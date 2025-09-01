Sở thú gây tranh cãi của con trai tỷ phú giàu nhất châu Á bị điều tra

Tòa Tối cao Ấn Độ điều tra Vantara, khu bảo tồn của con trai út tỷ phú Mukesh Ambani sáng lập, vì nghi nhập lậu động vật và sai phạm tài chính.

Anant Ambani từng tổ chức lễ cưới của mình tại Vantara vào tháng 7/2024. Ảnh: Reuters.

Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa ra lệnh mở cuộc điều tra về Vantara - khu bảo tồn động vật khổng lồ do Anant Ambani, con trai của tỷ phú Mukesh Ambani, sáng lập. Quyết định được đưa ra sau những cáo buộc liên quan đến việc nhập lậu động vật hoang dã và sai phạm tài chính.

Vantara nằm ở bang Gujarat, rộng hơn 12.140 m2, được giới thiệu là "trung tâm cứu hộ động vật hoang dã lớn nhất thế giới". Nơi đây được cho là đang nuôi khoảng 200 sư tử, 250 báo và 900 cá sấu, cùng hơn 150.000 cá thể động vật khác.

Tuy nhiên, khu vực này không mở cửa cho công chúng và vấp phải chỉ trích gay gắt từ các nhà bảo tồn, theo The Guardian.

Thủ tướng Narendra Modi từng tới thăm và ca ngợi dự án là "đáng khích lệ". Nhưng các tổ chức môi trường cho rằng khí hậu khắc nghiệt ở Gujarat không phù hợp, đồng thời lo ngại nơi này trở thành "bộ sưu tập riêng tư" của gia đình Ambani.

Một cuộc điều tra chung của tờ Süddeutsche Zeitung (Đức) và hãng tin Armando Info (Venezuela) cho biết ít nhất 39.000 động vật hoang dã đã được đưa về đây. Trong số đó có 14 đười ươi và một cá thể khỉ đột núi vốn sống theo bầy đàn. Hơn 100 rái cá khổng lồ và 142 thú ăn kiến được vận chuyển từ Venezuela, 481 trăn cây xanh từ Malaysia và 520 chim bồ câu từ Indonesia.

Hôm 25/8, Tòa Tối cao Ấn Độ thông báo đã thành lập một hội đồng gồm các thẩm phán nghỉ hưu để làm rõ các cáo buộc vi phạm, đặc biệt là việc nhập voi trái phép, vi phạm quy định bảo tồn và rửa tiền.

Thủ tướng Narendra Modi từng tới thăm khu bảo tồn Vantara. Ảnh: @narendramodi/X.

Báo cáo phải được nộp trước ngày 12/9. "Chúng tôi cho rằng cần có một đánh giá độc lập, khách quan", tòa nhấn mạnh.

Đáp lại, Vantara ra thông cáo khẳng định sẽ "hợp tác toàn diện" và cam kết hoạt động dựa trên "minh bạch, nhân đạo và tuân thủ pháp luật". "Sứ mệnh của chúng tôi là cứu hộ, chăm sóc và phục hồi động vật", thông cáo viết.

Vantara từng gây chú ý khi xuất hiện trên kênh YouTube của chuyên gia động vật hoang dã người Mỹ Forrest Galante, giới thiệu những hạng mục xa hoa như bể tắm cho voi hay trung tâm cứu hộ báo lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, khu bảo tồn này cũng là một trong những địa điểm tổ chức đám cưới xa hoa nhiều ngày của Anant Ambani vào năm 2024, với sự góp mặt biểu diễn của các ca sĩ đình đám thế giới Rihanna, Justin Bieber và Katy Perry.

Vantara được xem là cơ sở nuôi giữ động vật tư nhân có quy mô và tham vọng hiếm có, vượt xa nhiều vườn thú khác. Trong khi đó, Mukesh Ambani - cha của Anant - hiện sở hữu khối tài sản 100 tỷ USD , nằm trong top 20 người giàu nhất thế giới, đồng thời là chủ tập đoàn Reliance Industries và chuỗi cửa hàng đồ chơi Hamleys.