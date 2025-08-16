'Siêu phường' quy tụ loạt trường công hot nhất nhì Hà Nội

Phường Cầu Giấy được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Quan Hoa, Yên Hòa (quận Cầu Giấy); Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: Phường Cầu Giấy.

Trong khi đó, phường Yên Hòa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Hòa, Trung Hòa (quận Cầu Giấy); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân); Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Ảnh: Phường Yên Hòa.

Trước khi sắp xếp, quận Cầu Giấy nổi tiếng là một trong những khu vực có nền giáo dục chất lượng tại Hà Nội. Hiện tại, sau khi sắp xếp lại với việc nhập một phần diện tích tự nhiên của các phường thuộc quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm (cũ), hai "siêu phường" mới xuất hiện, quy tụ hàng loạt trường công lập danh tiếng nhất nhì Hà Nội. Ảnh: Trường Tiểu học Dịch Vọng A.

Cả hai phường đều có nhiều trường học công lập uy tín, được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và thành tích học tập của học sinh. Ở bậc tiểu học, phường Cầu Giấy có các trường chất lượng như Tiểu học Dịch Vọng A, Dịch Vọng B, trong khi phường Yên Hòa có các trường Tiểu học Trung Hòa, Trung Yên... Ảnh: Trường Tiểu học Dịch Vọng B.

Ở bậc THCS, trường THCS Dịch Vọng Hậu, THCS Dịch Vọng là cái tên nổi bật ở phường Cầu Giấy. Hai trường được đầu tư cơ sở vật chất, có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết, cùng với nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng, giúp học sinh phát triển toàn diện. Ảnh: THCS Dịch Vọng.

Tại phường Yên Hòa, THCS Yên Hòa, THCS Cầu Giấy đều là những trường hot. Trong đó, trường THCS Cầu Giấy là một trong 6 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội, tuyển sinh lớp 6 trên toàn thành phố với tỷ lệ chọi cao. Hàng năm, tỷ lệ học sinh giỏi của trường đạt gần 99%, hàng trăm lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và thành phố. Nhiều năm liền, trường giữ vững vị trí tốp đầu trong các trường có điểm trung bình các môn thi vào lớp 10 cao nhất Hà Nội. Khoảng 80% học sinh của trường thi đỗ vào các trường chuyên của thành phố; 100% học sinh thi đỗ vào các trường THPT uy tín. Ảnh: THCS Cầu Giấy.

Lên đến cấp THPT, hai "siêu phường" mới vẫn tiếp tục giữ vững vị thế. Trường THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa và THPT Nhân Chính là ba trong những trường công lập có điểm chuẩn vào lớp 10 thuộc tốp cao nhất, trên 8 điểm/môn mới đỗ. Năm 2025, điểm chuẩn ba trường này lần lượt là 23,75, 25 và 24/30 điểm. Chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên đều được đánh giá cao. Ảnh: THPT Nhân Chính.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng nằm tại phường Yên Hòa. Đây là ngôi trường luôn dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đội ngũ giáo viên của trường có trình độ chuyên môn cao, nhiều thầy cô là thạc sĩ, tiến sĩ. Học sinh Ams liên tục giành các giải thưởng quốc tế, quốc gia và thành phố. Các em cũng thường xuyên nhận được học bổng du học tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Trong 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, Ams luôn là trường có điểm chuẩn vào 10 cao nhất. Ảnh: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ngoài ra, phường Cầu Giấy còn có trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Đây là trường công lập tự chủ trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, thuộc tốp trường hot nhất nhì Thủ đô. Tuyển sinh toàn thành phố, những năm gần đây, tỷ lệ chọi vào lớp 6 và lớp 10 của trường luôn ở mức cao. Năm 2025, con số này lần lượt là 1/17,8 và 1/10, điểm chuẩn là 22,5/30 và 24/30 điểm. Ảnh: THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.

