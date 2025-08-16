Siêu xe Lamborghini Fenomeno mạnh 1.080 mã lực, giới hạn 29 chiếc

|
Như thông tin rò rỉ trước đó, Lamborghini đã chính thức trình làng siêu phẩm giới hạn tại Monterey Car Week 2025 - chiếc Lamborghini Fenomeno hoàn toàn mới.
|
Tương tự các dự án trước đây, mẫu xe này được phát triển trên nền tảng siêu xe đầu bảng, hiện tại là Lamborghini Revuelto. Fenomeno được thiết kế với nhiều đường nét cắt xẻ và khe gió khí động học hơn.
|
Điểm đặc biệt của Lamborghini Fenomeno là cụm đèn hậu Ypsilon giờ đây đã chuyển sang dạng đứng. Cụm ống xả cỡ lớn được thiết kế dạng lục giác, bao lấy nhiều ống xả độc lập nằm ở bên trong.
|
Nội thất của Lamborghini Fenomeno tương đồng với Revuelto, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và màn hình phụ 9.1 inch.
|
Ghế ngồi trên xe được thiết kế với các tấm ốp sợi carbon bọc Alcantara, đi kèm các chi tiết và đường chỉ may phối màu tương phản. Các xe còn lại có thể được cá nhân hóa thông qua chương trình Ad Personam.
|
Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu V12 Hybrid HPEV, tuy nhiên động cơ hút khí tự nhiên có khả năng tạo công suất 845 mã lực, cao hơn 20 mã lực so với Revuelto.
|
Với cơ cấu 3 động cơ điện, siêu xe này có thể sản sinh công suất tối đa 1.080 mã lực, tăng hơn 65 mã lực so với mẫu siêu xe nền tảng. Đi kèm với cụm động cơ hybrid vẫn là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
|
Với những nâng cấp trên, siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 350 km/h. Với chế độ thuần điện, Fenomeno có thể di chuyển quãng đường tối đa 20 km.
|
Lamborghini Fenomeno chỉ được sản xuất giới hạn 29 chiếc với mức giá khởi điểm hơn 3 triệu Euro (khoảng 3,5 triệu USD). Siêu xe này sẽ chính thức được trưng bày tại sự kiện Pebble Beach Concours d’Elegance 2025.
