Siêu phẩm Bentley Batur Convertible đầu tiên được bàn giao

Sau một thời gian dài thử nghiệm, chiếc Bentley Batur Convertible bản thương mại đầu tiên cũng đã được xuất xưởng và chuẩn bị bàn giao cho một khách hàng VIP.
Dựa trên chiếc Bentley Continental GTC thế hệ thứ ba, đây là mẫu xe coachbuild thứ ba của bộ phận cá nhân hóa Mulliner, sau chiếc Bacalar và Batur phiên bản coupe.
Toàn bộ quá trình cá nhân hóa được thực hiện thông qua nền tảng xây dựng cấu hình đặc biệt, theo sát từng chi tiết để chiếc xe hoàn toàn giống với mong muốn của khách hàng.
Ngoại thất của chiếc Bentley Batur Convertible đầu tiên được phủ với lớp sơn màu bạc Opalite, đi kèm bộ tem màu đen Beluga và viền cam Mandarin tương phản.
Phần mui bằng vải bạt màu trắng được trang hoàng với họa tiết "Batur" màu cam và đen, có chu kỳ đóng/mở trong thời gian 19 giây khi xe ở tốc độ tối đa lên đến 50 km/h.
Đi kèm là bộ mâm 5 chấu sơn đen bóng 22 inch, điểm xuyết các họa tiết màu cam tương phản, tạo nên phong cách khí động học hiện đại khác biệt so với phiên bản khi ra mắt.
Nội thất của chiếc Bentley Batur Convertible cũng được cá nhân hóa từng chi tiết như vô lăng bọc da 2 màu tương phản đen Beluga/Linen, khu vực điều khiển trung tâm ốp gỗ đen Beluga bóng, các phím điều chỉnh làm từ Titanium...
Bề mặt bảng taplo được trang trí bằng họa tiết xoáy màu đen nhám lạ mắt. Ở giữa vẫn là cơ cấu màn hình xoay quen thuộc, bao gồm màn hình trung tâm cảm ứng 12.3 inch; cụm 3 đồng hồ nhiệt độ, la bàn và đồng hồ tính giờ chronometer; hoặc bề mặt ốp liền mạch.
Điểm nổi bật của nội thất mẫu grand tourer mui trần này là phong cách "One plus One", khi ghế người lái được bọc da màu đen Beluga và ghế phụ được bọc da màu Linen.
Các chi tiết như tựa lưng ghế, tapi cửa... được trang trí bằng họa tiết "Batur" với các đường chỉ khâu màu cam Mandarin cùng ốp màu đen nhám họa tiết xoáy.
Tương tự bản coupe, Bentley Batur Convertible sở hữu động cơ W12 twin-turbo 6.0L lắp ráp thủ công, công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tính năng đánh lái bánh sau, vi sai điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo từng bánh...
Chủ nhân của siêu phẩm này được tặng kèm bộ hành lý xách tay và ốp chìa khóa được thửa riêng, đúng với phối màu đen Beluga và Linen tại nội thất của chiếc xe.
Bentley Batur Convertible chỉ được sản xuất giới hạn 16 chiếc với mức giá khởi điểm không được tiết lộ. Trước đó, biến thể coupe được sản xuất giới hạn 18 chiếc với giá khởi điểm hơn 1,95 triệu USD.
Tuy nhiên, chiếc xe đặc biệt trên sẽ không được trưng bày rộng rãi đến công chúng. Tại sự kiện Monterey Car Week 2025, Bentley sẽ trưng bày chiếc Batur Convertible phiên bản thử nghiệm, vốn có màu sơn cam Vermilion bóng và nhám độc đáo.
