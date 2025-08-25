Siêu xe mui trần Bugatti W16 Mistral đầu tiên có mặt tại Anh

|
Bên cạnh Bolide, Bugatti W16 Mistral là những mẫu xe cuối cùng còn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L biểu tượng của thương hiệu với số lượng giới hạn 99 chiếc.
|
Sau khi ra mắt toàn cầu vào năm 2022, thương hiệu siêu xe này bắt đầu bàn giao những chiếc Bugatti W16 Mistral đầu tiên từ tháng 4/2025. Mới đây, một chiếc đã được bắt gặp tại Anh với tùy chọn ngoại thất độc đáo.
|
Cụ thể, siêu xe mui trần duy nhất dựa trên nền tảng Bugatti Chiron sở hữu màu sơn xanh nhám Bugatti Light Blue Sport, đi kèm bộ mâm được sơn màu xanh bóng.
|
Chủ nhân của chiếc xe này đã lựa chọn chất liệu sợi carbon màu đỏ cho phần thân dưới, vốn mang đến cấu hình "độc lạ" chưa từng được bắt gặp trên một chiếc Bugatti nào.
|
Nội thất của chiếc Bugatti W16 Mistral này được trang bị lớp da cao cấp màu kem Magnolia. Xe không có cơ cấu mui điều kiển điện mà chỉ sử dụng vải bạt lắp thủ công.
|
Mang đến sức mạnh cho W16 Mistral vẫn là khối động cơ W16 dung tích 8.0L được trang bị 4 bộ turbo, công suất tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
|
Vào tháng 11/2024, tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg, Bugatti W16 Mistral đã lập kỷ lục mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với vận tốc 453,91 km/h.
|
Tại thời điểm ra mắt, Bugatti W16 Mistral có mức giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD. Với nhiều tùy chọn cá nhân hóa, con số này có thể lên đến 10 triệu USD.
