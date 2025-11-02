Siêu xe Lamborghini Revuelto Animae độc nhất dành cho Nhật Bản

Tên gọi của siêu xe độc bản cũng được thêu nổi ở phía sau tựa lưng ghế, tuy nhiên được thiết kế với tông màu nằm ngược lại so với tổng thể của toàn bộ xe. Điều này cũng được áp dụng cho phối màu kẹp phanh tại ngoại thất.