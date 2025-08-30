Siêu xe Bufori CS8 sản xuất tại Malaysia, mạnh 810 mã lực

Phiên bản thấp hơn có thể sử dụng động cơ V6 3.6L hút khí tự nhiên hoặc siêu nạp, với công suất lần lượt là 320 mã lực và 455 mã lực. Phiên bản động cơ I6 twin-turbo 3.0L có công suất lên đến 550 mã lực và mô-men xoắn 677 Nm.