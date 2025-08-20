Siêu xe điện đầu tiên của McLaren chỉ được phân phối tại Trung Quốc

Siêu xe điện đầu tiên của McLaren có thể chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, trong khi hãng vẫn trung thành với động cơ V8 truyền thống.

Dù trải qua nhiều thay đổi về chủ sở hữu, McLaren dường như đang trong tay những nhà đầu tư rất vững chắc. Trong khi các đối thủ như Ferrari chuẩn bị ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên vào năm sau, McLaren lại không vội bước vào cuộc chơi điện hóa.

Theo CEO Nick Collins, McLaren vẫn sẽ trung thành với động cơ V8 twin-turbo 4.0L vốn làm nên tên tuổi của thương hiệu. Mẫu xe thuần điện đầu tiên có thể chỉ được phân phối giới hạn tại một số thị trường.

Ông Nick Collins nhậm chức CEO của McLaren đầu năm nay, sau khi nhóm đầu tư có trụ sở tại Abu Dhabi, VYVN Holdings, hoàn tất việc mua lại hãng xe Anh và sáp nhập với start-up Forseven. VYVN Holdings hiện cũng là cổ đông lớn của hãng xe điện Trung Quốc Nio và sở hữu Gordon Murray Technologies, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác công nghệ cho McLaren.

Tại Monterey Car Week 2025, Collins khẳng định McLaren sẽ tiếp tục phát triển động cơ đốt trong và hệ truyền động hybrid trong "một thời gian rất dài". Hãng không có ý định từ bỏ động cơ V8 twin-turbo 4.0L vốn đã gắn liền với thương hiệu, dù mẫu Artura đang sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.0L PHEV mới hơn.

Công nghệ khoang lái liền khối bằng sợi carbon và động cơ V8 twin-turbo 4.0L là những đặc điểm quen thuộc trên các siêu xe McLaren và cũng là điều thuyết phục khách hàng sẵn sàng "xuống tiền".

Thậm chí, hãng còn nâng cấp động cơ V8 này trên mẫu hypercar McLaren W1, vốn đã đạt công suất độc lập lên đến 928 mã lực, góp phần đưa mẫu siêu xe này lên con số 1.275 mã lực cùng hệ truyền động hybrid. McLaren dự kiến sẽ còn sử dụng động cơ này cho các sản phẩm trong tương lai gần.

Về kế hoạch điện hóa, ông Collins thừa nhận nếu McLaren ra mắt xe điện, nhiều khả năng chỉ giới hạn tại một thị trường cụ thể, ví dụ như Trung Quốc – thị trường xe điện lớn nhất thế giới hiện nay. Khi thông báo sáp nhập McLaren với Forseven, CYVN nhấn mạnh rằng hãng sẽ "hưởng lợi từ các khoản đầu tư chiến lược vào Nio, để tiếp cận công nghệ tiên phong và điện hóa".

Sau khi về dưới sự quản lý của tập đoàn đầu tư VYVN Holdings, McLaren có thể tiếp cận dễ dàng các nguồn tài trợ khổng lồ và công nghệ từ các thương hiệu con của VYVN như Forseven, Nio hay Gordon Murray Technologies.

Về những bước đi tiếp theo, ông Nick Collins gợi ý rằng các sản phẩm đầu tiên dưới chương mới của McLaren sẽ xuất hiện "sớm hơn bạn nghĩ". Các dự án đang phát triển trước khi sáp nhập sẽ được tăng cường đầu tư, hứa hẹn một tương lai sôi động và tập trung chiến lược cho thương hiệu siêu xe Anh Quốc.