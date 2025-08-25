Sinh viên tạm gác việc học, đến Hà Nội tham gia đội hình diễu binh A80

|
Từ TP.HCM, 26 sinh viên của Đại học Quốc gia TP.HCM đến Hà Nội nhằm tham gia đội hình diễu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Trong số đó, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có 9 nữ sinh tham gia đội hình khối nữ Du kích miền Nam. Từ giữa tháng 6, các nữ sinh đã đến Hà Nội, bắt đầu quá trình luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4. Ảnh: FBNT.
Đội hình khối nữ Du kích miền Nam còn có sự tham gia của 6 sinh viên Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), cụ thể là sinh viên khoa Kỹ thuật y sinh, Quản trị kinh doanh, Toán. Dù phải tạm gác việc học trong hơn 5 tháng để rèn luyện, rời xa gia đình để đến Hà Nội luyện tập, các sinh viên vẫn rất hào hứng, nghiêm túc luyện tập cùng toàn khối. Vừa qua, đại diện nhà trường cùng Đại học Quốc gia TP.HCM đã đến Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 để thăm hỏi, cổ vũ tinh thần các sinh viên tham gia diễu binh. Ảnh: FBNT.
Khoa Âm nhạc của Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hoá và Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) đều có một sinh viên tham gia đội hình diễu binh. Đó là em Nguyễn Thị Minh Lý, sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc (trái) và em Phan Hồ Quỳnh Anh, sinh viên ngành Điều dưỡng (phải). Trong khi Minh Lý tham gia khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, Quỳnh Anh lại được bố trí tham gia đội hình khối nữ Du kích miền Nam. Ảnh: FBNT.
Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng có một sinh viên là em Nguyễn Hà Trang Anh, khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học, tham gia trong đội hình khối nữ Du kích miền Nam. Trong buổi gặp mặt các sinh viên vào ngày 20/8, TS Trần Quốc Đạt đã thay mặt nhà trường gửi tặng phần quà, động viên Hà Trang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: FBNT.
Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng trăm sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội đội nắng, đội mưa, bắt đầu tập luyện cho sự kiện A80 từ ngày 13/8, dưới sự hướng dẫn của các cán bộ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Nhà trường tin rằng sự kiện lần này không chỉ là cơ hội rèn luyện thể lực, mà còn giúp các sinh viên hình thành khả năng làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật. Ảnh: HaUI.
Tương tự, từ ngày 18/8, 1.250 sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội chính thức bước vào buổi tập luyện để chuẩn bị cho khối Xếp hình nghệ thuật tại sự kiện A80. Trải qua 4 ngày liên tục tập luyện tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, các sinh viên vẫn đều đặn luyện tập. "Được tham gia vào sự kiện cấp Quốc gia là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, giảng viên, sinh viên trường, tập thể trường quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, cố gắng luyện tập thật tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ. Ảnh: FBNT.
Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh và Đại học Sư phạm Thể dục - Thể thao Hà Nội gây ấn tượng khi có đến 1.800 sinh viên tham gia đội hồng kỳ danh dự. Các đội hình sẽ là điểm nhấn trang trọng, thể hiện khí thế hào hùng trong đại lễ. Từ tháng 7, Hiệu trưởng Đại học Thể dục - Thể thao Bắc Ninh Nguyễn Văn Phúc cho biết nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo, ban chuyên môn và tổ phục vụ, đồng thời bắt đầu triển khai tập luyện cho sinh viên. Ảnh: UPEST.
