Siêu phẩm Ferrari Daytona SP3 cuối cùng có giá hơn 26 triệu USD

  • Thứ ba, 19/8/2025 08:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc siêu xe Ferrari Daytona SP3 "599+1" đã vượt mọi dự đoán của giới sưu tập khi được đấu giá thành công với số tiền 26 triệu USD.

Là nơi quy tụ giới tinh hoa và tỷ phú trên toàn cầu, Monterey Car Week không chỉ là địa điểm ra mắt các mẫu xe mới mà còn là thời điểm các nhà đấu giá giới thiệu những mẫu xe tự cổ chí kim với số lượng giới hạn đến giới sưu tập.
Đáng mong chờ nhất tại sự kiện năm nay là buổi đấu giá chiếc Ferrari Daytona SP3 thứ 600 của nhà đấu giá RM Sotheby's. Đây là chiếc xe được chế tác riêng với mục đích từ thiện, không nằm trong kế hoạch 599 chiếc ban đầu của Ferrari.
Thuộc dải sản phẩm Icona Series, không phải ai cũng được Ferrari "chọn mặt gửi vàng" sở hữu siêu phẩm này. Do đó, đây là cơ hội cuối cùng để những tín đồ tốc độ có thể trực tiếp ghi tên mình là vị chủ nhân thứ 600.
Buổi đấu giá diễn ra gay cấn đến phút chót, và số tiền cuối cùng đã lên đến 26 triệu USD, hơn gấp 10 lần giá trị khởi điểm của siêu xe này, và vượt xa con số 3,5 triệu USD mà các chuyên gia đã dự đoán trước khi buổi đấu giá kết thúc.
Với số tiền này, Ferrari Daytona SP3 "599+1" trở thành mẫu xe đắt thứ 13 trong lịch sử, chỉ thấp hơn khoảng 400.000 USD so với chiếc Ferrari 275 GTB/C Speciale đời 1964 tại RM Sotheby's Monterey Car Week năm 2014.
Theo đại diện của Ferrari, chiếc xe này cũng lập kỷ lục là mẫu Ferrari hoàn toàn mới đắt nhất được mua bằng hình thức đấu giá. Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường phố, người chủ còn phải bỏ ra thêm một số tiền không nhỏ.
Là thiết kế thứ 3 trong dải sản phẩm Icona Series, Ferrari Daytona SP3 lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển của thương hiệu, đặc biệt là chiếc 330 P3/4.
Điểm làm nên sự khác biệt cho siêu xe thứ 600 này là phối màu vàng Giallo Modena bên cạnh phần thân vỏ sợi carbon lộ thiên cùng logo Ferrari cỡ lớn, vốn chưa từng được áp dụng trên bất kỳ mẫu Ferrari nào trong lịch sử thương hiệu.
Xe vẫn sử dụng thiết kế mâm phay kim cương 5 chấu truyền thống với kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, đi kèm cùm phanh màu vàng Giallo Modena.
Ghế thể thao của xe được trang trí với họa tiết "ngựa chồm" đan xen nhau. Huy hiệu "TAILOR MADE 599+1" được đặt tại khoảng giữa 2 ghế tri ân cho chiếc xe đặc biệt này.
Ferrari Daytona SP3 được trang bị động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 840 mã lực và mô-men xoắn 697 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép F1 DCT 7 cấp.
Sử dụng hệ dẫn động cầu sau, Ferrari Daytona SP3 tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,85 giây, đạt 200 km/h sau 7,4 giây và có thể chạm ngưỡng tốc độ tối đa hơn 340 km/h.
Tại thời điểm ra mắt, Ferrari Daytona SP3 có giá khởi điểm từ 2,3 triệu USD. Theo kế hoạch, mẫu xe thứ 4 của dải sản phẩm Icona Series có thể được lấy cảm hứng từ "huyền thoại" Ferrari F40, sử dụng động cơ V12 và không có hệ thống hybrid.

Việt Hà

Ảnh: RM Sotheby's

