Số ca cấp cứu vì tai nạn giao thông dịp Tết 2025

Bộ Y tế nhận định tình hình khám, cấp cứu, nhập viện, tử vong trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 đều giảm rõ rệt so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024.

Báo cáo về tình hình tổ chức khám chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 của Bộ Y tế ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết) cho biết trong 9 ngày Tết Nguyên đán (25/1-2/2), các bệnh viện đã thực hiện khám, cấp cứu cho 549.997 lượt người bệnh; có 194.985 người bệnh nhập viện, điều trị nội trú; thực hiện 18.929 ca phẫu thuật (trong đó có 3.301 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn).

Bên cạnh đó, trung bình mỗi ngày Tết, có hơn 1.800 trẻ chào đời, tổng cộng 9 ngày nghỉ Tết có 16.518 trẻ chào đời bằng phương pháp sinh mổ, đỡ đẻ.

Số ca tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám, chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về trong dịp Tết Ất Tỵ là 2.224 người; chuyển viện nội trú là 17.345 người. Cũng trong thời gian này, 200.084 người khỏi bệnh, ra viện.

Bác sĩ trong ê-kíp trực Tết tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Bộ Y tế nhận định so cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024, số ca khám cấp cứu nghi do tai nạn giao thông năm nay giảm 11%; số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28,9%; số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn pháo nổ, pháo hoa giảm 24,2%; số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 50,5%.

Cụ thể, khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, các cơ sở y tế tiếp nhận 24.122 ca; 9.818 lượt người bệnh nghi liên quan tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú, theo dõi; 2.538 người chuyển viện. Tổng số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 160 người. Số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại cơ sở khám, chữa bệnh tại thời điểm 7h ngày 2/2 là 5.124 người.

Về tai nạn do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho biết ngày 1-2/2 có 22 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 5 người khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), các bác sĩ cho biết số ca cấp cứu do tại nạn giao thông chuyển từ tuyến dưới lên hay tiếp nhận trực tiếp đều giảm hơn so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn.

Tại TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thông tin trong 9 ngày (25/1-2/2), đơn vị này tiếp nhận cấp cứu 2.378 trường hợp, trung bình 264 ca/ngày. Đáng chú ý, số lượng bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2024 (469 ca còn 399 ca). Trong đó, người bệnh tai nạn giao thông có sử dụng bia rượu giảm đáng kể, từ 84 ca (2024) xuống 51 ca (2025).

Theo báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong 9 ngày, đơn vị tiếp nhận cấp cứu 1.686 ca (tăng 488 ca so với 2024) 1.004 ca phải nhập viện (tăng 235 ca), chủ yếu các bệnh nội khoa, bệnh tiêu hóa. Số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông lại giảm mạnh với 37 trường hợp, so với cùng kỳ Tết Giáp Thìn, tổng số ca giảm 47 người.

Theo Bộ Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo trực đầy đủ.