Siêu xe Lamborghini Temerario ra mắt tại Singapore, giá 1,2 triệu USD

Lamborghini vừa chính thức ra mắt dòng siêu xe hybrid Temerario tại Singapore, vốn đã được giới thiệu toàn cầu vào tháng 8/2024. Sau hơn một năm, "đàn em" của Huracan đã chính thức được trưng bày đến giới thượng lưu tại đảo quốc sư tử.
Với nhiệm vụ trở thành mẫu xe nhập môn cho thương hiệu, Lamborghini Temerario còn là mẫu xe thể thao đầu tiên sở hữu cấu hình động cơ V8 đặt giữa, kể từ khi chiếc Lamborghini Jalpa ra mắt vào năm 1981.
Vẫn tiếp tục truyền thống đặt tên của Lamborghini, Temerario là tên của con bò tót trong trận đấu vào năm 1875. Trong tiếng Tây Ban Nha, "Temerario" có nghĩa là "liều lĩnh".
Thay vì cụm đèn trước với dải LED kép hình chữ Y, Lamborghini Temerario sở hữu thiết kế mỏng hơn, đồng thời tách đèn viền ban ngày hình lục giác khỏi cụm đèn chính.
Temerario có kích thước tổng thể 4.706 x 1.996 x 1.201 mm và trục cơ sở 2.658 mm. So với phiên bản Huracan LP 610-4, mẫu xe thể thao này có thông số rộng rãi hơn.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa kiểu mâm Algareno, Velador hay thậm chí là mâm hoàn toàn bằng sợi carbon, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
Đèn hậu LED nổi bật với thiết kế lục giác, kết hợp cùng cụm ống xả đơn đặt cao, viền lục giác độc đáo – một biến tấu mới mẻ so với siêu xe đầu bảng Lamborghini Revuelto.
Đi theo xu thế hiện nay, nội thất của Lamborghini Temerario được trang bị bảng đồng hồ taplo 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và bổ sung màn hình ghế phụ 9.1 inch.
Xe được nâng cấp ghế tiện nghi Comfort Classica của Ad Personam với bề mặt da màu nâu Terrar Kapnos. Ngoài ra, chủ xe có thể nâng cấp ghế Sport bằng sợi carbon.
Thay vì động cơ V10 hút khí tự nhiên như Gallardo hay Huracan, Lamborghini Temerario được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, hiệu suất tối đa 800 mã lực và 730 Nm.
Đi kèm là 3 động cơ điện: 2 đặt ở cầu trước và 1 đặt trong cơ cấu V8 twin-turbo, bên cạnh bộ pin Lithium-ion dung lượng 3.8 kWh. Xe có 13 chế độ lái, bao gồm chế độ thuần điện cho phép di chuyển tối đa khoảng 10 km.
Temerario có sức mạnh tối đa 920 mã lực. Đi kèm là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây, tốc độ tối đa 343 km/h.
Tại Singapore, Lamborghini Temerario có giá từ 1,528 triệu SGD (khoảng 1,2 triệu USD), chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa, thuế và phí COE đắt đỏ tại thị trường này.
Siêu xe hybrid này đã có mặt tại Thái Lan vào tháng 6/2025 với mức giá khoảng 729.000 USD. Thương hiệu đến từ Italy vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt Temerario tại Việt Nam.
