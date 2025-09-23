Sinh viên năm nhất mất 450 triệu đồng chỉ sau một cuộc điện thoại

Sập bẫy lừa đảo của kẻ tự xưng là công an, nam sinh tại Hà Nội đã bị chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng.

Nam sinh P. mất số tiền lớn chỉ sau một cuộc điện thoại. Ảnh: Redchili21.

Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Hòa Lạc (Hà Nội) vừa tiếp nhận tin báo về một vụ lừa đảo giả danh cán bộ công an, chiếm đoạt 450 triệu đồng của một nam sinh.

Cụ thể, thông tin tiếp nhận ban đầu cho thấy vào ngày 11/9, nam sinh tên P. (SN 2007) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo cậu có liên quan đến một vụ án.

Đối tượng tự xưng là công an này đã yêu cầu P. chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp để “chứng minh tài sản hợp pháp”. Vì lo sợ, P. đã chuyển 450 triệu đồng.

Sau đó, khi phát hiện bị lừa, nam sinh nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo.

Từ vụ việc của P., Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè về thủ đoạn của các đối tượng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đồng thời nhấn mạnh cơ quan công an chỉ làm việc với người dân thông qua giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hay cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.

"Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất", Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Không riêng nam sinh P., trong thời gian gần đây, nhiều tân sinh viên cũng đã sập bẫy lừa đảo ngay khi mới nhập học. Các vụ việc xảy ra liên tục khiến nhiều trường đại học tại Hà Nội phải phát cảnh báo trên các kênh thông tin chính thức.

Ví dụ, tại Đại học Văn hóa Hà Nội, một số đối tượng đã trà trộn vào nhóm lớp, khoa để yêu cầu sinh viên chuyển khoản mua đồng phục. Đã có trường hợp tân sinh mắc bẫy, mất tiền vì chiêu lừa đảo này.

Trong khi đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết đã có tân sinh viên bị lừa chuyển khoản 300.000 đồng theo đường link giả. Nhà trường khẳng định không có chủ trương thu tiền đồng phục bằng hình thức này.

Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học viện Tài chính cũng ghi nhận chiêu trò tương tự. Kẻ gian đã tạo nhóm, gửi link giả mạo để lôi kéo sinh viên chuyển tiền. Các trường đều nhấn mạnh mọi thông tin chính thức chỉ được công bố trên fanpage và website của trường.

Các trường đồng loạt khuyến cáo sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, cần cảnh giác, không truy cập link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển khoản ngoài kênh chính thức để tránh bị lừa đảo.