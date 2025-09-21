Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Ferrari 12Cilindri giá từ 1,5 triệu USD tại Singapore

  • Chủ nhật, 21/9/2025 16:35 (GMT+7)
  • 16:35 21/9/2025

Siêu xe Ferrari 12Cilindri đã ra mắt tại Singapore vào năm ngoái, tuy nhiên mức giá của mẫu xe đầu bảng này mới được công bố.

sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 1

Thay thế cho 812 Superfast, Ferrari 12Cilindri là siêu xe đầu bảng với cấu hình động cơ V12 hút khí tự nhiên, vốn được phân phối song song với siêu xe 849 Testarossa sử dụng động cơ V8 twin-turbo PHEV.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 2

Ngoại hình của 12Cilindri lấy cảm hứng từ mẫu xe Ferrari từ thập niên 1970, đặc biệt là chi tiết ốp đầu xe màu đen vốn lấy cảm hứng từ mẫu xe biểu tượng 365 GTB/4 Daytona.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 3

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 5 chấu 21 inch màu đen hoặc xám nhám Grigio Corsa. Khách hàng có thể nâng cấp thiết kế Diamond hoặc Orbit với nhiều phối màu khác.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 4

Phần sau của xe được vuốt đều xuống khoang hành lý với phong cách "delta". Thay vì sở hữu cánh gió riêng, hệ thống cánh gió ẩn sẽ được kích hoạt với vận tốc trên 60 km/h.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 5

Ferrari 12Cilindri sở hữu ngôn ngữ thiết kế dual-cockpit (khoang lái đôi), cho phép hành khách trải nghiệm khả năng vận hành gần giống với người cầm lái.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 6

Triết lý này gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch và màn hình cho ghế phụ 8.8 inch, đi kèm 5 kiểu thiết kế ghế khác nhau.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 7

Là mẫu xe grand tourer, khoang hành lý của Ferrari 12Cilindri ở mức vừa đủ với dung tích 270 L, và giảm còn 200 - 220 L đối với phiên bản mui trần 12Cilindri Spider.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 8

Sức mạnh của siêu xe Ferrari 12Cilindri vẫn đến từ khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, mang đến sức mạnh tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 9

Công suất được truyền toàn bộ đến cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT, giúp siêu xe này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 340 km/h.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 10

Xe cũng trang bị nhiều tính năng hỗ trợ quá trình trải nghiệm ở tốc độ cao như hệ thống kiểm soát trượt bên SSC 8.0, bao gồm kiểm soát vi sai điện tử eDiff, hệ thống chống bó cứng phanh ABS Evo, cảm biến 6 chiều...
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 11

Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa chiếc xe thông qua chương trình Tailor Made của Ferrari, cho phép tái hiện chân thực phong cách của những mẫu xe đua thực thụ.
sieu xe, singapore, ferrari, 812, 812 superfast, 12cilindri, ferrari 12cilindri, v12, hut khi tu nhien, 849 testarossa, testarossa, hybrid, v8 anh 12

Tại Singapore, Ferrari 12Cilindri có giá từ 1.885.040 SGD (khoảng 1,5 triệu USD). Sau khi cộng giá trị những tùy chọn, các loại thuế, phí, COE... con số sau cùng để siêu xe này lăn bánh tại đảo quốc sư tử lên đến 10,2 triệu SGD (hơn 7,9 triệu USD).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Vừa ra mắt, siêu xe Ferrari 849 Testarossa đã bị chê bai thậm tệ

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, Ferrari 849 Testarossa mới đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt trên các diễn đàn và mạng xã hội, với phần lớn bình luận mang tính tiêu cực.

09:37 15/9/2025

Ferrari 849 Testarossa - siêu xe kế nhiệm SF90 Stradale

Tương tự SF90 Stradale, siêu xe Ferrari 849 Testarossa sở hữu cấu hình berlinetta 2 chỗ ngồi, đi kèm hệ thống động cơ PHEV với sức mạnh tối đa 1.050 mã lực.

14:30 10/9/2025

Siêu xe Ferrari Monza SP2 của hoàng thân Malaysia bất ngờ xuất hiện

Mẫu siêu xe Ferrari Monza SP2 vừa xuất hiện tại Singapore sau thời gian dài "ẩn thân", vốn thuộc sở hữu của Hoàng thân Malaysia.

07:24 7/9/2025

Việt Hà

Ảnh: Sean Loo

siêu xe singapore ferrari 812 812 superfast 12cilindri ferrari 12cilindri v12 hút khí tự nhiên 849 testarossa testarossa hybrid v8 Ferrari siêu xe singapore ferrari 812 812 superfast 12cilindri ferrari 12cilindri v12 hút khí tự nhiên 849 testarossa testarossa hybrid v8

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý