Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị giải thể trường Quốc tế Mỹ

Hết thời hạn đình chỉ, trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ (AISVN) vẫn không thể khắc phục nguyên nhân và không báo cáo năng lực tài chính để duy trì việc dạy và học.

AISVN bị Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giải thể. Ảnh: Thái An.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông tin chính thức về tình hình liên quan trường AÁIVN.

Cụ thể, Sở GD&ĐT TP.HCM nhận định đến hết thời hạn đình chỉ quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT, AISVN vẫn không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ, đồng thời không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động.

Trước tình hình này, ngày 9/7, sở đã có Công văn số 65/SGDĐT-TCCB báo cáo tình hình của trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Mỹ trình UBND thành phố xem xét, quyết định giải thể trường này. Việc giải thể được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Giáo dục năm 2019.

Sở GD&ĐT cũng cho biết nếu nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thành lập, cần lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành.

Trước đó, từ tháng 9/2023, Sở GD&ĐT TP.HCM ghi nhận AISVN gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính, không đảm bảo duy trì hoạt động. Sở đã tham mưu UBND TP thành lập tổ công tác liên ngành để làm việc với trường.

Đầu năm 2024, sở nhiều lần làm việc trực tiếp với chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng để tìm phương án tháo gỡ, song xác định nhà trường không đủ điều kiện duy trì dạy và học.

Vào tháng 3/2024, sở phối hợp Công an TP.HCM và các sở, ngành xây dựng phương án hỗ trợ học sinh, ưu tiên bảo đảm quyền lợi học tập, đồng thời cử cán bộ trực tiếp phối hợp vận hành trường đến hết năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2024, AISVN vẫn không đáp ứng điều kiện về tài chính và nhân sự theo quy định. Theo đó, sở ban hành Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT đình chỉ hoạt động giáo dục trong 12 tháng, kèm quy định nếu hết thời hạn mà không khắc phục sẽ trình UBND TP giải thể.

Vào tháng 6/2025 vừa qua, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức buổi làm việc với đại diện Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và trường Quốc tế Mỹ Việt Nam để đánh giá tiến độ khắc phục các nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ hoạt động giáo dục.

Tại buổi làm việc, Sở GD&ĐT yêu cầu nhà đầu tư lập báo cáo kèm minh chứng chứng minh đã khắc phục đầy đủ các nguyên nhân vi phạm. Ngày 18/6/2025, đại diện công ty là ông Hồ Quang Trung ký văn bản báo cáo về việc khắc phục vi phạm, đồng thời gửi đơn xin gia hạn thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục của trường thêm 12 tháng, từ ngày 30/6/2025 đến 30/6/2026.

Báo cáo từ các cơ quan liên quan cũng cho thấy công ty AIS và trường Quốc tế Mỹ Việt Nam không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025, không khai thuế tháng 3 và 4/2025.

Trụ sở tại số 220 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè đã đóng cửa, ngừng hoạt động. Tính đến 31/5/2025, tổng số tiền chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động là gần 32 tỷ đồng .

Sở GD&ĐT nhận định, đến hết tháng 6/2025, nhà đầu tư vẫn chưa có phương án tài chính khả thi để thanh toán nợ và khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động.