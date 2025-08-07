Số thí sinh nộp IELTS vào các trường kinh tế tăng chóng mặt

Năm 2025, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Kinh tế Quốc dân ghi nhận số thí sinh xét tuyển bằng IELTS tăng gấp đôi, gấp ba so với năm trước.

Số thí sinh xét tuyển bằng IELTS tăng mạnh. Ảnh: Phương Lâm.

Trong đợt tuyển sinh đại học năm 2025, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) ghi nhận gần 8.900 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên để xét tuyển. Con số này tăng gấp 3,7 lần so với năm 2024.

Đây là thông tin được ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên của nhà trường, chia sẻ. Các thí sinh có IELTS sẽ được cộng 0,5-1,5 điểm ở tất cả phương thức. Nếu đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và sử dụng tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh được quy đổi thành 8-10 điểm ở môn này.

Ngoài ra, ThS Cù Xuân Tiến cho biết điểm chuẩn của Đại học Kinh tế - Luật có thể giảm 0,5-1,5 điểm so với năm 2024. Lý do là điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và Tiếng Anh đều giảm, trong khi 5/6 tổ hợp xét tuyển của trường có cả 2 môn này.

Phân tích sâu từng nhóm ngành, ông Tiến cho biết các ngành hot như Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing... thường có mức độ cạnh tranh cao nên điểm chuẩn có thể giảm thấp hơn mức trên hoặc giữ nguyên.

Trong khi đó, những ngành có mức độ cạnh tranh thấp hơn như Luật dân sự (chương trình Tiếng Anh), Quản trị và Tài chính (chương trình Tiếng Anh), Toán ứng dụng trong Kinh tế... có thể giảm sâu đến 1,5 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng ghi nhận con số kỷ lục. Từ cuối tháng 7, nhà trường cho biết số thí sinh đăng ký vào trường bằng IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác là 22.000 em, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Số thí sinh có SAT, ACT cũng đạt mức kỷ lục là 3.000 em, tăng 80%.

Ngoài ra, điểm chứng chỉ của thí sinh cũng được cải thiện đáng kể. Năm 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân đặt ra mức sàn cho chứng chỉ IELTS là 5.5 nhưng hơn 90% thí sinh đạt điểm 6.0 trở lên.

Năm 2017, Đại học Kinh tế Quốc dân lần đầu xét tuyển bằng chứng chỉ IELTS với yêu cầu mức 6.5 trở lên. Năm đó, trường chỉ nhận được khoảng 50-70 hồ sơ. Đến năm 2019, số thí sinh tăng mạnh lên 2.000 em và sau đó đạt mức 11.000 vào năm 2023.