Sinh viên một trường không cần tới lớp trong 7 ngày liên tục

Sau khi học online trong 3 ngày liên tục vì mưa bão, cấm đường, sinh viên trường này tiếp tục nghỉ học 4 ngày theo lịch nghỉ lễ 2/9.

Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội không cần tới trường trong 7 ngày. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 26/8, Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo do ảnh hưởng của bão số 5, sinh viên sẽ được học online trong ngày 28/8. Theo đó, cùng với lịch cấm đường phục vụ đại lễ 2/9, sinh viên sẽ học online trong 3 ngày liên tục, từ 27 đến 29/8.

Sau 3 ngày học online, sinh viên trường này sẽ bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, kéo dài từ 30/8 cho đến hết 2/9. Như vậy, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội không cần tới trường trong 7 ngày liên tục.

Học viện Ngân hàng cũng thông báo điều chỉnh kế hoạch học tập do ảnh hưởng từ việc phân luồng giao thông phục vụ hoạt động tổng hợp luyện A80.

Theo đó, toàn bộ các lớp học phần tại trụ sở học viện sẽ chuyển từ hình thức tập trung sang trực tuyến trong các ngày 27, 28 và 29/8. Giảng viên có lịch giảng dạy trong thời gian này sẽ cung cấp học liệu và thông tin lớp học trực tuyến cho sinh viên thông qua hệ thống LMS của trường, nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người học và duy trì tiến độ giảng dạy.

Ngoài ra, trước ảnh hưởng của bão số 5 và mưa lớn gây khó khăn cho việc di chuyển tại một số địa phương, Học viện Ngân hàng thông báo điều chỉnh kế hoạch nhập học cho tân sinh viên K28.

Theo đó, những sinh viên ở khu vực không bị ảnh hưởng vẫn thực hiện nhập học theo lịch đã công bố. Còn với trường hợp di chuyển khó khăn, sinh viên có thể nhập học vào ngày 28 hoặc 29/8. Trong tình huống cần thiết, học viện sẽ bố trí thêm buổi sáng 30/8 để hỗ trợ.

"Tân sinh viên và phụ huynh cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, sắp xếp lịch trình phù hợp, đảm bảo an toàn và thuận tiện khi đến nhập học", nhà trường khuyến nghị.

Các trường cho sinh viên học online trong ngày 27/8 vì nhiều tuyến đường bị cấm, phục vụ cho hoạt động tổng hợp luyện A80. Ảnh: Văn Nguyện.

Trong khi đó, Đại học Ngoại thương thông báo toàn bộ lớp học trực tiếp tại trường trong ngày 27/8 sẽ được chuyển sang hình thức trực tuyến trên hệ thống Teams.

Quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn và duy trì tiến độ giảng dạy, do thành phố tiến hành cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 3 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Việc điều chỉnh áp dụng cho toàn thể giảng viên và sinh viên có lịch dạy - học trực tiếp trong ngày 27/8.

Đại học Xây dựng Hà Nội cũng đã thông báo điều chỉnh lịch học và làm việc của giảng viên, sinh viên trong ngày 27/8 để giảm bớt khó khăn khi tham gia giao thông.

Theo đó, buổi sáng sinh viên vẫn học tập trung tại trường theo thời khóa biểu, buổi chiều chuyển sang học trực tuyến qua Microsoft Teams.

Với các học phần thực hành, thí nghiệm, giáo dục thể chất…, giảng viên sẽ tạm ngừng và bố trí dạy bù vào tuần kế tiếp, đồng thời thông báo cụ thể cho sinh viên. Riêng các lớp thực tập, tham quan ngoài trường vẫn triển khai theo kế hoạch.

Đại học Thương mại thông báo cho sinh viên học online từ ca 2 ngày 26/8 do mưa to, nhiều tuyến đường ngập lụt. Đến ngày 27/8, sinh viên tiếp tục học online do lịch cấm đường và hạn chế giao thông. Tất cả hoạt động học online của sinh viên trường được tổ chức trên MS Teams.