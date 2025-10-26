Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Ferrari SC40 độc nhất thế giới lần đầu lộ diện

  • Chủ nhật, 26/10/2025 15:59 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Giới đam mê tốc độ đã có thể chiêm ngưỡng siêu phẩm Ferrari SC40, vốn chỉ được sản xuất giới hạn 1 chiếc và lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40.

sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 1

Tại sự kiện Finali Mondiali 2025 tại trường đua Mugello, Ferrari đã lần đầu tiên giới thiệu siêu phẩm độc bản SC40, vốn là thiết kế mới nhất của chương trình Special Projects.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 2

Mẫu siêu xe one-off này được phát triển từ nền tảng Ferrari 296 GTB bởi Giám đốc Thiết kế Flavio Manzoni và bộ phận Ferrari Styling Centre dành cho một khách hàng VIP.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 3

Nguồn cảm hứng cho dự án này là mẫu xe huyền thoại Ferrari F40. Sở hữu màu sơn trắng Bianco SC40, siêu xe này mang nhiều chi tiết từ đàn anh như cánh gió sau cỡ lớn, kính khoang động cơ Lexan, cửa gió NACA trên thân...
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 4

Nội thất của siêu xe Ferrari SC40 vẫn kế thừa nguyên bản từ 296 GTB. Đặc biệt, nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất được làm từ sợi carbon - Kevlar tương tự "đàn anh" Ferrari F40.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 5

Ghế đua được bọc chất liệu vi sợi màu đỏ Rosso Jacquard với logo SC40 in chìm trên tựa lưng. Bảng taplo, bệ tay trung tâm, tapi cửa... được làm từ Alcantara màu đen Charcoal.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 6

Tương tự 296 GTB, Ferrari SC40 không có màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn như nhiều hãng khác. Các thông số và chức năng đều được tích hợp trên bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 16 inch, còn hành khách sẽ sử dụng màn hình phụ 8.8 inch.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 7

Ferrari SC40 vẫn chia sẻ cấu hình dẫn động cầu sau và hệ truyền động sử dụng động cơ V6 kết hợp công nghệ PHEV tương tự 296 GTB. Đối với siêu xe này, cơ cấu hybrid giúp tạo ra công suất tối đa 830 mã lực.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 8

Đi kèm là hộp số 8 cấp F1 DCT, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây. Tốc độ tối đa mà Ferrari 296 GTB đạt được là hơn 330 km/h.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 9

Trước đó, Ferrari cũng giới thiệu nhiều mẫu xe độc bản khác trong chương trình Special Projects như SP-8, KC23, SP51, SP48 Unica, BR20, Omologata... Thậm chí, một số mẫu xe này còn không được công bố rộng rãi.
sieu xe, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari sc40, sc40, doc ban, doc nhat, Finali Mondiali, Special Projects, Ferrari Styling Centre, Flavio Manzoni anh 10

Giá của Ferrari SC40 không được tiết lộ. Tuy nhiên, con số này sẽ gấp nhiều lần so với giá đề xuất của siêu xe Ferrari 296 GTB tại Mỹ, vốn được niêm yết ở mức 333.255 USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chỉ 6 siêu xe bị lỗi, Ferrari đã phát lệnh triệu hồi

Ferrari vừa ban hành lệnh triệu hồi đối với 6 chiếc Ferrari 296 sau khi phát hiện nguy cơ rò rỉ dầu có thể dẫn đến cháy nổ.

35:2091 hôm qua

Siêu xe Ferrari SC40 độc bản lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40

Ferrari SC40, siêu xe one-off mới nhất từ chương trình Special Projects, đã mang tinh thần của huyền thoại Ferrari F40 vào thiết kế hiện đại.

11:29 19/10/2025

Siêu xe Ferrari F80 xuất hiện tại Singapore

Là mẫu hypercar đầu bảng, Ferrari F80 vừa chính thức trình làng tại Singapore, vốn là một trong những thị trường tiềm năng trong phân khúc siêu xe toàn cầu.

09:32 17/10/2025

Việt Hà

Ảnh: TFJJ

siêu xe ferrari ferrari 296 ferrari 296 gtb ferrari sc40 sc40 độc bản độc nhất Finali Mondiali Special Projects Ferrari Styling Centre Flavio Manzoni Ferrari F1 siêu xe ferrari ferrari 296 ferrari 296 gtb ferrari sc40 sc40 độc bản độc nhất Finali Mondiali Special Projects Ferrari Styling Centre Flavio Manzoni

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý