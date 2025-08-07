Sợ bị phạt nếu hủy đơn, shipper lội nước ngập ngang hông giao đồ ăn

Một tài xế giao hàng ở thành phố Gwangju (Hàn Quốc) gây xúc động mạnh khi dũng cảm vượt qua dòng nước ngập ngang hông để hoàn tất đơn đồ ăn giữa trận lũ lớn.

Bức ảnh shipper giao đồ ăn giữa trận lũ lớn được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc này được ghi lại trong video do chủ một cửa hàng salad ở quận Buk đăng lên Instagram, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, theo JoongAng.

Chủ quán cho biết đoạn đường trước cửa hàng đã ngập hai lần trong ngày 17/7. Sau đợt ngập đầu tiên, nước rút tạm thời nên tài xế tưởng tình hình đã ổn định và tiếp tục nhận đơn hàng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, nước lại dâng nhanh bất ngờ.

“Tôi nghĩ không thể nào có người đến được trong tình trạng đó, vậy mà anh ấy vẫn xuất hiện. Tôi thực sự biết ơn và muốn tìm gặp người tài xế ấy”, chủ quán kể.

Trong video, tài xế mặc đồng phục giao hàng, tay cầm túi đồ ăn, tay cầm điện thoại, lội qua dòng nước xiết để giao đơn tận tay nhân viên quán rồi quay lại xe. Có lúc, anh loạng choạng vì dòng nước chảy mạnh.

Sau khi đoạn video lan truyền, tài xế để lại bình luận xác nhận mình là người trong clip. Anh cho biết đã nhận đơn vì thấy nước rút và tưởng đường đã an toàn. “Tôi không liều lĩnh. Khi đến nơi, nước bất ngờ ngập lại và lối đi bị chặn. Nhưng đã đến đó rồi thì không thể bỏ cuộc”.

Anh cũng phủ nhận tin đồn mình làm vậy vì tiền. “Phí giao đơn đó chỉ 7.000 won (khoảng 5 USD )”.

Đồng thời, tài xế bày tỏ bức xúc về cơ chế của nền tảng giao hàng: “Đơn vẫn bị giao xuống trong điều kiện nguy hiểm và nếu hủy sẽ bị phạt. Chúng tôi hiểu rõ không có gì đáng để mạo hiểm tính mạng, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ”.

Câu chuyện không chỉ làm dậy sóng mạng xã hội, mà còn khơi lại vấn đề về quyền lợi và an toàn của tài xế trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.