cho Ducati vào năm 2024 và trở thành tay đua nhà máy vào năm 2025, nhà vô địch thế giới 8 lần đã cho thấy sự trở lại ấn tượng sau chấn thương nghiêm trọng vào năm 2020.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cận cảnh siêu môtô BMW Motorrad Concept RR, thế hệ mới của S 1000 RR

Dựa trên mẫu concept mới Motorrad Concept RR, BMW sẽ phát triển thế hệ tiếp theo của mẫu siêu môtô BMW S 1000 RR.

17:30 28/5/2025

Richard Mille hợp tác làm siêu môtô Brough Superior RMB01

Hãng đồng hồ xa xỉ Richard Mille vừa kết hợp cùng thương hiệu môtô Brough Superior để ra mắt chiếc RMB01 với số lượng giới hạn 150 chiếc.

09:10 9/7/2025

BMW Motorrad Vision CE - xe điện 2 bánh có dây an toàn, tự cân bằng

Mẫu scooter thuần điện BMW Motorrad Vision CE sở hữu khung bảo vệ và dây đai an toàn, cho phép người lái không cần phải đội nón bảo hiểm hay giáp bảo vệ.

14:25 4/9/2025

Việt Hà

Ảnh: Yamaha MotoGP

xe đua motogp moto siêu moto môtô yamaha yamaha m1 Yamaha YZR-M1 YZR-M1 ducati honda Fabio Quartararo Alex Rins Jack Miller Valentino Rossi Marc Márquez Honda xe đua motogp moto siêu moto môtô yamaha yamaha m1 Yamaha YZR-M1 YZR-M1 ducati honda Fabio Quartararo Alex Rins Jack Miller Valentino Rossi Marc Márquez

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý