Số ca ngộ độc bánh mì ở TP.HCM không ngừng tăng, đã gần 300 người

TP.HCM ghi nhận 299 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích. Phần lớn bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tiếp tục tăng. Ảnh: P.T.

Ngày 11/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết đang tiếp tục cập nhật tình hình các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì cóc cô Bích.

Tính đến 16h cùng ngày, toàn thành phố đã ghi nhận 299 ca nghi ngộ độc được khám và điều trị tại 14 bệnh viện. Phần lớn bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, nhiều người đã xuất viện.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 175 trường hợp, hiện còn 25 ca điều trị nội trú, sức khỏe ổn định. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có 30 ca, trong đó 5 bệnh nhân còn nằm viện.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi ghi nhận 62 ca, còn 37 người đang điều trị. Trong số này, một bệnh nhân có kết quả cấy máu dương tính Salmonella, một trường hợp Staphylococcus coagulase negative và một ca cấy phân Salmonella. Ngoài một ca nặng có nhiều bệnh nền, các bệnh nhân khác đều ổn định.

Các bệnh viện khác ghi nhận số ca rải rác

Bệnh viện Bình Dân: 1 ca, đã xuất viện.

Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình: 1 ca là thai phụ 28 tuổi, hiện ổn định, đã xuất viện.

Bệnh viện Quốc tế Becamex: 9 ca đang điều trị nội trú, sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện ngày mai.

Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây: 7 ca, 6 đã xuất viện, 1 còn nằm viện.

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp: 4 ca, 3 đã xuất viện.

Bệnh viện Nhi đồng 2: 3 ca đang điều trị, tình trạng ổn định.

Bệnh viện Khu vực Hóc Môn: 1 ca, đã xuất viện.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 1: 2 ca, không nặng; 1 ca chuyển Thống Nhất, 1 ca chuyển Trung Mỹ Tây (đã xuất viện).

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3: 2 ca, đã xuất viện.

Bệnh viện Nhân dân 115: 1 ca, đã xuất viện.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội: 1 ca, đã xuất viện.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin nếu có trường hợp bất thường.

Trước đó, từ ngày 8/11, hàng loạt người dân sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc cô Bích (phường Hạnh Thông) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Các bệnh viện trên địa bàn bắt đầu tiếp nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm có cùng triệu chứng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông Tây thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại cơ sở, đồng thời niêm phong và tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì để điều tra nguyên nhân.

Bộ Y tế cũng đã yêu cầu thành phố khẩn trương xác minh, báo cáo nguyên nhân vụ ngộ độc hàng loạt, đồng thời rà soát chuỗi cung ứng thực phẩm của tiệm để phòng ngừa các vụ việc tương tự.