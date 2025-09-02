Siêu xe Mercedes-Benz 300 SL bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Vào khoảng một năm trước, thông tin về chiếc Mercedes-Benz 300 SL đầu tiên về Việt Nam đã khiến nhiều tín đồ tốc độ phấn khích. Nhiều người đồn đoán chủ nhân chiếc xe này không ai khác là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.