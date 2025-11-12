Số ca ngộ độc bánh mì ở TP.HCM tăng lên 304

Tính đến 9h sáng 12/11, TP.HCM đã ghi nhận 304 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Cóc. Kết quả xét nghiệm cho thấy tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Salmonella.

Số ca ngộ độc bánh mì tiếp tục tăng. Ảnh: P.T.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 304 trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại tiệm cóc. Trong đó, 244 người đã ổn định và xuất viện, còn 60 trường hợp đang tiếp tục điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau.

Bệnh nhân nặng nhất, điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã cai được máy thở và có dấu hiệu hồi phục tốt trong sáng nay.

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy mẫu cấy máu và phân dương tính với Salmonella enteritidis và Salmonella spp... Đây là các chủng vi khuẩn thường gây ngộ độc thực phẩm, dẫn đến triệu chứng sốt, nôn ói, tiêu chảy cấp.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với các bệnh viện và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gen các chủng vi khuẩn phân lập được, nhằm xác định chính xác nguồn gốc và yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc lần này.

Ngoài ra, một trường hợp cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative được ghi nhận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã được xác định là ngoại nhiễm trong quá trình xét nghiệm, không liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Theo Sở, nhóm vi khuẩn này không sinh độc tố ruột và không gây ngộ độc thực phẩm.

Hiện Sở Y tế tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của các bệnh nhân còn nằm viện, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguồn lây nhiễm và quy trình chế biến thực phẩm tại các cơ sở liên quan.

Trước đó, theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, chiều 7/11, đơn vị nhận được phản ánh của người dân về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại cơ sở “Bánh mì Cóc Cô Bích” (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông). Cơ quan chức năng đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu cơ sở và các chi nhánh tạm ngưng hoạt động, niêm phong nguyên liệu để phục vụ điều tra.

Đến ngày 10/11, ngành chức năng ghi nhận 279 ca nghi ngộ độc, phần lớn mua bánh mì tại địa chỉ nêu trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cơ sở tự chế biến nhiều nguyên liệu không có hóa đơn, chứng từ, trong đó thịt gà, trứng và dưa chua đều được lấy từ các nguồn nhỏ lẻ.

Sở An toàn thực phẩm đánh giá đây là vụ ngộ độc có quy mô lớn, số người mắc cao, trong đó nhiều ca diễn tiến nặng. Đơn vị đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp điều tra, tổng hợp dữ liệu từ các bệnh viện để phục vụ công tác phân tích dịch tễ và xử lý vụ việc.