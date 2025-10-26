Siêu xe Ferrari SC40 độc nhất thế giới lần đầu lộ diện

Tại sự kiện Finali Mondiali 2025 tại trường đua Mugello, Ferrari đã lần đầu tiên giới thiệu siêu phẩm độc bản SC40, vốn là thiết kế mới nhất của chương trình Special Projects.

Mẫu siêu xe one-off này được phát triển từ nền tảng Ferrari 296 GTB bởi Giám đốc Thiết kế Flavio Manzoni và bộ phận Ferrari Styling Centre dành cho một khách hàng VIP.

Nguồn cảm hứng cho dự án này là mẫu xe huyền thoại Ferrari F40 . Sở hữu màu sơn trắng Bianco SC40, siêu xe này mang nhiều chi tiết từ đàn anh như cánh gió sau cỡ lớn, kính khoang động cơ Lexan, cửa gió NACA trên thân...

Nội thất của siêu xe Ferrari SC40 vẫn kế thừa nguyên bản từ 296 GTB . Đặc biệt, nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất được làm từ sợi carbon - Kevlar tương tự "đàn anh" Ferrari F40.

Ghế đua được bọc chất liệu vi sợi màu đỏ Rosso Jacquard với logo SC40 in chìm trên tựa lưng. Bảng taplo, bệ tay trung tâm, tapi cửa... được làm từ Alcantara màu đen Charcoal.

Tương tự 296 GTB, Ferrari SC40 không có màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn như nhiều hãng khác. Các thông số và chức năng đều được tích hợp trên bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 16 inch, còn hành khách sẽ sử dụng màn hình phụ 8.8 inch.

Ferrari SC40 vẫn chia sẻ cấu hình dẫn động cầu sau và hệ truyền động sử dụng động cơ V6 kết hợp công nghệ PHEV tương tự 296 GTB. Đối với siêu xe này, cơ cấu hybrid giúp tạo ra công suất tối đa 830 mã lực.

Đi kèm là hộp số 8 cấp F1 DCT, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Tốc độ tối đa mà Ferrari 296 GTB đạt được là hơn 330 km/h.

Trước đó, Ferrari cũng giới thiệu nhiều mẫu xe độc bản khác trong chương trình Special Projects như SP-8 , KC23 , SP51 , SP48 Unica , BR20 , Omologata ... Thậm chí, một số mẫu xe này còn không được công bố rộng rãi.

Giá của Ferrari SC40 không được tiết lộ. Tuy nhiên, con số này sẽ gấp nhiều lần so với giá đề xuất của siêu xe Ferrari 296 GTB tại Mỹ, vốn được niêm yết ở mức 333.255 USD .

