Siêu xe McLaren 750S JC96 độc quyền tại Nhật Bản, giới hạn 61 chiếc

Hãng siêu xe đến từ Anh Quốc vừa chính thức trình làng bộ sưu tập McLaren 750S JC96. Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tiên của thương hiệu dành riêng cho Nhật Bản.
Phiên bản này được áp dụng trên 2 dòng xe McLaren 750S Coupe và 750S Spider với gói khí động học MSO High Downforce Kit (HDK). Đây cũng là lần đầu tiên một mẫu McLaren mui trần sở hữu tùy chọn độc đáo này.
Ngoại hình của bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ 2 chiếc McLaren F1 GTR của đội Team Goh, vốn mang màu sơn hồng Rocket Pink và xám Tarmac Grey. Chiếc F1 GTR mang số đeo 61 đã vô địch chặng đua JGTC năm 1996 tại Nhật Bản.
Về ngoại hình, McLaren 750S JC96 hầm hố hơn với gói trang bị ngoại thất HDK, vốn có thể tạo ra lực ép xuống mặt đường tăng 10% so với phiên bản tiêu chuẩn.
Hơn thế nữa, mỗi chiếc đều được trang bị bộ mâm forged siêu nhẹ "Delta" 15 chấu độc quyền, vốn mô phỏng theo chiếc McLaren F1 GTR tại Le Mans và JGTC.
Nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon như ốp cản trước, gương ngoại thất, ốp hông và cánh gió chủ động cỡ lớn. Các chi tiết trang trí độc quyền ngoại thất gồm các màu đỏ Memphis Red, bạc Titanium Silver, trắng Ice White và xám Graphite Grey.
Đặc biệt hơn, chỉ có 4 trong tổng số 61 chiếc McLaren 750S JC96 sở hữu ngoại thất JC96 Tribute được MSO thực hiện thủ công, với họa tiết "Tiger Stripe" (sọc vằn hổ) cùng 2 tông màu chủ đạo hồng Rocket Pink và xám Tarmac Grey.
Nội thất của McLaren 750S JC96 cũng được mô phỏng theo chiếc McLaren F1 GTR với các chi tiết màu vàng kim như bàn đạp ga/thắng với logo JC96 và phím chuyển số DNR.
Xe được trang bị phong cách nội thất Performance với ghế đua bọc Alcantara cùng tùy chọn dây đai an toàn 6 điểm, ốp nội thất sợi carbon, chìa khóa sơn thủ công... Phiên bản JC96 Tribute sở hữu lẫy chuyển số với họa tiết "Tiger Stripe".
Tại bệ bước của xe là huy hiệu "McLaren 750S JC96 1 of 61" được mạ vàng.
McLaren 750S Coupe và 750S Spider đều được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L, sản sinh công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
Đi kèm là hộp số 7 cấp SSG và hệ dẫn động cầu sau. Với cấu hình tiêu chuẩn, McLaren 750S Coupe và 750S Spider đều có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 332 km/h.
Được phát triển trên nền tảng khung gầm Carbon Fibre Monocage II, phiên bản Coupe có khối lượng khô chỉ 1.277 kg, trong khi phiên bản mui trần Spider đạt 1.326 kg.
Một chi tiết tri ân chiếc McLaren F1 GTR là hệ thống ống xả thể thao trung tâm, giờ đây đã được hoàn thiện với màu xám Natural Titanium. Thậm chí, khoang động cơ của siêu xe này còn được trang bị hệ thống chiếu sáng riêng.
Bộ sưu tập McLaren 750S JC96 chỉ được phân phối tại Nhật Bản với số lượng giới hạn 61 chiếc, trùng với số đeo của huyền thoại McLaren F1 GTR vô địch tại JGTC năm 1996. Mức giá của 2 phiên bản đặc biệt này không được công bố.
