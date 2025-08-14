'Siêu phường' quy tụ loạt trường quốc tế ở TP.HCM

Sau sáp nhập, phường An Khánh trở thành khu vực tập trung loạt trường quốc tế lớn ở TP.HCM. Học phí tại các trường quốc tế ở khu vực này cũng thuộc tốp cao nhất toàn thành phố.

Loạt trường quốc tế tập trung tại phường An Khánh. Ảnh: AIS.

Từ ngày 1/7, Việt Nam chính thức triển khai sáp nhập tỉnh, thành phố và sắp xếp lại các đơn vị cấp xã/phường. Tại TP.HCM, phường An Khánh được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và một phần của phường An Phú của TP Thủ Đức cũ.

Phường này có "phố nhà giàu" Thảo Điền - nơi tập trung nhiều người nước ngoài hiện sinh sống, làm việc và trung tâm tài chính quốc tế - vị trí chiến lược tại trung tâm Đông Nam Á, thuận lợi kết nối với các trung tâm tài chính lớn và thúc đẩy dòng chảy vốn quốc tế và dự kiến được thành lập vào cuối năm 2025.

Cả chục trường quốc tế tập trung trong một phường

Năm 2024, Sở GD&ĐT TP.HCM thống kê toàn thành phố có 31 trường có yếu tố nước ngoài, được gọi là trường quốc tế. Trong số đó, 13 trường mầm non và 18 trường là trường phổ thông nhiều cấp học.

Với số lượng cơ sở khá lớn, các trường quốc tế thu hút được lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nước ngoài lên đến hơn 7.500 người, đến từ 111 quốc gia. Trong số đó, giáo viên đến từ Anh nhiều nhất với hơn 1.500 người. Các trường quốc tế còn có giáo viên đến từ Mông Cổ, Uruguay, Panama...

Nếu xét theo từng khu vực, sau khi sáp nhập, An Khánh là một trong những phường quy tụ nhiều trường quốc tế bậc nhất tại TP.HCM. Đây cũng là phường có trường quốc tế đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM là trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC), được thành lập từ năm 1993.

Tính đến năm 2025, các trường quốc tế đang hoạt động tại phường An Khánh bao gồm.

STT Tên trường Bậc học 1 Trường Mầm non Quốc tế Wisdomland Mầm non 2 Trường Mầm non song ngữ Iris Preschool Mầm non 3 Trường Quốc tế Á Châu Tiểu học, THCS, THPT 4 Trường Quốc tế Việt Úc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 5 Trường Song ngữ Quốc tế Horizon Tiểu học, THCS, THPT 6 Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 7 Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) Tiểu học, THCS, THPT 8 Trường quốc tế TP Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA) THCS, THPT 9 Trường Quốc tế BIS TP.HCM Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 10 Trường Quốc tế Mỹ (TAS) Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 11 Trường Quốc tế Châu Âu TP.HCM Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 12 Trường Quốc tế Đức Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT 13 Trường Quốc tế Australia Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Học phí gần một tỷ đồng/năm

Nằm ở vị trí "đắc địa" và đắt đỏ, học phí của các trường quốc tế đặt tại phường An Khánh khá cao, có thể lên đến gần một tỷ đồng mỗi năm và thêm loạt phí lớn nhỏ khác như phí ghi danh, phí xe đưa đón, bán trú...

Học phí tại các trường quốc tế ở phường An Khánh dao động từ 200 triệu đồng cho đến gần một tỷ đồng/năm. Ảnh: ISHCMC.

Ví dụ, tại trường Quốc tế TP.HCM, học phí của khối 12 cao nhất, 959 triệu đồng cho một năm học. Học phí của các khối lớp khác ở bậc trung học cũng dao động từ 849-888 triệu đồng/năm. Ngoài học phí, mỗi học sinh tại trường này cần đóng thêm phí ghi danh khoảng 25-50 triệu đồng, tùy từng cấp học.

Học sinh tại trường Quốc tế TP.HCM - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA) cũng cần đóng phí ghi danh 25 triệu đồng. Về phần học phí, trong năm học 2025-2026, mức đóng tại trường này khoảng 597-746 triệu đồng/năm, mức cao nhất dành cho học sinh lớp 12.

Mức học phí này đã bao gồm chi phí cho chương trình dã ngoại hàng năm, chương trình hỗ trợ tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa sau giờ học, đồng phục, dụng cụ học tập, bài kiểm tra chuẩn cấp...

295-860 triệu đồng/năm là mức học phí năm học 2025-2026 tại trường Quốc tế Australia, nếu lựa chọn phương án đóng cả năm. Còn nếu chia học phí thành 4 đợt đóng, số tiền có thể lên đến 313-912 triệu đồng/năm. Ngoài ra, học sinh cần đóng phí ghi danh 32-64 triệu đồng, tùy từng cấp học.

Học phí bậc THPT tại trường Quốc tế Mỹ (TAS) cũng lên đến 723,5 triệu đồng, dành cho học sinh lớp 11 và lớp 12. Học phí dành cho học sinh lớp 9 và lớp 10 là 668 triệu đồng. Mức học phí của các khối lớp khác nằm trong khoảng 330-602 triệu đồng còn phí đăng ký là 30-55 triệu đồng, tùy từng cấp học.