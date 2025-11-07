‘Sít rịt’ nào chờ đón fan Việt từ G-DRAGON

Chưa đầy 24 tiếng nữa, khán giả sẽ được đắm mình trong G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, đêm nhạc solo đầu tiên của ngôi sao Hàn Quốc ở Việt Nam.

Chương trình hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc và visual đỉnh cao, nơi khán giả được thỏa sức hòa mình vào không khí cuồng nhiệt mà “anh Long” tạo nên.

Sân khấu mãn nhãn, công nghệ hiện đại

Có thể nói, mỗi concert của G-DRAGON là một bữa tiệc thị giác đích thực. Nam ca sĩ luôn đầu tư kỹ lưỡng cho hình ảnh với sân khấu được đầu tư công phu, kết hợp màn hình LED khổng lồ, hệ thống ánh sáng hiện đại, đạo cụ chuyển động và loạt hiệu ứng đặc biệt. Tất cả yếu tố ấy được đồng bộ hoàn hảo theo từng tiết mục, biến sân khấu thành một không gian đầy màu sắc và sống động.

Ngay từ đêm mở màn tour diễn tại Seoul, khán giả đã trầm trồ kinh ngạc với màn drone show ngoạn mục. Hàng trăm chiếc drone xếp thành hình ảnh biểu tượng gắn liền với tên tuổi G-DRAGON trên bầu trời đêm, sau đó chuyển cảnh thành hình ảnh bìa album mới Übermensch của anh.

Ở chặng Kuala Lumpur, hệ thống màn hình LED khổng lồ bao quanh sân khấu tạo nên hiệu ứng hình ảnh sống động, bao trùm toàn bộ không gian biểu diễn và khiến người xem choáng ngợp. Những màn trình diễn công nghệ cao này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, khẳng định đẳng cấp và sự sáng tạo không giới hạn của ngôi sao người Hàn Quốc.

Khán giả sẽ luôn được thỏa mãn thị giác với sân khấu hoành tráng tại những concert của G-DRAGON.

Tại mỗi điểm dừng chân, G-DRAGON đều biến hóa sân khấu theo cách khác biệt, không lặp lại chính mình. Anh cũng luôn giữ phong thái làm chủ sân khấu tuyệt đối, thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Nam nghệ sĩ khuấy đảo không khí bằng loạt ca khúc mới từ album Übermensch cùng những bài hit kinh điển làm nên tên tuổi. Đặc biệt, nhiều ca khúc đã được phối lại một cách sáng tạo, giúp người hâm mộ vừa giữ cảm giác quen thuộc, vừa trải nghiệm sự phấn khích trước cái mới.

Khi sân khấu trở thành sàn diễn thời trang

Không chỉ là một siêu sao âm nhạc, G-DRAGON còn được biết đến như một biểu tượng thời trang toàn cầu. Nam ca sĩ luôn biến mọi sân khấu trở thành sàn diễn độc nhất, nơi mỗi bộ trang phục được chọn lựa và thiết kế công phu để đồng bộ với chủ đề tiết mục. Mỗi bộ cánh G-DRAGON khoác lên mình đều gửi gắm một thông điệp riêng.

Ở những phân cảnh sôi động, G-DRAGON chọn các bộ đồ màu đỏ, đen với thiết kế phóng đại, đính đá và lông vũ ấn tượng. Ở những màn trình diễn sâu lắng hơn, anh lại khoác lên các bộ đồ màu trắng hoặc pastel nhằm tăng sự mơ mộng, bay bổng cho sân khấu.

Thời trang luôn là điểm nhấn mỗi khi “ông hoàng Kpop” xuất hiện.

Mọi chi tiết trang phục của G-DRAGON đều được chăm chút kỹ lưỡng để phù hợp hoàn hảo với tổng thể sân khấu và ý nghĩa tiết mục. Qua mỗi đêm diễn, nam ca sĩ liên tục khiến khán giả quốc tế ngạc nhiên bằng những bộ cánh mới mẻ và độc lạ. Từ áo khoác phủ đầy hoa hồng đỏ kèm vương miện đính đá quý đến trench coat trắng đính ngọc trai, mỗi lần xuất hiện của G-DRAGON đều gây "bão" trên mạng xã hội, xứng danh "ông hoàng thời trang".

Kỳ vọng bùng nổ cảm xúc tại Việt Nam

G-DRAGON lập tức tạo nên cơn sốt ngay khi có thông tin chính thức về G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank. Toàn bộ vé cho đêm diễn ngày 8/11 đã cháy sạch chỉ sau vài chục phút mở bán. Trước tình cảm và sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, nam nghệ sĩ quyết định bổ sung thêm một đêm diễn vào ngày 9/11. Thông tin này lập tức khuấy động FAM (cộng đồng fan của G-DRAGON) khi có thêm cơ hội gặp gỡ thần tượng.

Không khí tại các booth sự kiện đang rất sôi động trước thềm 2 đêm diễn.

Trước thềm sự kiện, bầu không khí háo hức đang bao trùm. Tại Ocean City - khu vực diễn ra concert, đơn vị tổ chức đã bố trí các gian hàng merchandise chính thức bán những vật phẩm lưu niệm độc quyền cho sự kiện. Khán giả cũng háo hức xem cận cảnh sân khấu và hòa mình vào bầu không khí trước giờ G. Các booth dành cho fan cũng được dựng nên để khán giả thỏa sức check-in, lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Khán giả nô nức check-in tại booth sự kiện.

Đặc biệt, một số lượng vé bổ sung đã được phát hành thêm để phục vụ nhu cầu quá lớn từ người hâm mộ. Đặc biệt, cơ hội sở hữu các tấm vé VIP và VVIP với quyền lợi đặc biệt - từ vị trí sát sân khấu, quyền tham dự buổi soundcheck, tiễn G-DRAGON trong sự kiện send off (chào tạm biệt nghệ sĩ sau buổi diễn) đến bộ quà tặng lưu niệm - đang chờ những khán giả may mắn.

Fan Việt vẽ nón để chờ gặp G-DRAGON.

Bạn Ly (Hà Nội), một khán giả đã mua hạng vé VIP, chia sẻ: “Tôi hâm mộ BIGBANG từ những năm học cấp 2, đến nay đã được 18 năm. Tôi đã đi xem 2 concert trước đó của G-DRAGON tại Hàn Quốc và Pháp nên cũng đã cảm nhận được sự cuồng nhiệt lẫn năng lượng mà ‘anh Long’ mang lại. Điều tôi mong muốn ở đêm nhạc sắp tới là G-DRAGON hãy tận hưởng sân khấu, bởi khi người nghệ sĩ thực sự cảm thấy thoải mái, vui vẻ và có năng lượng, họ sẽ truyền được năng lượng đó cho mọi người”.

Có thể nói, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank là dấu mốc mới cho ngành giải trí nước nhà khi đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất từ phía ngôi sao người Hàn Quốc. 8Wonder - đơn vị tổ chức - cũng đã chứng minh kinh nghiệm qua loạt concert 8Wonder có sự góp mặt của nhiều ngôi sao toàn cầu (Maroon 5, Charlie Puth, DJ Snake, Imagine Dragon).

Mọi thứ lúc này đã sẵn sàng để "ông hoàng K-pop" xuất hiện và khuấy động bầu không khí tại Ocean City.