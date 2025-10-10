Siêu xe điện Ferrari Elettrica mạnh hơn 1.000 mã lực, tốc độ 310 km/h

Ferrari chuẩn bị bước vào kỷ nguyên xe điện với Elettrica, mẫu siêu GT mạnh hơn 1.000 mã lực, sở hữu âm thanh cơ khí khuếch đại trung thực, mở ra định nghĩa mới cho cảm xúc sau tay lái.

Sau nhiều lần úp mở, Ferrari đã chính thức công bố thông tin về mẫu siêu xe điện đầu tiên của thương hiệu với tên gọi nội bộ Elettrica. Chiếc xe sẽ chính thức ra mắt vào quý I/2026 đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử của Ferrari.

Từng có kế hoạch ra mắt chiếc xe thuần điện đầu tiên trong năm 2025, Ferrari đã lùi lịch công bố chiếc Elettrica sang quý I/2026 nhằm đánh giá lại nhu cầu của thị trường cũng như các sản phẩm từ đối thủ.

Theo thông tin từ Ferrari, Elettrica sử dụng 4 động cơ điện với tổng công suất hơn 1.000 mã lực. Cầu trước thừa hưởng công nghệ từ hypercar F80 cho ra 286 mã lực, trong khi 2 động cơ điện tại cầu sau đóng góp thêm 843 mã lực. Khi kích hoạt Boost Mode, chiếc xe điện này có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 310 km/h.

Hệ thống truyền động này đi kèm 3 chế độ lái: Range, Tour và Performance. Người lái có thể tùy chỉnh mức phân bổ mô-men xoắn bằng lẫy chuyển bên phải (5 cấp độ), trong khi lẫy bên trái điều chỉnh lực phanh tái sinh.

Thay vì mô phỏng tiếng động cơ truyền thống bằng loa, Ferrari chọn cách khuếch đại dao động cơ khí thực từ hệ truyền động. Một cảm biến trên inverter (bộ nghịch lưu) ghi nhận rung động, sau đó bộ khuếch đại biến chúng thành âm thanh tự nhiên bên trong khoang lái.

Ý tưởng này đến từ Antonio Palermo, Trưởng bộ phận Âm thanh và Rung động của Ferrari, đồng thời là một tay chơi guitar. Đội ngũ kỹ sư 20 người đã "soạn nhạc" từ tần số điện như những nốt nhạc thực thụ. Kết quả là một dải âm thanh sống động, phản ứng theo từng cú đạp ga, tăng cường kết nối cảm xúc thay vì đánh lừa thính giác.

Khối pin dung lượng 122 kWh có mật độ năng lượng đạt 195 Wh/kg, cao nhất trong các mẫu EV thương mại hiện nay, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động hơn 530 km.

Khối pin dung lượng 122 kWh được đặt dưới sàn xe, giúp hạ trọng tâm 80 mm so với xe động cơ đốt trong tương đương. Mật độ năng lượng đạt 195 Wh/kg, cao nhất trong các mẫu EV thương mại hiện nay, cho phép xe đạt phạm vi hoạt động hơn 530 km. Hệ thống làm mát tối ưu và khả năng sạc nhanh DC 350 kW giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc.

Dù chưa công bố thiết kế chính thức, các nguyên mẫu thử nghiệm cho thấy Elettrica sẽ mang kiểu dáng grand tourer 4 cửa – 4 chỗ, tương tự dòng Purosangue. Thân và khung xe làm từ 75% nhôm tái chế, chiều dài cơ sở 2.960 mm, phần đầu ngắn, vị trí ngồi đặt gần bánh trước để tối ưu cảm giác lái.

Ferrari E-building sẽ là nơi lắp ráp các mẫu xe hybrid và thuần điện mang thương hiệu ngựa chồm tại Maranello (Italy). Đây cũng là nơi sản xuất các mẫu Purosangue và SF90.

Đây cũng là mẫu Ferrari đầu tiên có khung phụ sau riêng biệt, giúp giảm độ rung và tiếng ồn lọt vào khoang cabin. Xe trang bị hệ thống treo chủ động 48V giống Purosangue và F80, cùng 5 tùy chọn lốp từ 3 nhà cung cấp. Tuy nhiên, tổng trọng lượng của siêu xe này đạt 2.300 kg và là mẫu xe nặng nhất trong lịch sử Ferrari.

Ferrari Elettrica sẽ được lắp ráp tại cơ sở "E-Building" ở Maranello, được thiết kế chuyên biệt cho các dòng xe điện và hybrid. Nội thất của siêu xe này sẽ được giới thiệu trước vào năm 2025, trong khi màn ra mắt toàn cầu diễn ra vào đầu năm 2026.

Tưởng như Lanzador sẽ mở ra chương mới cho lịch sử phát triển của thương hiệu, Lamborghini đã "vỡ mộng" với chiến lược xanh hóa, vốn đang gặp nhiều thách thức trong phân khúc xe sang và xe hiệu năng cao.

Đây là bước đi có phần khá "táo bạo" đối với một hãng xe có lịch sử lâu đời như Ferrari. Trước đó, Lamborghini cũng có kế hoạch ra mắt mẫu xe thuần điện đầu tiên từ mẫu concept Lanzador. Tuy nhiên, trước nhu cầu đối với các dòng siêu xe thuần điện ngày càng thấp, đối thủ của Ferrari đã quyết định chuyển đổi siêu xe này sang cấu hình hybrid. Các thương hiệu khác như Koenigsegg hay Pagani cũng không mấy mặn mà trước cấu hình thuần điện vì sẽ làm chiếc xe mất đi cảm xúc khi cầm lái, một yếu tố quan trọng đối với những dòng siêu xe hay hypercar trị giá hàng triệu USD.