Siêu xe Bufori CS8 sản xuất tại Malaysia, mạnh 810 mã lực

Bufori Motors vừa chính thức giới thiệu mẫu grand tourer Bufori CS8 hoàn toàn mới, được phát triển trong vòng 10 năm bởi liên doanh Australia-Malaysia, gồm đội ngũ 150 nhân sự có trụ sở tại Kepong, Kuala Lumpur (Malaysia).
Về ngoại hình, Bufori CS8 mang thiết kế của một chiếc grand tourer với nắp capo dài. So với phiên bản thử nghiệm Bufori CS Prototype ra mắt năm 2019, trục cơ sở của siêu xe này đã tăng thêm 350 mm.
Xe có kích thước 4.568 x 2.030 x 1.292 mm, trục cơ sở dài 2.609 mm. Với thông số này, Bufori CS8 lớn hơn Toyota GR Supra nhưng nhỏ hơn các mẫu GT siêu sang như Bentley Continental GT hay Aston Martin Vanquish.
Bufori CS8 được phát triển từ khung gầm spaceframe dạng module tích hợp, kết nối với khoang lái liền khối bằng sợi carbon và chất liệu Kevlar kết hợp cùng Composite. Đặc biệt, xe cũng được trang bị khung chống lật 10 điểm.
Đi kèm là bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch, lốp Michelin Pilot Sport 4 S và kẹp phanh Brembo. Mẫu grand tourer có tổng khối lượng chỉ khoảng 1.550 kg.
Tương tự phần đầu, đuôi xe của Bufori CS8 mang phong cách cổ điển với đèn hậu LED dạng kép họa tiết tròn, lấy cảm hứng từ siêu xe Ferrari 550 Maranello. Dung tích khoang hành lý và bình xăng của xe chỉ đạt 252 L và 100 L.
Nội thất của Bufori CS8 mang thiết kế hiện đại cùng bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 13.6 inch hỗ trợ Apple Carplay và Android Auto, tùy chọn tay lái thuận (LHD) hay tay lái nghịch (RHD)...
|
Phiên bản thương mại được trang bị bộ ghế cao cấp Recaro bọc da điều khiển điện 8 hướng. Trước đó, phiên bản thử nghiệm Bufori CS prototype sử dụng ghế đua Sabelt CF.
Điểm nổi bật của Bufori CS8 là khả năng sở hữu cấu hình vận hành phong phú. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ V8 Supercharged (siêu nạp) 6.4L, sản sinh công suất tối đa 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 973 Nm.
Toàn bộ sức mạnh được chuyển đến cầu sau thông qua hộp số 8 cấp tự động của ZF hỗ trợ vi sai chống trượt. Mẫu GT này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 330 km/h.
Khách hàng có thể lựa chọn động cơ V8 hút khí tự nhiên 6.4L mạnh 475 mã lực/640 Nm. Khi đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 280 km/h.
Phiên bản thấp hơn có thể sử dụng động cơ V6 3.6L hút khí tự nhiên hoặc siêu nạp, với công suất lần lượt là 320 mã lực và 455 mã lực. Phiên bản động cơ I6 twin-turbo 3.0L có công suất lên đến 550 mã lực và mô-men xoắn 677 Nm.
Siêu xe Bufori CS8 có mức giá khởi điểm từ 2,188 triệu ringgit (khoảng 518.000 USD). Thời gian hoàn thành chiếc xe theo quy trình thủ công mất gần 9.000 giờ lao động, cao gấp nhiều lần so với các mẫu xe sản xuất hàng loạt vốn chỉ tốn khoảng 18 - 450 giờ.
