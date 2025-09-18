Siêu môtô Yamaha YZR-M1 được nâng cấp động cơ V4 hoàn toàn mới

|
Tại chặng đua San Marino GP 2025, Yamaha Racing đã chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm của chiếc Yamaha YZR-M1 sử dụng động cơ V4, vốn có thể được đưa vào thi đấu kể từ mùa giải MotoGP 2026 - 2027.
|
Sau chức vô địch gần nhất của Jorge Lorenzo vào năm 2015 và Fabio Quartararo vào năm 2021, đội đua đến từ Nhật Bản luôn có thành tích kém hơn đồng hương Honda hay "thế lực" mới nổi kể từ năm 2022 tới nay - Ducati.
|
Từ khi ra mắt từ năm 2002, Yamaha YZR-M1 luôn được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng với trục khuỷu crossplane, khác với các đối thủ như Ducati, Honda hay KTM, vốn sử dụng động cơ V4.
|
Tuy có sự ổn định về công suất tại nhiều dải vòng tua và khi ra vào cua, cơ cấu 4 xy-lanh thẳng hàng lại thiếu đi khả năng bức tốc mạnh mẽ, nhất là trên những đoạn đường thẳng.
|
Ngoài ra, chiếc Yamaha YZR-M1 sử dụng động cơ V4 mới cũng được tinh chỉnh nhẹ về dàn áo hai bên cũng như cánh gió khí động học ở đầu xe.
|
Cánh gió khí động học sau cũng được nâng cấp đồng bộ với các chi tiết còn lại. Phiên bản thử nghiệm được sơn màu xanh đặc trưng Yamaha thay vì bộ tem Monster Energy.
|
Mẫu siêu môtô đua vẫn sử dụng hệ thống ống xả của thương hiệu Akrapovic, tuy nhiên phiên bản thử nghiệm được bổ sung cửa ống xả phụ trợ nằm bên dưới vị trí đuôi xe.
|
Phiên bản prototype này được thử nghiệm bởi tay đua thử và cố vấn kỹ thuật của Yamaha Andrea Dovizioso và tay đua thử nghiệm chính thức của đội đua Monster Energy Yamaha MotoGP Augusto Fernández.
|
Chiếc Yamaha YZR-M1 sử dụng động cơ V4 cũng tham gia thi đấu tại San Marino GP với suất đua "wild-card" của tay đua Augusto Fernández. Sau 27 vòng đua tại Misano World Circuit Marco Simoncelli, chiếc xe về thứ 14 và đạt 2 điểm.
|
Sau ngày đua chính thức, các tay đua MotoGP sử dụng chiếc Yamaha YZR-M1 cũng có buổi thử nghiệm với phiên bản mới sử dụng động cơ V4.
|
Nhà vô địch MotoGP 2021 Fabio Quartararo nói đây mới chỉ là giai đoạn đầu với động cơ V4, anh không gặp khó khăn trong việc thích nghi nhưng cần tối ưu thêm cài đặt và điện tử chứ không thể trông chờ động cơ giải quyết tất cả.
|
Tay đua người Tây Ban Nha Álex Rins cho biết anh hài lòng với chiếc xe mới, dù còn nhiều việc phải cải thiện nhưng nguyên mẫu V4 đã cho thấy độ bám tốt và đội ngũ sản xuất của Yamaha đi đúng định hướng mà các tay đua yêu cầu.
|
Tay đua của Prima Pramac Yamaha MotoGP Jack Miller đánh giá việc thử nghiệm V4 rất hữu ích, chiếc xe đã tiến bộ so với M1 ở vài điểm và giờ đội ngũ đang tìm lại sự cân bằng mới về bố trí hình học và phân bổ trọng lượng.
|
Huyền thoại Valentino Rossi cũng đến chiêm ngưỡng "chiến mã" mới của Yamaha. Nhiều người nói vui "The Doctor" có thể trở lại thể thức MotoGP với cỗ máy mới, giúp anh bổ sung chức vô địch thế giới lần thứ 10 với chiếc YZR-M1 V4.
|
Tại San Marino GP 2025, tay đua Marc Márquez tiếp tục về nhất lần thứ 11 trong tổng số 16 chặng đua đã qua của mùa giải 2025. Kể từ khi đầu quân cho Ducati vào năm 2024 và trở thành tay đua nhà máy vào năm 2025, nhà vô địch thế giới 8 lần đã cho thấy sự trở lại ấn tượng sau chấn thương nghiêm trọng vào năm 2020.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.