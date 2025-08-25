Sinh viên tạm gác việc học, đến Hà Nội tham gia đội hình diễu binh A80

Đội hình khối nữ Du kích miền Nam còn có sự tham gia của 6 sinh viên Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), cụ thể là sinh viên khoa Kỹ thuật y sinh, Quản trị kinh doanh, Toán. Dù phải tạm gác việc học trong hơn 5 tháng để rèn luyện, rời xa gia đình để đến Hà Nội luyện tập, các sinh viên vẫn rất hào hứng, nghiêm túc luyện tập cùng toàn khối. Vừa qua, đại diện nhà trường cùng Đại học Quốc gia TP.HCM đã đến Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 để thăm hỏi, cổ vũ tinh thần các sinh viên tham gia diễu binh. Ảnh: FBNT.