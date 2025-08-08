Sở hữu Omoda C5 & Jaecoo J7 dễ dàng hơn với ưu đãi tháng 8

Trong tháng 8, Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho cả ba mẫu xe SUV được yêu thích hiện nay: Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV (SHS).

Với khách hàng yêu thích sự năng động, lịch lãm hay quan tâm đến công nghệ xanh, tháng 8 này là cơ hội lý tưởng để sở hữu chiếc xe phù hợp phong cách sống của riêng mình.

Chiếc SUV C-Coupe cho người trẻ, thời trang và khác biệt

Là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ hiện đại, Omoda C5 gây ấn tượng với thiết kế coupe thời thượng, nội thất rộng rãi, công nghệ vượt trội và tính năng an toàn ADAS. Đặc biệt, đây là mẫu xe duy nhất tại thị trường Việt Nam nhận được 3 chứng nhận an toàn: Chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP. Khách hàng được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ (tùy phiên bản) cùng chính sách tài chính linh hoạt dành riêng cho Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 - chiếc SUV C-Coupe được người trẻ yêu thích bởi vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng.

Trong tháng 8, khách hàng lựa chọn phiên bản Omoda C5 Luxury được tham gia chương trình ưu đãi tài chính đột phá “Trả trước 0 đồng - đem xe về nhà”, với lợi ích thiết thực. Cụ thể, khách hàng có cơ hội lựa chọn hai gói tài chính: Mua xe 0 đồng - tự do di chuyển và gói ưu đãi lãi suất 4,99% - thêm lựa chọn linh hoạt cho khách hàng.

Với gói "Trả trước 0 đồng - đem xe về nhà", khách hàng chỉ cần trả trước 0 đồng để sở hữu xe. Đây là giải pháp tài chính được thiết kế dành cho khách hàng trên toàn quốc. Khi chọn gói ưu đãi này, khách hàng được hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Omoda C5 (áp dụng theo từng phiên bản) và gói cho vay 90% giá trị xe với thời hạn vay tối đa 84 tháng (áp dụng theo điều kiện của ABBank).

Với khách hàng đề cao sự ổn định tài chính và tính toán lãi suất dài hạn, Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến phương án thứ hai: Vay đến 90% giá trị xe với lãi suất 4,99% cố định trong 12 tháng đầu tiên (áp dụng theo dòng xe).

Đây là cơ hội để khách hàng sở hữu chiếc SUV coupe thời thượng, hiện đại và an toàn mà vẫn dễ dàng kiểm soát chi phí ban đầu; phù hợp khách hàng trẻ và gia đình đang tìm kiếm chiếc xe đầu tiên.

Hai cá tính SUV, một lựa chọn thời thượng

Nếu khách hàng đang tìm kiếm mẫu SUV mạnh mẽ, bệ vệ và đậm chất cá nhân, Jaecoo J7 là ứng cử viên sáng giá. Với thiết kế ngoại thất vững chãi, nội thất tinh tế và cảm giác lái chắc chắn, mẫu xe mang đến trải nghiệm lái ổn định và đầy tự tin trong phân khúc SUV tầm trung. Trong tháng 8, phiên bản J7 Flagship được hỗ trợ đến 80% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu với chi phí hợp lý.

Jaecoo J7 PHEV (SHS) - mẫu xe của xu hướng giao thông bền vững.

Song hành với đó, Jaecoo J7 PHEV (SHS) - phiên bản hybrid thông minh sử dụng công nghệ Super Hybrid System độc quyền - là lựa chọn của khách hàng ưu tiên công nghệ xanh, tiết kiệm và tiện lợi. Jaecoo J7 PHEV (SHS) có khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ 0,52 L/100 km, không cần sạc điện, vận hành êm ái như xe thuần điện mà không phụ thuộc hạ tầng trạm sạc. Trong tháng 8, khách hàng mua J7 PHEV (SHS) được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ và tặng kèm bộ sạc cầm tay - phụ kiện hữu ích cho hành trình dài và trải nghiệm di chuyển linh hoạt.

Cam kết lâu dài, hướng tới người dùng Việt

Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ mang đến mẫu xe thời thượng, mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua việc cung cấp chế độ bảo hành đến 7 năm/1 triệu km cho xe và 10 năm/1 triệu km cho động cơ và pin. Hệ thống nhà phân phối dự kiến đạt con số 39 vào cuối năm, đồng thời công ty sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026, đánh dấu bước tiến chiến lược nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và nâng cao năng lực hậu mãi.

Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8.

Ba mẫu xe - ba cá tính - một cơ hội lý tưởng để sở hữu. Với chính sách ưu đãi rõ ràng, quà tặng thiết thực và gói vay tài chính linh hoạt, việc mua xe trở nên dễ dàng và hợp lý. Độc giả truy cập website omodajaecoo.vn hoặc đến đại lý gần nhất để nhận tư vấn và trải nghiệm thực tế.