Số tiền khủng Ronaldo sẽ phải trả nếu chia tay Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo sẽ chu cấp hơn 114.000 USD/tháng và tặng biệt thự La Finca cho Georgina Rodriguez nếu cả hai “đường ai nấy đi”.

Georgina Rodriguez thông báo đính hôn với cầu thủ Cristiano Ronaldo.

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vừa đính hôn với bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez sau nhiều năm hẹn hò. Thông tin được Rodriguez thông báo trên Instagram ngày 11/8, kèm hình ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương hình bầu dục cỡ lớn. Trong bức ảnh, tay cô đặt lên tay Ronaldo, nổi bật với chiếc nhẫn lấp lánh.

Theo tờ The Mirror, Ronaldo sẽ phải chi một khoản tiền lớn từ khối tài sản khổng lồ của mình nếu hai người quyết định chia tay trong tương lai.

Hiện khoác áo câu lạc bộ Al-Nassr (Saudi Arabia), cựu tiền đạo Real Madrid công khai mối quan hệ với Georgina từ đầu năm 2017 khi cả hai cùng dự lễ trao giải The Best FIFA Football Awards tại Zurich. Cặp đôi đang cùng nuôi dưỡng 5 người con: cặp song sinh Eva Maria và Mateo, con gái Alana, con gái Bella và Cristiano Jr. (con trai riêng của Ronaldo từ mối quan hệ trước).

Theo Forbes đưa tin vào năm 2020, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên trong lịch sử kiếm được hơn 1 tỷ USD trong sự nghiệp thi đấu của mình. The Mirror ước tính anh sở hữu khối tài sản khoảng 671 triệu USD , thu nhập 230 triệu USD /năm tại Saudi Arabia, chưa kể hàng chục triệu USD từ hợp đồng quảng cáo và kinh doanh.

Ronaldo, Georgina công khai mối quan hệ từ năm 2017.

Tuy nhiên, theo tạp chí TV GUIA (Bồ Đào Nha), Ronaldo và Georgina đã có thỏa thuận đảm bảo bảo vệ tài sản của anh, đồng thời đảm bảo sự ổn định tài chính cho cô nếu hai người chia tay. Thỏa thuận này được cho là đã lập ra sau khi con gái đầu lòng của họ - Alana - chào đời.

Cụ thể, trong trường hợp chia tay, Georgina sẽ nhận khoản trợ cấp trọn đời hơn 114.000 USD /tháng. Ngoài ra, cô cũng sẽ được sở hữu căn biệt thự của Ronaldo tại khu La Finca (Madrid) - ngôi nhà rộng 950 m2, nằm trên khu đất 4.000 m2 ở Pozuelo, được Ronaldo mua năm 2010 với giá khoảng 5,64 triệu USD .

Dù chưa chính thức kết hôn, nếu sau này chia tay khi đã là vợ chồng, thỏa thuận này có thể sẽ phát sinh thêm nhiều điều khoản phức tạp hơn.