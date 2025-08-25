Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Siêu xe mui trần Bugatti W16 Mistral đầu tiên có mặt tại Anh

  • Thứ hai, 25/8/2025 15:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu hypercar Bugatti W16 Mistral đầu tiên có chủ tại Anh vừa được bắt gặp với tùy chọn ngoại thất xanh nhám Bugatti Light Blue Sport và sợi carbon đỏ.

Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 1

Bên cạnh Bolide, Bugatti W16 Mistral là những mẫu xe cuối cùng còn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L biểu tượng của thương hiệu với số lượng giới hạn 99 chiếc.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 2

Sau khi ra mắt toàn cầu vào năm 2022, thương hiệu siêu xe này bắt đầu bàn giao những chiếc Bugatti W16 Mistral đầu tiên từ tháng 4/2025. Mới đây, một chiếc đã được bắt gặp tại Anh với tùy chọn ngoại thất độc đáo.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 3

Cụ thể, siêu xe mui trần duy nhất dựa trên nền tảng Bugatti Chiron sở hữu màu sơn xanh nhám Bugatti Light Blue Sport, đi kèm bộ mâm được sơn màu xanh bóng.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 4

Chủ nhân của chiếc xe này đã lựa chọn chất liệu sợi carbon màu đỏ cho phần thân dưới, vốn mang đến cấu hình "độc lạ" chưa từng được bắt gặp trên một chiếc Bugatti nào.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 5

Nội thất của chiếc Bugatti W16 Mistral này được trang bị lớp da cao cấp màu kem Magnolia. Xe không có cơ cấu mui điều kiển điện mà chỉ sử dụng vải bạt lắp thủ công.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 6

Mang đến sức mạnh cho W16 Mistral vẫn là khối động cơ W16 dung tích 8.0L được trang bị 4 bộ turbo, công suất tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 7

Vào tháng 11/2024, tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg, Bugatti W16 Mistral đã lập kỷ lục mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với vận tốc 453,91 km/h.
Bugatti W16 Mistral, W16, W16 Mistral, bugatti, sieu xe, hypercar, anh, anh quoc, chiron, bugatti chiron anh 8

Tại thời điểm ra mắt, Bugatti W16 Mistral có mức giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD. Với nhiều tùy chọn cá nhân hóa, con số này có thể lên đến 10 triệu USD.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Quy trình kiểm tra xe của Bugatti diễn ra như thế nào?

Quy trình kiểm tra xe của Bugatti là một hành trình khắt khe kéo dài hàng trăm km, nơi yếu tố con người đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự hoàn hảo tuyệt đối cho mỗi cỗ máy tốc độ.

10:02 6/7/2025

Bugatti 'cháy hàng' đến năm 2029

Bugatti tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu siêu sang khi công bố toàn bộ lượng xe đã có chủ đến tận năm 2029, bất chấp thị trường toàn cầu đầy biến động.

14:31 21/8/2025

Ảnh thực tế siêu xe Bugatti Brouillard tại Monterey Car Week 2025

Mẫu siêu xe độc bản Bugatti Brouillard đã chính thức trình làng tại triển lãm The Quail trong tuần lễ xe Monterey Car Week 2025.

07:41 18/8/2025

Việt Hà

Ảnh: supercars.of.colmar, car_photography_uk

Bugatti W16 Mistral W16 W16 Mistral bugatti siêu xe hypercar anh anh quốc chiron bugatti chiron Bugatti W16 Mistral W16 W16 Mistral bugatti siêu xe hypercar anh anh quốc chiron bugatti chiron

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý