Sở Văn hóa TP.HCM phản hồi vụ TikToker triệu view quảng bá kẹo Kera

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết đã làm việc với TikToker Nguyễn An sau khi người này thừa nhận từng gắn giỏ hàng bán sản phẩm kẹo Kera và chủ động gửi đơn trình báo.

TikToker Nguyễn An (chủ kênh "Chú Cá Review Không Booking") từng đăng video quảng bá kẹo rau củ Kera. Ảnh: Nguyễn An/Facebook.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 22/5, bà Phạm Đắc Mỵ Trân (Quyền Trưởng phòng Truyền thông xã hội và Nội dung số, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) cho biết cơ quan đã có buổi làm việc với TikToker Nguyễn An (chủ kênh Chú Cá Review Không Booking) liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera trên mạng xã hội.

“Chúng tôi đã khuyến nghị ông An về việc quảng cáo đúng pháp luật, tuân thủ quy định của Luật An ninh mạng, Luật quảng cáo và các luật chuyên ngành. Trong trường hợp không am hiểu, các cá nhân có thể chủ động liên hệ cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ”, bà Trân nói.

Trả lời câu hỏi của Tri Thức - Znews, đại diện sở cho biết ông Nguyễn An từng đăng 2 video có gắn giỏ hàng sản phẩm Kera và chủ động gửi đơn trình báo vào ngày 3/3. TikToker nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ thêm nếu có dấu hiệu sai phạm. Trong đơn, người này còn đính kèm thông tin về thu nhập, hoa hồng và các chỉ số liên quan đến sản phẩm đã bán.

Ngày 13/5, Sở đã đề nghị ông Nguyễn An bổ sung chứng cứ liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ và chuyển thông tin đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phối hợp xử lý. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo khi đơn vị liên quan hoàn tất các quy trình cần thiết.

Nguyễn An là một trong số nhiều TikToker từng quảng bá sản phẩm Kera, loại kẹo rau củ bị cơ quan chức năng xác định có chứa hàm lượng sorbitol cao và lượng chất xơ không đúng như công bố.

Hiện, Bộ Công an đã khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ việc với cáo buộc “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng”. Trong đó có nhiều tên tuổi nổi bật như Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng. Trong khi đó, nhiều TikToker từng bênh vực hoặc quảng bá sản phẩm Kera đang đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng, dù một số đã lên tiếng xin lỗi hoặc ẩn clip khỏi nền tảng.