Số ca xuất xuất huyết tại Cà Mau tăng tới gần 200% so với cùng kỳ

Trong một tháng trở lại đây, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng mạnh với số ca mắc liên tục ghi nhận mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Các bác sỹ khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) thăm khám cho các bệnh nhi mắc sốt xuất huyết điều trị nội trú. Ảnh: TTXVN.

Ngày 19/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết toàn tỉnh đã ghi nhận gần 1.700 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng lo ngại, trong một tháng trở lại đây, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng mạnh với số ca mắc liên tục ghi nhận mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch.

Ngành y tế Cà Mau hiện nỗ lực triển khai nhiều giải pháp kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lây lan nhanh, bùng phát dịch.

Phường Hiệp Thành hiện là một điểm nóng về bệnh sốt xuất huyết của tỉnh Cà Mau. Chỉ trong thời gian ngắn, phường ghi nhận gần 30 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong.

Bà Đỗ Ái Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Thành, cho biết chính quyền địa phương phối hợp ngành y tế tăng cường vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch tại cộng đồng, đồng thời phun hóa chất diệt muỗi, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết.

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, từ đầu mùa mưa đến nay, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 8-12 ca sốt xuất huyết điều trị nội trú. Nhiều phụ huynh ban đầu chủ quan, tự mua thuốc hạ sốt cho con tại nhà, đến khi bệnh không giảm mới đưa đi khám.

Trường hợp chị Trần Xuân Trang, xã Vĩnh Lợi (tỉnh Cà Mau), có con đang điều trị tại Khoa Nhi là một ví dụ. Ban đầu, chị nghĩ con chỉ bị cảm thông thường nên tự mua thuốc uống. Khi các triệu chứng không giảm, gia đình mới đưa bé đi xét nghiệm, phát hiện mắc sốt xuất huyết và phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Bác sỹ Chuyên khoa II Huỳnh Nguyễn Duy Liêm, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), cho biết năm nay số trẻ em mắc sốt xuất huyết nhập viện thể nặng chiếm tỷ lệ khá cao. Nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện muộn dẫn tới tình trạng sốc nặng, sốc kéo dài và gây tổn thương nhiều cơ quan, suy gan. Đa phần các bệnh nhân còn chủ quan trước sốt xuất huyết, khi phát hiện bệnh chỉ tự mua thuốc về điều trị cho tới khi thấy các dấu hiệu sốt xuất huyết bất thường mới nhập viện.

Bác sỹ Liêm cảnh báo tình trạng sốc sốt xuất huyết nếu không được can thiệp kịp thời sẽ khiến việc điều trị, hồi sức cho người bệnh, nhất là trẻ em gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ tử vong cao cũng như có thể để lại di chứng cho trẻ.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, hiện nay là cao điểm của dịch bệnh sốt xuất, nguy cơ dịch bệnh sẽ còn tiếp tục gia tăng. Ngành y tế tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, trong đó có chiến dịch vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, loại bỏ vật dụng chứa nước quanh nhà; xử lý triệt để ổ dịch mới phát sinh; tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân phòng, chống dịch, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, nơi từng có ổ dịch cũ.

Trung tâm khuyến cáo người dân cần thường xuyên diệt lăng quăng, diệt muỗi, nằm ngủ màn, mặc quần áo dài tay, đặc biệt với trẻ nhỏ, theo dõi sát các biểu hiện bệnh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà nếu sốt kéo dài trên 2 ngày hoặc có triệu chứng bất thường. Sự tham gia chủ động của cộng đồng là yếu tố then chốt để phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả, bền vững.