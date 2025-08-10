Siêu xe Ford GT Heritage Edition giá 1,25 triệu USD

|
Là mẫu siêu xe đầu bảng của thương hiệu, Ford GT có một lịch sử phát triển lâu dài, xuất phát từ mẫu xe đua Ford GT40 ra mắt lần đầu vào năm 1964.
Tương tự thế hệ đầu tiên, Ford GT thế hệ thứ hai cũng được giới thiệu với dải sản phẩm Heritage Edition, mô phỏng theo các mẫu xe làm nên tên tuổi thương hiệu.
Ngoại thất của siêu xe Ford GT Heritage này được lấy cảm hứng từ mẫu xe thử nghiệm GT/105 đời 1964, với 2 tông màu chủ đạo trắng Wimbledon White và xanh Antimatter Blue.
Đi kèm là gói trang bị ngoại thất bằng sợi carbon, bao gồm bộ mâm kích thước 20 inch cũng được chế tác từ chất liệu này. Cùm phanh Brembo kết hợp cùng đĩa phanh carbon-ceramic là trang bị tiêu chuẩn.
Khoang lái của Ford GT được thiết kế với cấu trúc liền khối monocoque bằng sợi carbon, kính chắn gió Gorilla Glass giúp giảm trọng lượng. Các thông số được hiển thị rõ ràng thông qua bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10 inch.
Nhiều chi tiết nội thất được bọc chất liệu Alcantara thể thao như trần xe, vô lăng, bảng taplo... Ghế ngồi được bọc Alcantara màu xanh Lightspeed Blue cổ điển.
Sau hơn 3 năm, mức odo của siêu xe này chỉ mới đạt 151,8 dặm (khoảng 244 km), cho thấy chiếc xe đang trong tình trạng gần như hoàn hảo.
Trái tim của Ford GT là động cơ V6 EcoBoost twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất 669 mã lực cho đời xe 2020 trở về sau, cao hơn khoảng 14 mã lực so với thời điểm ra mắt.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép của Getrag cùng hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe thể thao này có 5 chế độ lái gồm Normal, Sport, Track, Wet và Vmax.
Theo công bố từ nhà sản xuất, phiên bản ra mắt của Ford GT có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h dưới 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 347 km/h. Thông số của bản nâng cấp từ năm 2020 không được tiết lộ.
Kể từ đời 2020 trở đi, xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống ống xả thể thao Titanium của Akrapovic. Với thiết kế khí động học, Ford GT còn sở hữu cánh gió sau điều khiển điện với độ nghiêng thay đổi theo chế độ lái và tốc độ xe.
Chiếc Ford GT Heritage Edition này đang được rao bán với mức giá 1,249 triệu USD. Theo một số nguồn tin, phối màu di sản này chỉ được sản xuất giới hạn 27 chiếc.
