Siêu xe Porsche 918 Spyder hàng hiếm tại Việt Nam bất ngờ đổi màu

Là mẫu hypercar đầu bảng của Porsche, 918 Spyder chỉ được sản xuất giới hạn 918 chiếc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, có ít nhất 2 chiếc được phát hiện, trong đó 1 chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn
Mới đây, một chiếc Porsche 918 Spyder vừa được bắt gặp vận chuyển tại Hà Nội. Chiếc xe sở hữu màu sơn xanh British Racing Green đặc trưng của nhiều mẫu xe thể thao châu Âu. Ảnh: Nam Nguyễn
Tuy nhiên, cũng có có khả năng đây chính là chiếc Porsche 918 Spyder thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với đặc điểm cùm phanh màu xanh Acid Green, nhưng không sở hữu mui và cánh gió sau sợi carbon của gói Weissach Package.
Màu xanh cũng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ưa chuộng và được ông áp dụng trên nhiều mẫu xe thuộc bộ sưu tập triệu USD. Hình ảnh tapi cửa cũng cho thấy nội thất siêu xe này cũng có màu nâu như chiếc xe của vị doanh nhân này.
Cạnh đó là hai mẫu xe thể thao nổi tiếng Mercedes-Benz SLS AMG và Rolls-Royce Wraith Series II, cũng được sơn màu xanh British Racing Green. Khu vực garage này cũng là nơi bắt gặp chiếc Mercedes-Benz 300 SL vừa xuất hiện tại Việt Nam.
Chiếc Porsche 918 Spyder đầu tiên về Việt Nam vào khoảng tháng 3/2021. Trái tim của Porsche 918 Spyder là khối động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.6L mạnh 578 mã lực. Kết hợp cùng cơ cấu hybrid, siêu xe này có sức mạnh lên đến 887 mã lực
Trên thị trường xe cũ, mức giá trung bình của Porsche 918 Spyder vào khoảng 1,9 triệu USD. Ngoài hypercar này, ông Vũ còn sở hữu nhiều mẫu siêu xe khác như Bugatti Veyron, Ford GT, McLaren Senna... cùng hàng trăm chiếc xe tự cổ chí kim.
