Sinh mổ chọn giờ, bé trai mất mạng chỉ sau 2 ngày chào đời

Sinh mổ "chọn giờ đẹp" ở tuần 37, bé sơ sinh nhanh chóng rơi vào nguy kịch. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, trẻ vẫn không qua khỏi chỉ sau 2 ngày chào đời.

Ngay sau khi chào đời, trẻ có dấu hiệu suy hô hấp, phải thở oxy và nhanh chóng chuyển viện khẩn cấp. Ảnh minh họa: Freepik.

Ngày 13/8, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin đã tiếp nhận cấp cứu một bé sơ sinh 2 ngày tuổi, sinh mổ ở tuần thai 37 theo yêu cầu của gia đình để "chọn ngày giờ đẹp". Ngay sau khi chào đời, trẻ có dấu hiệu suy hô hấp, phải thở oxy và nhanh chóng chuyển viện khẩn cấp.

Khi tới Trung tâm Sơ sinh, bệnh nhi đã tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng, được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Dù được hồi sức tích cực, áp dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, bé vẫn không qua khỏi.

Theo các bác sĩ, thời gian qua không ít trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch khi được sinh mổ sớm, chưa có dấu hiệu chuyển dạ, chỉ vì gia đình muốn chọn giờ sinh theo phong thủy hoặc tín ngưỡng.

"Chọn giờ sinh mổ" là việc ấn định thời điểm cụ thể để phẫu thuật lấy thai, thường xuất phát từ mong muốn con sinh ra sẽ gặp may mắn, khỏe mạnh và thành công. Tuy nhiên, Bộ Y tế cảnh báo đây là xu hướng đáng lo ngại.

Trẻ suy hô hấp sau sinh mổ chủ động được điều trị tích cực tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC.

Theo báo cáo năm 2022, tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam gần 37%, ở một số bệnh viện lên tới 50-60%, cao gấp nhiều lần mức 10-15% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nhằm bảo đảm sức khỏe mẹ và bé.

Nguyên nhân đến từ cả chỉ định y khoa lẫn nhu cầu chọn giờ đẹp. Các chuyên gia nhấn mạnh sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn sinh thường: mẹ phục hồi lâu hơn, dễ mất máu, viêm nhiễm, khó tiết sữa; trẻ dễ gặp vấn đề về hô hấp, miễn dịch và tiêu hóa.

Sinh qua đường âm đạo giúp mẹ phục hồi nhanh, giảm biến chứng, tiết sữa sớm và tiết kiệm chi phí. Với trẻ, quá trình chuyển dạ giúp đẩy dịch trong phổi, giảm nguy cơ suy hô hấp. Trẻ cũng được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi, tăng sức đề kháng và thuận lợi cho việc bú mẹ sớm.

Các bác sĩ khuyến cáo mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Việc "đặt lịch" sinh không từ lý do y tế có thể đặt cả mẹ và bé vào tình thế nguy hiểm, thậm chí mất mạng.

Sức khỏe và sự an toàn phải là ưu tiên hàng đầu. Thay vì lo chọn giờ sinh, mẹ bầu nên khám thai định kỳ và sinh tại cơ sở uy tín để hành trình vượt cạn diễn ra an toàn, trọn vẹn.