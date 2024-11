Sinh nhật Vincom 20 - đại tiệc đánh dấu hành trình vượt thời gian

Tối 23/11, hàng trăm nghìn khán giả đổ về Ocean City để “cháy” cùng đại nhạc hội “Đến Vincom - Chào tôi mới” - sự kiện khép lại chuỗi hoạt động mừng sinh nhật tuổi 20 của Vincom.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm tuổi 20 của Vincom gồm các lễ hội, cuộc thi, workshop và loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn được tổ chức đồng loạt tại 88 trung tâm thương mại (TTTM) trên cả nước. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình phát triển đáng tự hào, mà còn là cơ hội để thương hiệu bất động sản (BĐS) bán lẻ hàng đầu Việt Nam tri ân hàng nghìn đối tác, hàng triệu khách hàng đã đồng hành suốt 2 thập kỷ qua.

Đại nhạc hội Vincom 20 - bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao

Tối 23/11, tại quảng trường K-Town, đại nhạc hội “Đến Vincom - Chào tôi mới” mang đến hàng trăm nghìn khán giả một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Sân khấu liên tục được đốt cháy bởi dàn nghệ sĩ nổi tiếng gồm Tóc Tiên, Anh Tú, Orange, Liz Kim Cương, JinE và DJ Gatik. Đặc biệt phải kể tới sự xuất hiện của thần tượng thanh xuân T-ara. Bên cạnh việc thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc, khán giả còn được khám phá hành trình 20 năm đầy cảm xúc của Vincom, từ bước đi đầu tiên đến vị thế dẫn đầu.

Đại nhạc hội Vincom 20 mang đến sân khấu hoành tráng, kết hợp thiết bị âm thanh, ánh sáng và công nghệ hiện đại.

Đêm nhạc mở đầu bằng giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Orange với Nơi pháo hoa rực rỡ, Khi em lớn... mở ra hồi ức đẹp đẽ khi những TTTM đầu tiên của Vincom xuất hiện, hòa mình cùng sự phát triển của đất nước.

Tiếp đến là màn trình diễn sôi động, tràn đầy năng lượng của Liz Kim Cương và JinE với Take it slow, Hello Vietnam.... Cảm xúc được đẩy lên cao trào khi giọng ca ấm áp và “visual” cực đỉnh của Anh Tú mang đến những bản hit kinh điển như Chiếc khăn gió ấm, Yêu 5, Duyên do trời, phận tại ta…

Khép lại những hoài niệm tươi đẹp, các ca khúc Tôi phi thường, Ngày mai được ca sĩ Tóc Tiên thể hiện bằng giọng ca đầy nội lực, truyền cảm hứng và khát vọng mạnh mẽ về tương lai tươi sáng, như tinh thần Vincom mang theo trên chặng đường phía trước.

Ca sĩ Tóc Tiên “đốt cháy” sân khấu bằng những giai điệu truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của T-ara - huyền thoại Kpop một thời - khiến sân khấu thêm một lần bùng nổ. Những bản hit vang bóng như Roly-Poly, Sexy love, Bo peep bo peep với giai điệu quen thuộc và vũ đạo bắt mắt của 4 cô gái đã làm sống lại những hồi ức thanh xuân sôi nổi của hàng trăm nghìn khán giả.

Đêm nhạc còn đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc với 2 trò chơi tương tác “kiss & hug” và “dance challenge”. Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Ocean City không chỉ thay cho lời chào kết, mà còn là hình ảnh thể hiện khát vọng tỏa sáng không ngừng của Vincom trên chặng đường phía trước.

“Visual” cực đỉnh và những điệu nhảy huyền thoại của T-ara trong ngày hội ngộ fan Việt.

Trước đó, thông tin về đại nhạc hội “Đến Vincom - Chào tôi mới” có sự góp mặt của T-ara đã tạo nên cơn sốt săn vé “đu idol” trên các diễn đàn mạng xã hội. Hàng trăm fan Việt có mặt rất sớm tại sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón thần tượng.

