Siêu xe Ford GT sắp dừng sản xuất

Ford Performance vừa ra thông báo mở đơn hàng thứ 3 và cũng là đơn hàng cuối cùng dành cho Ford GT Mk IV. Hãng xe đến từ Mỹ cho biết sẽ "chốt sổ" vào ngày 15/10, chấm dứt gần một thập kỷ có mặt trên thị trường của siêu xe này.