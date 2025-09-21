Siêu xe Ferrari 12Cilindri giá từ 1,5 triệu USD tại Singapore

Tại Singapore, Ferrari 12Cilindri có giá từ 1.885.040 SGD (khoảng 1,5 triệu USD ). Sau khi cộng giá trị những tùy chọn, các loại thuế, phí, COE... con số sau cùng để siêu xe này lăn bánh tại đảo quốc sư tử lên đến 10,2 triệu SGD (hơn 7,9 triệu USD ).