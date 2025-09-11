Siêu xe McLaren 750S JC96 độc quyền tại Nhật Bản, giới hạn 61 chiếc

Bộ sưu tập McLaren 750S JC96 chỉ được phân phối tại Nhật Bản với số lượng giới hạn 61 chiếc, trùng với số đeo của huyền thoại McLaren F1 GTR vô địch tại JGTC năm 1996. Mức giá của 2 phiên bản đặc biệt này không được công bố.