Sinh viên truyền tay nhau bí kíp ăn ngon, no bụng, ví vẫn rủng rỉnh

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, loay hoay không biết ăn gì, nhiều sinh viên đã tìm ra “trợ thủ” giúp chuyện ăn uống trở nên dễ dàng, ngon miệng và tiết kiệm hơn.

Việc bước vào giảng đường đại học không chỉ là chuyện làm quen môi trường mới, bạn bè mới, mà với nhiều bạn sinh viên, đó còn là hành trình sống tự lập lần đầu. Một trong những thử thách lớn nhất, có lẽ là chuyện ăn uống.

“Cú sốc” mang tên bữa ăn sinh viên

Nhớ lại những ngày đầu nhập học, Nguyễn Hải Đăng (sinh viên ngành Kinh tế, TP.HCM) từng nghĩ bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, từ sách vở, quần áo, thậm chí cả danh sách quán ăn “must try”. Nhưng chỉ sau một tuần, danh sách ấy gần như vô dụng.

“Nhiều hôm tôi đi bộ lang thang, thấy quán nào tiện là tạt vào. Có hôm lười quá, cứ ăn đi ăn lại ở quán cơm gần trường, đến mức cô chủ nhìn thấy là biết luôn gọi món gì”, Đăng nhớ lại.

Thực tế khác xa những gì Hải Đăng kỳ vọng khi bước vào đời sống sinh viên.

Chung cảnh ngộ, Lê Hoàng Anh (sinh viên ngành Thiết kế đồ họa) kể về “cú vấp” đầu tiên: “Hôm đó tôi rủ bạn cùng phòng đi ăn, thấy quán có không gian sạch sẽ, thoải mái nên tạt vào. Ăn xong mới nhận ra giá gấp đôi tiền cơm bình thường. Những ngày sau đó hai đứa phải ‘ăn mì gói’ bù lại”.

Nhiều bạn trẻ chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho cú sốc “bữa ăn sinh viên”.

Câu chuyện này không phải hiếm với sinh viên năm nhất. Đường xá chưa quen, kinh nghiệm “săn” quán ngon chưa có, cộng thêm lịch học dày khiến nhiều bạn rơi vào cảnh bữa ăn ngày càng tẻ nhạt, vừa tốn tiền vừa không ngon miệng. Do đó, nhiều bạn gọi vui rằng chuyện ăn uống chẳng khác nào “cú sốc đầu đời” của sinh viên.

“Cứu tinh” giúp thoát bối rối chuyện ăn uống

Tình cờ Hải Đăng và Hoàng Anh đều chia sẻ rằng “cơn khủng hoảng” ăn uống đã chấm dứt, khi biết tới tính năng “Ăn ngon rẻ” và “Trùm deal” trên ShopeeFood.

“Một người bạn giới thiệu cho tôi tính năng ‘Ăn ngon rẻ’, lướt thử thì thấy đúng là sinh viên nên dùng, vì toàn món ngon giá hợp lý, lại có ưu đãi bao ship”, Đăng nói.

“Ăn ngon rẻ” là kho món ngon chuẩn tiêu chí ngon - bổ - rẻ dành cho sinh viên. Danh sách món ăn đa dạng từ cơm, bún, phở đến đồ ăn vặt, giá chỉ 30.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển). Vào những ngày đặc biệt như ngày đôi hoặc 15 hàng tháng, giá còn về 15.000 đồng (miễn phí vận chuyển và chưa bao gồm phí khác).

Nhiều sinh viên nhanh chóng tìm được bí quyết ăn uống hợp lý trên ShopeeFood.

Tính năng đáp ứng nhiều nhu cầu từ đặt ăn một mình, ăn chung 2 người (mỗi đơn tối đa 2 phần) đến nhóm đông “9 người 10 ý”. Nhờ đó, ai cũng có thể tự đặt món mình thích rồi cùng ăn. Đặc biệt, danh sách món sẽ hiển thị theo vị trí người dùng, chỉ gói gọn trong bán kính 3-4 km để đảm bảo thời gian giao hàng và chất lượng món.

Trong khi đó, “Trùm deal” trên ShopeeFood lại là “vũ khí” bí mật giúp sinh viên chủ động lên kế hoạch ăn uống cả tuần. Với loạt deal giảm đến 50% mỗi ngày, bạn có thể mua trước, dùng sau, thời hạn linh hoạt (tối thiểu 2 ngày sau khi thu thập, tùy cửa hàng). Chỉ cần vài phút gom deal, sinh viên có ngay “menu” tiết kiệm mà vẫn đảm bảo ăn ngon, hợp sở thích.

ShopeeFood được nhiều sinh viên xem là “kho báu” giúp giải quyết nỗi lo ăn uống.

Hiện “Ăn ngon rẻ” và “Trùm deal” có mặt trên ứng dụng ShopeeFood tại nhiều tỉnh thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai. Nhờ đó, sinh viên dễ dàng tiếp cận món ngon hợp ví.

Sinh viên không còn lo lắng tìm quán hợp khẩu vị nhờ trợ thủ ShopeeFood.

Nhờ hai trợ thủ “Ăn ngon rẻ” và “Trùm deal” trên ShopeeFood, chuyện ăn uống của sinh viên trở nên đơn giản hơn. Từ món quen thuộc đến đồ uống hot trend, tất cả nằm gọn trong tầm tay, giúp sinh viên vừa tiết kiệm thời gian, vừa thưởng thức bữa ăn hợp vị, hợp ví mỗi ngày.