Siêu xe Ford GT sắp dừng sản xuất

Ford Performance vừa ra thông báo mở đơn hàng thứ 3 và cũng là đơn hàng cuối cùng dành cho Ford GT Mk IV. Hãng xe đến từ Mỹ cho biết sẽ "chốt sổ" vào ngày 15/10, chấm dứt gần một thập kỷ có mặt trên thị trường của siêu xe này.
Trước đó, 67 chiếc Ford GT Mk IV đã được bàn giao đến khách hàng. Đây là phiên bản dành riêng cho trường đua, vốn được phát triển cùng đội đua Multimatic Motorsports.
Ra mắt vào cuối năm 2022, Ford GT Mk IV thay thế cho chiếc xe đua Ford GT Mk II. Nhằm tri ân cho chiến thắng ấn tượng tại 24 Hours of Le Mans năm 1967, siêu xe này được lấy cảm hứng từ mẫu xe vô địch Ford GT40 Mk IV.
Không bị ràng buộc bởi các quy định kỹ thuật như những phương tiện giao thông khác, Ford GT Mk IV sở hữu nhiều công nghệ mới giúp tối ưu khả năng của cỗ máy tốc độ này.
Trái tim của siêu xe này là khối động cơ EcoBoost V6 twin-turbo 3.5L được lắp ráp bởi Roush-Yates, cho ra sức mạnh tối đa hơn 820 mã lực, cao hơn mức 669 mã lực của chiếc Ford GT phiên bản đường phố.
Đi kèm với động cơ này là hộp số 6 cấp, hệ thống giảm xóc Multimatic Adaptive Spool Valve, khoang lái liền khối bằng sợi carbon tích hợp khung chống lật...
Thiết kế khí động học đặc biệt giúp tạo ra lực ép hơn 1.089 kg khi xe đạt vận tốc hơn 240 km/h. Ford cho biết mẫu xe đua này có thể vào cua với gia tốc hơn 3G.
Mỗi chủ xe sẽ được huấn luyện với các chuyên gia từ Ford Performance và Multimatic Motorsport. Tại thời điểm ra mắt, giá của mỗi chiếc Ford GT Mk IV này là 1,7 triệu USD.
Trước đó, phiên bản đường phố của Ford GT thế hệ thứ hai chỉ được sản xuất từ năm 2016 đến năm 2022 với số lượng ước tính khoảng 1.350 xe. Tại Việt Nam, có ít nhất 2 chiếc Ford GT đã ra biển số, và đều của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
