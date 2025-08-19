Siêu phẩm Ferrari Daytona SP3 cuối cùng có giá hơn 26 triệu USD

Buổi đấu giá diễn ra gay cấn đến phút chót, và số tiền cuối cùng đã lên đến 26 triệu USD , hơn gấp 10 lần giá trị khởi điểm của siêu xe này, và vượt xa con số 3,5 triệu USD mà các chuyên gia đã dự đoán trước khi buổi đấu giá kết thúc.