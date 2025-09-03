Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Koenigsegg Agera HH 'khoe dáng' cùng lạc đà Alpaca

  • Thứ tư, 3/9/2025 16:06 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Không cần những người mẫu nóng bỏng, Youtuber TheStradman chơi trội khi để 2 chú lạc đà Alpaca sánh đôi cùng chiếc Koenigsegg Agera HH độc nhất của mình.

Là một trong những Youtuber về xe nổi tiếng nhất thế giới, TheStradman sở hữu một bộ sưu tập siêu xe đáng nể gồm những cái tên đình đám nhất như Koenigsegg Agera HH, Murciélago 40th Anniversary, Countach, Aventador Liberty Walk...
Mới đây, anh và những người bạn đã có một buổi chụp ngoại cảnh tại vùng sa mạc bang Utah (Mỹ) với chiếc Koenigsegg Agera HH cùng "dàn người mẫu" là 2 chú lạc đà Alpaca.
Hai chú lạc đà Mac và Cheese khá dạn dĩ "tạo dáng" cùng mẫu hypercar triệu USD. Alpaca là loại động vật đặc hữu đến từ Nam Mỹ, được nuôi để lấy lông. Chúng có kích thước nhỏ hơn loài lạc đà Llama, vốn cũng đến từ Nam Mỹ nhưng được nuôi để thồ hàng.
Trong khi đó, chiếc Koenigsegg Agera HH được TheStradman mua lại vào cuối năm 2023, sau khi anh bán đi mẫu siêu xe Bugatti Veyron với mức giá không được công bố.
Dựa trên phiên bản Agera S, Koenigsegg Agera HH được thửa riêng cho chủ nhân đầu tiên là lập trình viên Heinemeier Hansson. Đây cũng là chiếc Koenigsegg Agera S duy nhất, trong tổng số 5 chiếc, sở hữu tay lái thuận.
Ngoại thất chiếc xe sở hữu nước sơn xanh Monterey Blue độc đáo. Nhiều chi tiết thân vỏ và bộ mâm khí động học Koenigsegg Aircore được chế tác từ sợi carbon.
Mac và Cheese đang "nghiên cứu" khối động cơ động cơ V8 bi-turbo 5.0L của Agera HH, sản sinh công suất tối đa 1.030 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.
Koenigsegg Agera chỉ được sản xuất từ năm 2010 đến năm 2018, và hiện đã được thay thế bởi dòng hypercar Koenigsegg Jesko. Mức giá của siêu xe này dao động từ 1,5 triệu USD và có thể lên đến 5 triệu USD tùy vào phiên bản.
Trước đó, Youtuber người Mỹ cũng từng sử dụng concept chụp ảnh độc đáo này cho dàn siêu xe Lamborghini của mình, vốn cũng được thực hiện tại sa mạc Salt Lake, bang Utah.

Việt Hà

Ảnh: Alex Penfold Photography

