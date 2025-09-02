Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu xe Mercedes-Benz 300 SL bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

  • Thứ ba, 2/9/2025 14:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một trong những mẫu xe thể thao được săn đón nhất thế giới Mercedes-Benz 300 SL đã có mặt tại Việt Nam, được nhiều người đồn đoán thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Vào khoảng một năm trước, thông tin về chiếc Mercedes-Benz 300 SL đầu tiên về Việt Nam đã khiến nhiều tín đồ tốc độ phấn khích. Nhiều người đồn đoán chủ nhân chiếc xe này không ai khác là ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Mới đây, thông tin đó đã trở thành sự thật khi một chiếc Mercedes-Benz 300 SL màu bạc truyền thống đã bất ngờ được vận chuyển bởi một chiếc xe mang biển số Hà Nội.
Các bức ảnh khác cho thấy xe được vận chuyển đến một garage tại Từ Liêm, Hà Nội. Chiếc 300 SL này cũng có nội thất đỏ, đúng với hình ảnh đã được chia sẻ vào năm ngoái.
Mercedes-Benz 300 SL (W198) là mẫu coupe thể thao được sản xuất từ năm 1954 đến năm 1957. Điểm nổi bật của siêu xe này là cơ cấu mở cửa kiểu cánh chim Gullwing, vốn không khả dụng trên phiên bản mui trần 300 SL Roadster.
Trái tim của Mercedes-Benz 300 SL là động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0L, sản sinh công suất tối đa 243 mã lực và mô-men xoắn cực đại 294 Nm. Theo thống kê, chỉ có khoảng 1.400 chiếc được sản xuất trong thời gian 4 năm.
Là một trong những mẫu xe được săn lùng nhất trên toàn cầu, Mercedes-Benz 300 SL có mức giá trung bình khoảng 1,7 triệu USD. Vào tháng 1/2024, một chiếc 300 SL đã được bán với số tiền lên đến 3,41 triệu USD.

Việt Hà

