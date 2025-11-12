Singapore - ‘thiên đường xanh’ cho người mê khám phá cung đường mòn

Những cung đường đi và chạy bộ ở Singapore không chỉ giúp du khách duy trì vận động, mà còn là cách tuyệt vời để khám phá một điểm đến.

Ở đảo quốc sư tử, hệ thống đường mòn được quy hoạch thông minh, kết nối liền mạch giữa đô thị và thiên nhiên, mang đến trải nghiệm vừa khám phá vừa thư giãn trong cùng một hành trình.

Sự hòa quyện ấy tạo nên bản sắc đặc trưng của “thành phố giữa thiên nhiên” (city in nature), nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa.

MacRitchie Reservoir Park - hành trình rừng xanh cho người mê khám phá đường mòn

MacRitchie Reservoir Park là một trong những không gian xanh mang tính biểu tượng của Singapore, được yêu thích bởi vẻ đẹp giao hòa giữa rừng nhiệt đới và nhịp sống hiện đại. Nằm trong khu bảo tồn Central Catchment, công viên sở hữu mạng lưới đường mòn phong phú, từ lối gỗ ven hồ đến tuyến đường xuyên rừng dài hơn 11 km. Dọc đường, du khách sẽ đi qua nhiều địa hình khác nhau, từ mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh nắng qua tán lá, đến cung đường rợp bóng cây và tiếng chim hót.

MacRitchie Reservoir Park là không gian xanh mang tính biểu tượng của Singapore. Ảnh: Visitsingapore.com.

Điểm nhấn tại đây là Treetop Walk - cầu treo dài 250 m bắc ngang tán rừng, cho tầm nhìn toàn cảnh khu rừng và mặt hồ phía dưới. Từ đây, bạn có thể bắt gặp khỉ đuôi dài, chim bói cá. Đối với ai yêu chụp ảnh thiên nhiên và muốn dừng chân ngắm cảnh, hãy ghé Jelutong Tower - tháp quan sát cao 7 tầng với tầm nhìn 360 độ bao trùm cả khu rừng và hồ nước. Buổi sớm tinh mơ hoặc lúc hoàng hôn là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng tán rừng phủ sương hoặc ánh phản chiếu trên mặt hồ.

Công viên còn có khu tiện ích được trang bị tủ khóa, phòng tắm… giúp du khách dễ dàng nghỉ chân và nạp năng lượng. Không chỉ là điểm đi và chạy bộ hấp dẫn, MacRitchie còn là “phòng học mở” về đa dạng sinh học, nơi bạn có thể tìm hiểu về các loài cây bản địa. Dù chỉ là buổi chạy sáng sớm hay ngày dạo chơi giữa thiên nhiên, nơi đây giúp du khách cảm nhận trọn vẹn tinh thần “city in nature” mà Singapore theo đuổi.

Southern Ridges - hành trình trên cao giữa thiên nhiên và đường chân trời

Southern Ridges mang đến cảm giác “bay” giữa thiên nhiên và thành phố. Tuyến đường mòn dài khoảng 10 km nối liền 5 công viên và khu bảo tồn lớn gồm Mount Faber, Telok Blangah Hill, HortPark, Kent Ridge và Labrador Nature Reserve - tạo nên hành lang xanh trên cao, nơi cây cối, kiến trúc và skyline Singapore hòa quyện.

Tuyến đường Southern Ridges dài khoảng 10 km. Ảnh: Visitsingapore.com.

Mở đầu tại Mount Faber, bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố, vịnh Marina và cảng biển. Từ đây, con đường dẫn đến cầu đi bộ cao nhất Singapore là Henderson Waves (36 m), với cấu trúc gỗ uốn lượn, đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Tiếp theo là Forest Walk ở Telok Blangah Hill, lối đi bằng thép dài 1,3 km xuyên tán rừng.

Trên đường, bạn sẽ gặp HortPark - khu vườn chủ đề với vườn rau, hoa và góc nghỉ chân thư giãn. Tiếp đến là Kent Ridge Park, nơi tuyến Canopy Walk đưa bạn dạo giữa thảm thực vật bản địa và khám phá dấu tích Thế chiến II. Cuối hành trình, Labrador Nature Reserve mở ra khung cảnh ven biển yên bình, nơi thiên nhiên và lịch sử cùng kể chuyện về sự hình thành Đảo quốc.

Southern Ridges là minh chứng cho tầm nhìn “city in nature”, nơi thiên nhiên và đô thị cùng thăng hoa.

Mandai Boardwalk - cung đường yên bình giữa rừng và hồ

Với ai thích Singapore tĩnh lặng hơn, Mandai Boardwalk ở phía bắc đảo là lựa chọn lý tưởng. Tuy chỉ dài 3,3 km, cung đường này thể hiện rõ nỗ lực gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên giữa đô thị hiện đại. Tuyến đường được xây dựng trên nền cao, cho phép động vật bản địa di chuyển tự do bên dưới, đồng thời giữ nguyên cây trưởng thành và áp dụng kỹ thuật thi công ít xâm lấn để hạn chế đến mức tối thiểu tác động lên rừng. Lối đi lát gỗ chạy dọc rìa River Wonders và Singapore Zoo, mở ra tầm nhìn hướng về khu Upper Seletar Reservoir và khu bảo tồn thiên nhiên Central Catchment.

Cung đường Mandai Boardwalk yên bình giữa rừng và hồ. Ảnh: Mandai.

Đi dọc lối mòn, du khách sẽ bắt gặp trạm chủ đề lấy cảm hứng từ loài sinh vật bản địa như chim bói cá, chuồn chuồn, ếch cây. Bảng thông tin sinh động giúp người tham quan hiểu thêm về hệ sinh thái rừng và đời sống thiên nhiên quanh hồ. Tại đây, du khách cũng có thể bắt gặp các loài chim nước và bướm rừng bay lượn.

Đường đi phẳng, dốc nhẹ, phù hợp mọi lứa tuổi. Ở cuối hành trình, du khách có thể phóng tầm mắt ra mặt hồ Upper Seletar lấp lánh trong ánh bình minh hay hoàng hôn.

Từ cung đường rừng xanh MacRitchie, cầu gỗ Southern Ridges đến lối đi giữa thiên nhiên Mandai Boardwalk, mỗi tuyến đường mòn đều kể câu chuyện riêng về cách Singapore gìn giữ sự cân bằng giữa phát triển và bảo tồn. Ở đây, mỗi bước chân là một hành trình chậm rãi để hít thở, cảm nhận và kết nối thế giới tự nhiên.

Triết lý “city in nature” - biến thiên nhiên trở thành một phần trong đời sống chứ không tách biệt đã giúp Singapore trở thành hình mẫu cho đô thị xanh. Dù bạn yêu đi bộ đường dài, chạy bộ địa hình hay đơn giản chỉ muốn tìm góc yên tĩnh để “nghe” thành phố bằng cách khác, những cung đường xanh này sẽ khiến hành trình của bạn tại Singapore trở nên đáng nhớ.