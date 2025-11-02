Siêu xe Lamborghini Revuelto Animae độc nhất dành cho Nhật Bản

|
Tại sự kiện Lamborghini Day Japan 2025, hãng siêu xe đến từ Italy đã giới thiệu siêu phẩm Lamborghini Fenomeno và chiếc Revuelto Ad Personam Animae độc nhất thế giới.
Đây vẫn là tác phẩm của bộ phận cá nhân hóa Ad Personam với nhiều tùy chọn độc đáo. Lamborghini không giải thích lý do đặt tên "Animae" cho siêu xe độc bản này. Trong tiếng Latin, 'animae' có nghĩa là 'linh hồn'.
Lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, siêu xe sở hữu hiệu ứng đổi màu dọc từ trắng Bianco Asopo sang đỏ Rosso Khonsu, vốn lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc Lamborghini.
Sự tương phản giữa tông màu đỏ/trắng tiếp tục được áp dụng trong khoang lái, nơi ghế tài được trang trí với các họa tiết chủ đạo màu đỏ, còn ghế phụ với nhiều chi tiết màu trắng trên nền họa tiết monogram Ad Personam "L" hiện đại.
Tương tự ngoại thất, tấm che nút khởi động Start/Stop cũng được trang trí với hiệu ứng đổi màu dọc, đi kèm với các đường chỉ trang trí với tông màu tương tự.
Tên gọi của siêu xe độc bản cũng được thêu nổi ở phía sau tựa lưng ghế, tuy nhiên được thiết kế với tông màu nằm ngược lại so với tổng thể của toàn bộ xe. Điều này cũng được áp dụng cho phối màu kẹp phanh tại ngoại thất.
Huy hiệu "Lamborghini Day Japan 2025" được đặt tại cột A nhằm ghi nhớ sự kiện ra mắt của chiếc xe, vốn chỉ được sản xuất riêng cho một khách hàng tại Nhật Bản.
Lamborghini Revuelto vẫn được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5L kết hợp cùng 3 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 1.015 mã lực.
Cơ cấu HPEV của Lamborghini Revuelto giúp chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Điều khá khó hiểu là siêu xe này mang cấu hình tay lái thuận, trong khi Nhật Bản sử dụng xe tay lái nghịch.
Mức giá của chiếc Lamborghini Revuelto Ad Personam Animae không được tiết lộ. Tại Việt Nam, siêu xe này được phân phối chính hãng với giá từ 44 tỷ đồng.
Trước đó tại Lamborghini Day China 2025, hãng cũng giới thiệu siêu xe độc bản Revuelto Ad Personam 20th Anniversary kỷ niệm 20 năm có mặt tại thị trường Trung Quốc.