Sự kiện “T-ara fan meeting” diễn ra tại Vincom Center Bà Triệu sau đó cũng ghi nhận số lượng người hâm mộ tham gia kỷ lục. Đặc biệt, tại sự kiện, 50 fan may mắn từ chương trình “Đến Vincom săn vé thần tượng” đã có khoảnh khắc khó quên khi được giao lưu, ký tặng và check-in cùng 4 “chị đẹp”.

Sự kiện “T-ara fan meeting” tại Vincom Center Bà Triệu với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ.

Chuỗi lễ hội trải nghiệm và sáng tạo độc đáo

Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật Vincom 20 đã được được khởi động từ 23/10 tại 88 TTTM trên toàn quốc, mang đến không gian trải nghiệm đẳng cấp cho hàng triệu khách hàng.

Trong đó, ngày 3/11, Vincom Center Bà Triệu bùng nổ với màn flashmob sôi động, có sự góp mặt của hàng chục dancer và hàng trăm khán giả, thể hiện những vũ điệu đồng diễn ấn tượng trong chương trình “Live Duet Dance Challenge”.

Màn nhảy flashmob trên nền giai điệu Vincom Malliday sôi động tại “Live Duet Dance Challenge”.

Dừng chân tại “Trạm phong cách” của Vincom Center Bà Triệu vào ngày 10/11, các tín đồ thời trang có dịp đắm chìm trong những khoảnh khắc đáng nhớ với các góc check-in độc đáo tại photobooth “Coachella Coach - New Era”. Tâm điểm của sự kiện còn có chương trình “Fashion Show: Vincom20 - New Era”, mang tới bộ sưu tập thu đông 2024 mới nhất từ thương hiệu Zara.

Nhiều bạn trẻ thích thú với góc check-in tại photobooth “Coachella Coach - New Era”.

Khách hàng đến Vincom Bà Triệu vào ngày 17/11 còn được tham gia chương trình “Transform Me Wow!”. Sự kiện giúp 10 khách hàng may mắn có cơ hội “lột xác” dưới bàn tay tài hoa của các chuyên gia thời trang và làm đẹp.

Nhờ sự đồng hành của các thương hiệu đẳng cấp như Gucci Beauty, Hermès Beauty, Zara, Max&Co… mỗi khách hàng còn được tư vấn từ phong cách trang điểm sang trọng, kiểu tóc hiện đại đến trang phục đẳng cấp phù hợp cá tính riêng biệt.

Màn “lột xác” ngoạn mục của các khách hàng may mắn tham gia chương trình “Transform Me Wow!”.

Lễ hội mua sắm với chương trình khuyến mãi hấp dẫn

Bên cạnh chuỗi hoạt động sôi nổi và hấp dẫn, mừng sinh nhật tuổi 20, Vincom còn tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi khủng. Dạo một vòng quanh các TTTM, khách mua sắm có thể dễ dàng bắt gặp các bảng hiệu giảm giá: Aldo, Pedro ưu đãi 50-70%; Max&Co giảm đến 80%; Pierre Cardin giảm 50%; Skechers giảm 70%...

Bên cạnh đó, những khách mua hàng từ 15/11 đến 28/11 còn được tham gia quay số may mắn để nhận 9 gói giải thưởng đặc biệt với 20 voucher trị giá 500.000 đồng từ Uniqlo, ACFC và TBS.

Sự kiện “Black Friday - Tiệc sale bao chất” đúng dịp Vincom 20 khuấy động tinh thần mua sắm với những ưu đãi hấp dẫn.

Chưa cần chờ đến Black Friday, ngay trong dịp kỷ niệm Vincom 20, rất đông khách hàng đã ghé qua các TTTM Vincom để mua sắm và “săn sale”. Không khí mua bán sầm uất nhất chính là tại các gian hàng thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm.

Chuỗi sự kiện mừng sinh nhật Vincom 20 đã ghi lại dấu mốc quan trọng trên hành trình bền bỉ, tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống mới và nâng tầm xu hướng tiêu dùng; đồng thời mở ra hành trình phía trước với cam kết luôn đồng hành đối tác và khách hàng, chinh phục những giới hạn mới của thương hiệu BĐS bán lẻ hàng đầu Việt Nam.