Siêu xe Ferrari 12Cilindri giá từ 1,5 triệu USD tại Singapore

Thay thế cho 812 Superfast, Ferrari 12Cilindri là siêu xe đầu bảng với cấu hình động cơ V12 hút khí tự nhiên, vốn được phân phối song song với siêu xe 849 Testarossa sử dụng động cơ V8 twin-turbo PHEV.
Ngoại hình của 12Cilindri lấy cảm hứng từ mẫu xe Ferrari từ thập niên 1970, đặc biệt là chi tiết ốp đầu xe màu đen vốn lấy cảm hứng từ mẫu xe biểu tượng 365 GTB/4 Daytona.
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 5 chấu 21 inch màu đen hoặc xám nhám Grigio Corsa. Khách hàng có thể nâng cấp thiết kế Diamond hoặc Orbit với nhiều phối màu khác.
Phần sau của xe được vuốt đều xuống khoang hành lý với phong cách "delta". Thay vì sở hữu cánh gió riêng, hệ thống cánh gió ẩn sẽ được kích hoạt với vận tốc trên 60 km/h.
Ferrari 12Cilindri sở hữu ngôn ngữ thiết kế dual-cockpit (khoang lái đôi), cho phép hành khách trải nghiệm khả năng vận hành gần giống với người cầm lái.
Triết lý này gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch và màn hình cho ghế phụ 8.8 inch, đi kèm 5 kiểu thiết kế ghế khác nhau.
Là mẫu xe grand tourer, khoang hành lý của Ferrari 12Cilindri ở mức vừa đủ với dung tích 270 L, và giảm còn 200 - 220 L đối với phiên bản mui trần 12Cilindri Spider.
Sức mạnh của siêu xe Ferrari 12Cilindri vẫn đến từ khối động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, mang đến sức mạnh tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm.
Công suất được truyền toàn bộ đến cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT, giúp siêu xe này tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây, tốc độ tối đa 340 km/h.
Xe cũng trang bị nhiều tính năng hỗ trợ quá trình trải nghiệm ở tốc độ cao như hệ thống kiểm soát trượt bên SSC 8.0, bao gồm kiểm soát vi sai điện tử eDiff, hệ thống chống bó cứng phanh ABS Evo, cảm biến 6 chiều...
Khách hàng cũng có thể cá nhân hóa chiếc xe thông qua chương trình Tailor Made của Ferrari, cho phép tái hiện chân thực phong cách của những mẫu xe đua thực thụ.
Tại Singapore, Ferrari 12Cilindri có giá từ 1.885.040 SGD (khoảng 1,5 triệu USD). Sau khi cộng giá trị những tùy chọn, các loại thuế, phí, COE... con số sau cùng để siêu xe này lăn bánh tại đảo quốc sư tử lên đến 10,2 triệu SGD (hơn 7,9 triệu USD).
