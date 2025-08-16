Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe Lamborghini Fenomeno mạnh 1.080 mã lực, giới hạn 29 chiếc

  • Thứ bảy, 16/8/2025 09:12 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Lamborghini Fenomeno là siêu xe mạnh mẽ nhất mà thương hiệu đến từ Italy từng chế tạo, đi kèm mức giá hơn 3,5 triệu USD.

sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 1

Như thông tin rò rỉ trước đó, Lamborghini đã chính thức trình làng siêu phẩm giới hạn tại Monterey Car Week 2025 - chiếc Lamborghini Fenomeno hoàn toàn mới.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 2

Tương tự các dự án trước đây, mẫu xe này được phát triển trên nền tảng siêu xe đầu bảng, hiện tại là Lamborghini Revuelto. Fenomeno được thiết kế với nhiều đường nét cắt xẻ và khe gió khí động học hơn.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 3

Điểm đặc biệt của Lamborghini Fenomeno là cụm đèn hậu Ypsilon giờ đây đã chuyển sang dạng đứng. Cụm ống xả cỡ lớn được thiết kế dạng lục giác, bao lấy nhiều ống xả độc lập nằm ở bên trong.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 4

Nội thất của Lamborghini Fenomeno tương đồng với Revuelto, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và màn hình phụ 9.1 inch.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 5

Ghế ngồi trên xe được thiết kế với các tấm ốp sợi carbon bọc Alcantara, đi kèm các chi tiết và đường chỉ may phối màu tương phản. Các xe còn lại có thể được cá nhân hóa thông qua chương trình Ad Personam.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 6

Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu V12 Hybrid HPEV, tuy nhiên động cơ hút khí tự nhiên có khả năng tạo công suất 845 mã lực, cao hơn 20 mã lực so với Revuelto.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 7

Với cơ cấu 3 động cơ điện, siêu xe này có thể sản sinh công suất tối đa 1.080 mã lực, tăng hơn 65 mã lực so với mẫu siêu xe nền tảng. Đi kèm với cụm động cơ hybrid vẫn là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 8

Với những nâng cấp trên, siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 350 km/h. Với chế độ thuần điện, Fenomeno có thể di chuyển quãng đường tối đa 20 km.
sieu xe, lamborghini, fenomeno, lamborghini fenomeno, revuelto, lamborghini revuelto, hybrid, monetery car week anh 9

Lamborghini Fenomeno chỉ được sản xuất giới hạn 29 chiếc với mức giá khởi điểm hơn 3 triệu Euro (khoảng 3,5 triệu USD). Siêu xe này sẽ chính thức được trưng bày tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance 2025.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Siêu xe mới nhất của Lamborghini sẽ có tên Fenomeno

Lamborghini Fenomeno được dự đoán sẽ ra mắt tại Pebble Beach Concours d’Elegance năm nay, lấy cảm hứng từ đàn anh Miura và chỉ được sản xuất giới hạn 29 chiếc.

16:31 25/6/2025

Zacoe nâng cấp gói độ sợi carbon cho siêu xe Lamborghini Revuelto

So với phiên bản ra mắt vào đầu năm, gói độ thân rộng bằng sợi carbon trên Lamborghini Revuelto được Zacoe nâng cấp thiết kế cánh gió và ống xả mới.

11:47 8/8/2025

Lamborghini giảm giá 'sốc' tại Thái Lan

Nhờ vào chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới kể từ năm 2026, Lamborghini sẽ giảm giá nhiều mẫu siêu xe Lamborghini tại Thái Lan với tỷ lệ lên đến 15%.

09:37 11/8/2025

Việt Hà

Ảnh: Lamborghini

siêu xe lamborghini fenomeno lamborghini fenomeno revuelto lamborghini revuelto hybrid monetery car week siêu xe lamborghini fenomeno lamborghini fenomeno revuelto lamborghini revuelto hybrid monetery car week

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý