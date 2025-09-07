Siêu xe Ferrari Monza SP2 của hoàng thân Malaysia bất ngờ xuất hiện

|
Một chiếc Ferrari Monza SP2 bất ngờ xuất hiện tại "con đường siêu xe" Leng Kee tại Singapore. Thuộc dải sản phẩm Icona Series, Monza SP1 (bản 1 chỗ ngồi) và Monza SP2 (bản 2 chỗ ngồi) được sản xuất giới hạn với tổng số lượng 499 chiếc.
|
Chủ nhân của siêu xe này không ai khác ngoài Nhiếp chính của Johor, ngài Tunku Ismail Idris. Bên cạnh chiếc xe này, gia đình Hoàng thân Johor cũng sở hữu bộ sưu tập siêu xe "khủng" nhất khu vực châu Á cũng như toàn cầu.
|
Như thường lệ, các mẫu xe trong bộ sưu tập này được vận chuyển bằng đường bộ từ Malaysia sang Singapore để phục vụ quá trình bảo trì và bảo dưỡng chính hãng.
|
Chủ nhân đầu tiên của siêu xe này sống tại Windsor (Anh Quốc), vốn đã lựa chọn màu sơn đen Nero Daytona, đi kèm gói ngoại thất sợi carbon và bộ mâm 5 chấu truyền thống.
|
Phải đến tháng 7/2024, siêu xe này mới được bàn giao về Johor Bahru, Johor (Malaysia). Tuy nhiên, số lần xuất hiện của siêu phẩm này trên đường phố chỉ đếm trên đầu ngón tay.
|
Trong khi đó, nội thất của siêu xe này được bọc da màu nâu Cioccolato, đi kèm các đường chỉ tương phản màu xám Grigio Scuro, dây đai an toàn màu đen và ốp nội thất sợi carbon.
|
Ferrari Monza SP2 được lấy cảm hứng từ các mẫu xe biểu tượng của thương hiệu như 750 Monza, 250 Testarossa và 166 MM, mang phong cách speedster không kính chắn gió.
|
Trái tim của siêu xe này vẫn là động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất tối đa 810 mã lực và mô-men xoắn cực đại 719 Nm. Đây là mẫu Ferrari mạnh nhất từng được sản xuất tại thời điểm ra mắt vào năm 2018.
|
Sức mạnh được truyền đến cầu sau qua hộp số 7 cấp F1 ly hợp kép, giúp mẫu speedster này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây, tốc độ tối đa hơn 300 km/h.
|
Mức giá khởi điểm của siêu xe này khoảng 1,25 triệu USD vào năm 2018. Vào năm 2023, một chiếc Ferrari Monza SP1 được đấu giá thành công với số tiền hơn 2,6 triệu USD.
