Sở thú Đan Mạch gây tranh cãi vì nhận thú cưng làm thức ăn

Những người yêu thú cưng cho rằng lời kêu gọi của sở thú là vô cảm và khó chấp nhận, trong khi ý kiến khác xem đây là cách tận dụng hợp lý nguồn thực phẩm cho động vật ăn thịt.

Sư tử tại Sở thú Aalborg ở Đan Mạch. Ảnh: Shutterstock.

Trong thông báo đăng trên Facebook ngày 31/7, Sở thú Aalborg (Đan Mạch) cho biết sẵn sàng tiếp nhận các loài vật nuôi như chuột lang, thỏ, gà và cả ngựa nhỏ ở giai đoạn cuối đời.

Những con vật này sẽ được an tử nhẹ nhàng bởi nhân viên chuyên môn trước khi được dùng làm thức ăn cho thú săn mồi, nhằm mô phỏng chuỗi thức ăn tự nhiên, bảo đảm hành vi bản năng, dinh dưỡng và sức khỏe của các loài này, The New York Times đưa tin.

Bài đăng của Sở thú Aalborg (Đan Mạch) kêu gọi người dân quyên tặng các loài vật nuôi nhỏ như gà, thỏ, chuột lang để làm thức ăn cho thú ăn thịt. Ảnh: Aalborg Zoo.

Theo thông tin trên trang web, quy trình hiến tặng ngựa đòi hỏi đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn không được điều trị bệnh gần đây. Ngựa được đưa tới sở thú khi còn sống, sau đó bác sĩ thú y sẽ tiêm thuốc an tử và tiến hành giết mổ. Các loài nhỏ hơn như gà, thỏ, chuột lang được tiếp nhận vào các ngày trong tuần từ 10h đến 13h, tối đa 4 con mỗi lần.

Thông báo này lập tức thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích sở thú “thờ ơ khủng khiếp với động vật” hay “không thể chấp nhận việc biến thú cưng thành mồi”.

Ngược lại, cũng có những ý kiến ủng hộ và muốn biết thêm chi tiết để hiến tặng. Một người từng hiến thỏ cho sở thú mô tả đây là “trải nghiệm tuyệt vời và chuyên nghiệp”.

Bà Signe Flyvholm, du khách đến thăm Sở thú Aalborg suốt 40 năm, cho biết thông tin này khiến bà cân nhắc hiến chú ngựa của mình vì muốn nó được sử dụng vào mục đích có ích. Tuy nhiên, với cân nặng hơn 900 kg, con ngựa vượt quá khả năng tiếp nhận của sở thú nên bà đã tặng cho một tổ chức khác để làm nhiên liệu sinh học hoặc phân bón.

Sở thú Aalborg chưa đưa ra phản hồi trước những tranh cãi. Tuy nhiên, một phát ngôn viên chia sẻ với tạp chí Popular Science rằng trong nhiều năm qua, nhân viên tại đây vẫn thường xuyên cho các loài ăn thịt sử dụng gia súc cỡ nhỏ làm thức ăn.

Du khách tham quan sở thú Aalborg, năm 2024. Ảnh: Aalborg Zoo.

Đây không phải lần đầu các sở thú ở Đan Mạch gây tranh cãi về cách xử lý động vật. Năm 2014, sở thú Copenhagen từng an tử hươu cao cổ Marius vì di truyền, mổ xẻ công khai để giáo dục, rồi cho sư tử ăn xác. Vài tuần sau, họ tiếp tục giết 4 con sư tử khác nhằm kiểm soát sinh sản và tránh xung đột trong đàn.

Những vụ việc này phản ánh sự khác biệt trong triết lý quản lý sở thú giữa châu Âu và Mỹ. Nhiều sở thú châu Âu cho phép động vật sinh sản để duy trì hành vi tự nhiên rồi an tử cá thể “thừa”, trong khi các sở thú Mỹ thường dùng biện pháp tránh thai để kiểm soát số lượng.